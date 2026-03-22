O brasileiro Lucas Moraes, atual campeão mundial de Rally Raid, venceu neste domingo a última especial (trecho cronometrado) do Rally de Portugal e fechou sua participação na prova com a quarta colocação na classificação geral.

A etapa decisiva teve um formato diferente, repetindo o modelo do primeiro dia, com duas especiais de características distintas. A principal delas com 98 km, em um trecho de montanha rápido e extremamente técnico. Na sequência, os pilotos disputaram o Power Stage, de 2 km, realizado próximo ao público e responsável por encerrar o rally.



Lucas completou a especial principal com o tempo de 1h03min07s, garantindo sua segunda vitória em trechos cronometrados na prova. Ele também havia vencido a especial de sexta-feira.



Na classificação geral, após cinco etapas, o brasileiro terminou a 4min36s do campeão, o francês Sébastien Loeb, seu companheiro de equipe na Dacia Sandriders. O pódio foi completado pelo norte-americano Seth Quintero e pelo português João Ferreira.



"Foi um rally muito difícil, com muita chuva e lama, mas consegui entregar mais uma vitória para a equipe. Estou muito feliz com as duas vitórias aqui e com o desempenho do carro. Agora é pensar na Argentina", disse.



O World Rally-Raid Championship 2026 teve em Portugal sua segunda etapa da temporada. A próxima parada será em maio, na Argentina. Além de competir mais próximo de casa, o brasileiro também deve enfrentar mudanças significativas de terreno, com a transição das estradas europeias para condições mais próximas do deserto.



Resultados Especial 5 – (Loulé) – 22/03



1- LUCAS MORAES (Brasil) - 01:03:07

2- NASSER AL-ATTIYAH (Catar) - 01:03:10

3- JOÃO FERREIRA (Portugal) - 01:03:17

4- SÉBASTIEN LOEB (França) - 01:03:33

5- SETH QUINTERO (EUA) - 01:03:49



Classificação geral – final

1- SÉBASTIEN LOEB (França) - 10:58:52

2- SETH QUINTERO (EUA) - 11:01:38

3- JOÃO FERREIRA (Portugal) - 11:02:29

4- LUCAS MORAES (Brasil) - 11:03:28

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