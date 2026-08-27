Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros
Após quatro etapas, piloto abre mais de 18 minutos sobre o segundo colocado e segue firme na busca pelo tetracampeonato
Foto de: Alen Milavec
Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança geral entre os carros. Após quatro das oito etapas disputadas, o piloto soma 21h53min12s e tem 18min25s de vantagem sobre Marcelo Gastaldi, que aparece na segunda colocação, com 22h11min38s.
Nesta quarta-feira, Lucas registrou o segundo melhor tempo do dia na quarta etapa, que teve 304 quilômetros entre Mateiros e Porto Nacional, no Tocantins. Ao lado do navegador Kaíque Bentivoglio, ele completou o percurso em 4h07min29s, ficando atrás apenas de Marcos Baumgart, vencedor do trecho com 4h05min07s.
O resultado encerrou a Maratona do Sertões, período em que pilotos e navegadores assumem a responsabilidade pela manutenção dos veículos entre as etapas, sem o suporte das equipes. A condição aumenta a importância da preservação dos equipamentos, especialmente em uma prova marcada pelo desgaste acumulado.
Nesta quarta-feira, o percurso novamente levou a caravana pelas trilhas do Jalapão, com caminhos de areia pesada que exigiram atenção e precisão de pilotos e navegadores. O desafio foi ainda maior porque os carros chegaram à largada após uma etapa anterior de 501 quilômetros, a mais longa da edição até então.
“Feliz por ter concluído a maratona e pelo segundo lugar de hoje. Foi uma etapa muito difícil e conseguimos abrir um pouco mais a distância na liderança geral. Agora, vamos continuar focados e pisando forte para a segunda metade do Sertões”, afirmou o piloto
Em busca do tetracampeonato, Lucas reencontra nesta edição Kaíque Bentivoglio, navegador com quem conquistou os três títulos anteriores, em 2019, 2022 e 2023. A dupla compete com a estrutura da MEM Motorsport, equipe que tem Marcos Moraes, pai de Lucas, como manager e piloto.
A edição de 2026 também marca um momento inédito na carreira do piloto: é a primeira vez que disputa o Sertões como campeão mundial de Rally Raid, título inédito para o automobilismo brasileiro.
Nesta quinta-feira, 27 de agosto, a caravana deixa o Tocantins rumo a Goiás para a quinta etapa. Serão 309 quilômetros entre Porto Nacional (TO) e Minaçu (GO), dando início à segunda metade da competição.
McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027
F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video
MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano
Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários