Lucas Moraes é segundo colocado na abertura do Rally do Marrocos

O piloto brasileiro Lucas Moraes é o segundo colocado na abertura do Rally do Marrocos, quarta e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC). Atual campeão mundial, o piloto da Dacia Sandriders completou a primeira especial, entre Agadir e Zagora, em 2h38min21s, três segundos atrás do português João Ferreira, vencedor da etapa com o tempo oficial de 2h38min18s.

A classificação oficial da especial foi definida após a direção de prova recalcular o tempo de Ferreira. Durante o percurso, o piloto parou no km 121 para prestar assistência a um carro que havia sofrido um acidente. A parada provocou uma perda de tempo para a dupla, e a equipe solicitou à direção de prova uma revisão do resultado final. Após analisar o recurso, a direção atribuiu ao carro de João Ferreira o tempo oficial de 2h38min18s.

Com a atualização da classificação, Ferreira ficou na primeira colocação, três segundos à frente de Lucas. O francês Mathieu Serradori terminou em terceiro, a 16 segundos do vencedor.

Lucas completou os 268 quilômetros cronometrados em um dia marcado por muita navegação e velocidade no deserto marroquino. O brasileiro conseguiu aumentar o ritmo nas dunas e consolidar sua performance na parte final da especial.

“Que especial maluca! No começo, sabíamos que estávamos andando bem porque víamos o Nani (Roma) logo à nossa frente. Depois ele teve que trocar um pneu, mas voltou na nossa frente e ficamos cerca de 100 quilômetros na poeira. Finalmente, conseguimos ultrapassá-lo nas dunas e, a partir daí, demos um bom ataque. Agora é seguir em frente.”

O país africano ocupa um lugar especial na trajetória do brasileiro. Foi no Marrocos, em 2025, que Lucas confirmou o título mundial, inédito para o Brasil no Rally Raid.

Nesta quarta-feira, os competidores enfrentam a segunda etapa, inteiramente disputada em Zagora. Serão 300 quilômetros de trecho cronometrado, em mais um dia de navegação e velocidade pelo deserto marroquino.

O Rally do Marrocos prossegue até 3 de outubro. Depois da etapa africana, o W2RC será encerrado em novembro, com o Abu Dhabi Desert Challenge.

Rally do Marrocos

Resultados

Especial 1 – Agadir / Zagora (29/09)

1- JOÃO FERREIRA (Portugal) - 02:38:18

2 - LUCAS MORAES (Brasil) – 02:28:31

3- MATHIEU SERRADORI (França) – 02:28:44

4- MITCH GUTHRIE (EUA) – 02:29:35

5- CARLOS SAINZ (Espanha) – 02:29:38

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