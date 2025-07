De olho no 11º título do Sertões, a Honda apresenta reforço de peso para a disputa do tradicional rally, entre os dias 26 de julho e 3 de agosto. O espanhol Tosha Schareina, atual vice-campeão do Dakar e terceiro colocado no Mundial de Rally Raid, da equipe Monster Energy Honda HRC, fará a sua estreia na prova.

A 33ª edição do Sertões terá percurso de 3.482 km, 2.215 deles de trechos cronometrados (especiais), entre Goiânia (GO) e Marechal Deodoro (AL). O roteiro passa ainda pelos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Schareina está inscrito na categoria Moto 1, com a motocicleta Honda CRF 450 Rally, e conta com staff exclusivo da Monster Energy Honda HRC, além de apoio da Honda Racing Brasil.

O time oficial da Honda no país também é forte candidato a vitórias no Sertões. Na Moto 1, está confirmado pela Honda Racing Brasil de Rally o argentino Martin Duplessis, atual bicampeão latino-americano da modalidade. A equipe traz o capixaba Bruno Crivilin na Moto 2, estreante na prova, mas que possui grande experiência no ambiente off-road, incluindo 12 títulos nacionais de enduro.

Outra novidade é Tiago Wernersbach, também do Espírito Santo, agora na categoria Moto 3. Ele foi o campeão da Brasil nos últimos quatro anos no Sertões. Os três pilotos aceleram as motocicletas Honda CRF 450RX. O time conta ainda com o mineiro Alexandre Valadares “Brankim”, que assume a motocicleta de fabricação nacional CRF 250F da equipe na classe Brasil. Já o francês Romain Dumontier recupera-se de uma lesão e será avaliado por equipe médica na próxima semana, portanto é dúvida para a largada.

A equipe Honda Racing Brasil de Rally é comandada por Dário Júlio Lopes desde 2013 e tem patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, Axalta, DID, NGK, Ogio e ASW. Pioneira no apoio ao motociclismo nacional há 47 anos, a Honda é patrocinadora oficial do Sertões pela 14ª temporada consecutiva. A prova faz parte do Campeonato Brasileiro de Rally Raid.

Confira as expectativas dos pilotos Honda para o Sertões 2025:

Tosha Schareina #68 - “Será a corrida mais longa depois do Dakar que disputarei este ano. Estou animado, será a minha primeira vez no Brasil e tenho expectativas muito altas para a prova. Ouvi críticas muito boas e todos sabemos o quão incrível é o Sertões. Agradeço a Honda Racing Brasil pelo convite e vamos aproveitar essa corrida juntos".

Martin Duplessis #3 - “Treinei bastante para o Sertões e me sinto forte, eu e a equipe trabalhamos muito para estarmos 100% nesse momento. Essa é a corrida pela qual eu espero o ano todo, está chegando o dia e tenho a expectativa de fazer o melhor. Ganhar o Sertões é um sonho para mim, está tudo pronto para começar essa grande prova".

Bruno Crivilin #11 - “Depois de acompanhar os bastidores da prova nos últimos três anos, finalmente chegou a hora de eu correr pela primeira vez. Estou bem ansioso para começar e confiante também, apesar de ser a minha estreia. Fiz as outras provas do Campeonato Brasileiro e andei em um ritmo forte, com a turma da frente. O primeiro objetivo será terminar - e eu quero chegar bem no final, esse é o ponto mais importante para mim, aprender o máximo possível. Eu não quero me preocupar com o resultado, mas se ele vier vou aproveitar a oportunidade e ficar muito contente".

Tiago Wernersbach #7 - “As expectativas são as melhores, o Sertões é a maior prova do ano e é preciso estar bastante concentrado. Tenho certeza de que eu venho numa evolução muito boa, agora na categoria Moto 3, por isso estou confiante. Tenho certeza de que eu vou forte para os Sertões".

Alexandre Valadares #29 - “Será a minha estreia no Sertões, o principal objetivo é completar a prova. Tenho muita sede de vitória e claro que eu quero ganhar a minha categoria, espero ter a chance, porque treinei muito e prometo lutar por isso. Vou para cima".

Roteiro Sertões 2025

26/7 – Prólogo / Super Prime

Goiânia (GO)

27/7 – Etapa 1

Goiânia (GO) / Unaí (MG)

Deslocamento inicial: 26 km

Especial: 283 km

Deslocamento final: 227 km

Total do dia: 536 km

28/7 – Etapa 2

Unaí (MG) / Januária (MG)

Deslocamento inicial: 40 km

Especial: 301 km

Deslocamento final: 75 km

Total do dia: 416 km

29/7 – Etapa 3

Januária (MG) / Bom Jesus da Lapa (BA)

Deslocamento inicial: 80 km

Especial: 290 km

Deslocamento final: 64 km

Total do dia: 434 km

30/7 – Etapa 4 (Maratona)

Bom Jesus da Lapa (BA) / Xique-Xique (BA)

Deslocamento inicial: 19 km

Especial: 276 km

Deslocamento final: 183 km

Total do dia: 478 km

31/7 – Etapa 5 (Maratona)

Xique-Xique (BA)/ Petrolina (PE)

Deslocamento inicial: 51 km

Especial: 296 km

Deslocamento final: 1123 km

Total do dia: 470 km

1/8 – Etapa 6

Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

Deslocamento inicial: 78 km

Especial: 280 km

Deslocamento final: 57 km

Total do dia: 415 km

2/8 – Etapa 7

Delmiro Gouveia (AL) / Marechal Deodoro (AL)

Deslocamento inicial: 9 km

Especial: 235 km

Deslocamento final: 175 km

Total do dia: 419 km

3/8 – Etapa 8

Marechal Deodoro (AL) / Marechal Deodoro (AL)

Deslocamento inicial: 40 km

Especial: 254 km

Deslocamento final: 20 km

Total do dia: 314 km

TOTAL PERCURSO: 3.482 km

TOTAL ESPECIAIS: 2.215 km

