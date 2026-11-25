Lucas Moraes assume a liderança do Rally de Abu Dhabi
Brasileiro foi o segundo mais rápido na terceira especial e lidera a classificação geral com seis segundos de vantagem sobre Nasser Al-Attiyah
Lucas Moraes em Abu Dhabi (Divulgação Dacia)
O brasileiro Lucas Moraes assumiu a liderança da classificação geral do Rally de Abu Dhabi, quinta e última etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC). Atual campeão mundial, o piloto da Dacia Sandriders garantiu o segundo melhor tempo na terceira especial, disputada nesta quarta-feira, na região de Madinat Zayed, com vantagem de 6 segundos sobre seu companheiro de equipe, o catari Nasser Al-Attiyah, no acumulado da competição.
A especial de 300 km (cronometrados) exigiu muita precisão, principalmente nos primeiros 100 km, com terreno difícil e muitas mudanças de direção nas planícies salinas. Com o resultado dessa especial, a equipe da Dacia garantiu as três primeiras posições, tanto na prova de hoje quanto na classificação geral. Lucas completou o percurso em 2h19min46s. Nasser venceu com o tempo de 2h19min11s e o francês Sebastien Loeb completou o top três com 2h20min32s.
“A etapa da maratona é sempre muito importante, porque a gente faz duas especiais sem a manutenção entre elas, sem assistência mecânica. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente fez uma ótima especial e colocamos as posições 1, 2 e 3 com a Dacia, tanto na etapa quanto na classificação geral”, comemora Moraes.
Nesta quinta-feira (26), o grid encara a quarta e penúltima especial. Serão 258 km cronometrados, também na região de Madinat Zayed. Por ter finalizado o dia em segundo lugar, o brasileiro terá a vantagem estratégica de largar uma posição atrás, contando com os rastros abertos pelo primeiro competidor. "É um dia muito importante, em que a gente vai encarar as dunas do Empty Quarter, as maiores do mundo".
O Rally de Abu Dhabi segue até sexta-feira (27), somando 1907 km de percurso, sendo mais de 1.316 km de trechos cronometrados (especiais).
Especial 3 - Al Sila / Madinat Zayed (Abu Dhabi) (25/11)
1- NASSER AL-ATTIYAH (Qatar) – 2:19:11
2- LUCAS MORAES (Brasil) - 2:19:46
3- SEBASTIEN LOEB (França) - 2:20:32
Rally de Abu Dhabi 2026 – Próximas etapas
26/11 – Etapa 4: Madinat Zayed / Madinat Zayed (Abu Dhabi)
27/11 – Etapa 5: Madinat Zayed / Al Ain (Abu Dhabi)
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Em trio, Leonardo Sanchez se prepara para a última etapa do Endurance da Porsche Cup
Marçal Muller busca feito inédito na última etapa do Endurance da Porsche Cup
Silvio Morestoni busca os primeiros lugares para concluir Endurance da Porsche Cup em alta
Tito Giaffone foca em classificação forte em etapa final da NASCAR Brasil em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.