O piloto brasileiro Lucas Moraes conquistou o quinto lugar na segunda etapa do Rally de Abu Dhabi, válido como a quinta e última rodada do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) 2026. Pela classificação do primeiro lugar obtido na etapa de ontem, ele abriu a prova de hoje, etapa conhecida como maratona por ser o percurso mais longo desta rodada.

"Foi uma etapa muito boa. Pela nossa posição abrindo a pista, a gente perdeu pouco tempo, então foi bom. Estamos em segundo lugar agora na classificação geral, apenas 40s atrás do Henk. No geral, foi uma especial boa, com um trecho muito rápido no final, o que foi legal e mudou até um pouco o perfil da prova", diz Moraes.

O trecho de hoje, entre Madinat Zayed e Al Sila teve um percurso de 412 km de extensão (314 cronometrados) e pouca margem para recuperação. Moraes completou o trecho cronometrado em 02h 45min 40s, ficando a 1'53" atrás do vencedor, o americano Seth Quintero, da Toyota, que marcou 02h 43min 47s. O sul-africano Henk Lategan, o catari Nasser Al-Attiyah, seu companheiro de equipe e o francês Sebastien Loeb completaram as cinco primeiras posições.

Na classificação geral da prova, após duas etapas, Lategan assumiu a liderança, com tempo acumulado de 05h 14min 37s. Moraes ocupa a 2ª colocação, a cerca de 41s do líder.

Nesta quarta-feira, 25, as equipes enfrentam mais 422 km de especial, disputados no trecho entre Al Sila e Madinat Zayed, com uma etapa maratona exigente, com navegação intensa e pernoite sem assistência mecânica das equipes de apoio.

A edição 2026 do Rally Desafío Deserto de Abu Dhabi tem cinco dias de disputa, somando 1907 km de percurso, sendo mais de 1.316 km de trechos cronometrados (especiais).

Especial 2 – Madinat Zayed / Al Sila (Abu Dhabi) (24/11)

1- SETH QUINTERO (Estados Unidos) - 02:43:47

2- HENK LATEGAN (República da África do Sul) - 02:44:05

3- NASSER AL-ATTIYAH (Qatar) - 02:44:06

4- SEBASTIEN LOEB (França) - 02:44:47

5- LUCAS MORAES (Brasil) - 02:45:40

Rally de Abu Dhabi 2026 – Próximas etapas

25/11 – Etapa 3: Al Sila / Madinat Zayed (Abu Dhabi)

26/11 – Etapa 4: Madinat Zayed / Madinat Zayed (Abu Dhabi)

27/11 – Etapa 5: Madinat Zayed / Al Ain (Abu Dhabi)

10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!