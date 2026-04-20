Espectador morre em acidente na etapa argentina do Rally Sudamericano
FIA fez um pronunciamento sobre o acidente que aconteceu após um carro capotar e invadir a área ocupada pelo público
Foto de: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
Um capotamento que invadiu a área de espectadores do Campeonato de Rally FIA CODASUR na Argentina, durante o Rally Sudamericano de Mina Clavero, deixou vários espectadores feridos e um morto neste final de semana.
O Campeonato Sul-Americano de Rali FIA CODASUR deu início à temporada no final de março, no Brasil, mas a segunda etapa de 2026 aconteceu neste fim de semana na Argentina.
O piloto Didier Arias competia no evento com o copiloto Héctor Núñez e, no domingo, eles se envolveram em um grave acidente. O carro bateu em um monte de terra e começou a capotar, rolando várias vezes até chegar na área dos espectadores. Muitos fãs que assistiam do alto de rochas se jogaram para fora do caminho enquanto o carro capotava seis vezes antes de parar de lado.
Tanto Arias quanto Núñez ficaram bem, mas o acidente deixou vários fãs feridos e, conforme confirmado pela FIA, uma pessoa faleceu após ser atingida pelo carro de rally.
“A FIA está profundamente entristecida com o trágico incidente ocorrido hoje durante a 2ª etapa do Campeonato de Rally CODASUR da FIA no Rally Sudamericano Mina Clavero, no qual um espectador perdeu a vida e outros dois ficaram feridos”, dizia um comunicado da Federação.
“Expressamos nossas mais profundas condolências e sinceras condolências à família e aos entes queridos do falecido, e nossos pensamentos estão com todos os feridos e afetados. Agradecemos aos serviços de emergência e às equipes médicas por sua rápida resposta".
"A FIA prestará todo o apoio aos organizadores do Rally Sudamericano Mina Clavero, ao Automóvil Club Argentino (ACA), à CODASUR e às autoridades locais competentes na investigação do incidente".
Foi um fim de semana triste para o automobilismo, com o piloto da BMW, Juha Miettinen, perdendo a vida em uma batida envolvendo vários carros em Nurburgring no sábado.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Fernández e Savadori correrão pela Yamaha e Aprilia na Espanha
F1, equipes e fabricantes de motores aprovam mudanças no regulamento de 2026
F1 - Mercedes critica possível mudança de hierarquia pelo ADUO: “Não há espaço para artimanhas”
EXCLUSIVO F1: Diretor técnico da Ferrari detalha trabalho intenso na pausa de abril
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.