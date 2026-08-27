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Rally

Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros

Após quatro etapas, piloto abre mais de 18 minutos sobre o segundo colocado e segue firme na busca pelo tetracampeonato

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Foto de: Alen Milavec

Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança geral entre os carros. Após quatro das oito etapas disputadas, o piloto soma 21h53min12s e tem 18min25s de vantagem sobre Marcelo Gastaldi, que aparece na segunda colocação, com 22h11min38s.

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Nesta quarta-feira, Lucas registrou o segundo melhor tempo do dia na quarta etapa, que teve 304 quilômetros entre Mateiros e Porto Nacional, no Tocantins. Ao lado do navegador Kaíque Bentivoglio, ele completou o percurso em 4h07min29s, ficando atrás apenas de Marcos Baumgart, vencedor do trecho com 4h05min07s.

O resultado encerrou a Maratona do Sertões, período em que pilotos e navegadores assumem a responsabilidade pela manutenção dos veículos entre as etapas, sem o suporte das equipes. A condição aumenta a importância da preservação dos equipamentos, especialmente em uma prova marcada pelo desgaste acumulado.

Nesta quarta-feira, o percurso novamente levou a caravana pelas trilhas do Jalapão, com caminhos de areia pesada que exigiram atenção e precisão de pilotos e navegadores. O desafio foi ainda maior porque os carros chegaram à largada após uma etapa anterior de 501 quilômetros, a mais longa da edição até então.

“Feliz por ter concluído a maratona e pelo segundo lugar de hoje. Foi uma etapa muito difícil e conseguimos abrir um pouco mais a distância na liderança geral. Agora, vamos continuar focados e pisando forte para a segunda metade do Sertões”, afirmou o piloto

Em busca do tetracampeonato, Lucas reencontra nesta edição Kaíque Bentivoglio, navegador com quem conquistou os três títulos anteriores, em 2019, 2022 e 2023. A dupla compete com a estrutura da MEM Motorsport, equipe que tem Marcos Moraes, pai de Lucas, como manager e piloto.

A edição de 2026 também marca um momento inédito na carreira do piloto: é a primeira vez que disputa o Sertões como campeão mundial de Rally Raid, título inédito para o automobilismo brasileiro.

Nesta quinta-feira, 27 de agosto, a caravana deixa o Tocantins rumo a Goiás para a quinta etapa. Serão 309 quilômetros entre Porto Nacional (TO) e Minaçu (GO), dando início à segunda metade da competição.

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