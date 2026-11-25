O brasileiro Lucas Moraes assumiu a liderança da classificação geral do Rally de Abu Dhabi, quinta e última etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC). Atual campeão mundial, o piloto da Dacia Sandriders garantiu o segundo melhor tempo na terceira especial, disputada nesta quarta-feira, na região de Madinat Zayed, com vantagem de 6 segundos sobre seu companheiro de equipe, o catari Nasser Al-Attiyah, no acumulado da competição.

A especial de 300 km (cronometrados) exigiu muita precisão, principalmente nos primeiros 100 km, com terreno difícil e muitas mudanças de direção nas planícies salinas. Com o resultado dessa especial, a equipe da Dacia garantiu as três primeiras posições, tanto na prova de hoje quanto na classificação geral. Lucas completou o percurso em 2h19min46s. Nasser venceu com o tempo de 2h19min11s e o francês Sebastien Loeb completou o top três com 2h20min32s.

“A etapa da maratona é sempre muito importante, porque a gente faz duas especiais sem a manutenção entre elas, sem assistência mecânica. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente fez uma ótima especial e colocamos as posições 1, 2 e 3 com a Dacia, tanto na etapa quanto na classificação geral”, comemora Moraes.

Nesta quinta-feira (26), o grid encara a quarta e penúltima especial. Serão 258 km cronometrados, também na região de Madinat Zayed. Por ter finalizado o dia em segundo lugar, o brasileiro terá a vantagem estratégica de largar uma posição atrás, contando com os rastros abertos pelo primeiro competidor. "É um dia muito importante, em que a gente vai encarar as dunas do Empty Quarter, as maiores do mundo".

O Rally de Abu Dhabi segue até sexta-feira (27), somando 1907 km de percurso, sendo mais de 1.316 km de trechos cronometrados (especiais).

Especial 3 - Al Sila / Madinat Zayed (Abu Dhabi) (25/11)

1- NASSER AL-ATTIYAH (Qatar) – 2:19:11

2- LUCAS MORAES (Brasil) - 2:19:46

3- SEBASTIEN LOEB (França) - 2:20:32

Rally de Abu Dhabi 2026 – Próximas etapas

26/11 – Etapa 4: Madinat Zayed / Madinat Zayed (Abu Dhabi)

27/11 – Etapa 5: Madinat Zayed / Al Ain (Abu Dhabi)

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