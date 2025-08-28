Lucas Moraes, o único piloto brasileiro na W2RC (World Rally-Raid Championship), chega à penúltima etapa do Mundial em uma posição de destaque: brigando pelo título inédito para o automobilismo brasileiro. O BP Ultimate Rally Raid Portugal, a quarta etapa da temporada 2025, será disputado entre os dias 22 e 28 de setembro, com trechos que passam por Portugal e Espanha.

Com 89 pontos na tabela, Lucas está em terceiro lugar na classificação geral, atrás do líder Nasser Al-Attiyah (114 pontos), do Catar, e do sul-africano Henk Lategan (94 pontos). A prova europeia, única no calendário do W2RC, é considerada uma das mais desafiadoras, com cerca de 1000 km de percurso que inclui terrenos variados — desde praias arenosas e estradas asfaltadas até trechos rochosos do Alentejo à Estremadura.

Correndo pela equipe Toyota Gazoo Racing, o piloto já mostrou seu talento e resistência durante a temporada. Na abertura, o famoso Rally Dakar, terminou com duas vitórias de etapa e um 15º lugar geral. Na sequência, no Desafio do Deserto de Abu Dhabi, ficou em segundo lugar. Em maio, na etapa inédita do Rally Safari, na África do Sul, conquistou um terceiro lugar.

“Portugal será um desafio e tanto. Diversidade é a palavra que define essa prova. Em cinco dias, vamos encarar diferentes terrenos, que exigem muito do piloto e do equipamento. Mas vamos brigar pelo lugar mais alto no pódio, para chegar na última etapa lutando pelo título. Quero muito trazer mais essa conquista inédita para o automobilismo brasileiro”, afirma.

Esta é a segunda participação de Lucas no W2RC. No ano passado, ele já havia garantido o terceiro lugar geral, um feito histórico para o Brasil. Além disso, foi o primeiro brasileiro a subir ao pódio e vencer etapas no Rally Dakar, a prova mais tradicional do esporte, em 2023 e 2024.

