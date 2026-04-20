Espectador morre em acidente na etapa argentina do Rally Sudamericano

Um capotamento que invadiu a área de espectadores do Campeonato de Rally FIA CODASUR na Argentina, durante o Rally Sudamericano de Mina Clavero, deixou vários espectadores feridos e um morto neste final de semana.

O Campeonato Sul-Americano de Rali FIA CODASUR deu início à temporada no final de março, no Brasil, mas a segunda etapa de 2026 aconteceu neste fim de semana na Argentina.

O piloto Didier Arias competia no evento com o copiloto Héctor Núñez e, no domingo, eles se envolveram em um grave acidente. O carro bateu em um monte de terra e começou a capotar, rolando várias vezes até chegar na área dos espectadores. Muitos fãs que assistiam do alto de rochas se jogaram para fora do caminho enquanto o carro capotava seis vezes antes de parar de lado.

Tanto Arias quanto Núñez ficaram bem, mas o acidente deixou vários fãs feridos e, conforme confirmado pela FIA, uma pessoa faleceu após ser atingida pelo carro de rally.

“A FIA está profundamente entristecida com o trágico incidente ocorrido hoje durante a 2ª etapa do Campeonato de Rally CODASUR da FIA no Rally Sudamericano Mina Clavero, no qual um espectador perdeu a vida e outros dois ficaram feridos”, dizia um comunicado da Federação.

“Expressamos nossas mais profundas condolências e sinceras condolências à família e aos entes queridos do falecido, e nossos pensamentos estão com todos os feridos e afetados. Agradecemos aos serviços de emergência e às equipes médicas por sua rápida resposta".

"A FIA prestará todo o apoio aos organizadores do Rally Sudamericano Mina Clavero, ao Automóvil Club Argentino (ACA), à CODASUR e às autoridades locais competentes na investigação do incidente".

Foi um fim de semana triste para o automobilismo, com o piloto da BMW, Juha Miettinen, perdendo a vida em uma batida envolvendo vários carros em Nurburgring no sábado.

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