Lucas Moraes avançou para o quinto lugar na classificação geral do Rally de Portugal, a segunda etapa do World Rally-Raid Championship 2026. O brasileiro cravou o quarto lugar no segundo dia da competição, disputado entre as regiões de Grândola, em Portugal, e Badajoz, na Espanha.

O brasileiro percorreu os 377 km cronometrados em 2h 49min 49s, ficando a 2min02s do líder, o francês Sebastien Loeb, seu companheiro de equipe na Dacia Sandriders. O segundo colocado foi o sul-africano Guy Botterill, seguido pelo norte-americano Seth Quintero.

Somando ainda os deslocamentos, as equipes percorreram quase 500 km nesta quinta-feira, em etapa que exigiu muito de pilotos, navegadores e carros. Os desafios extras foram a lama acumulada e os sulcos no solo, devido às chuvas na região, além de um percurso montanhoso no trecho que avançou pela Espanha.

"Foi uma etapa bem técnica, com muita chuva na primeira parte e depois mais seca na Espanha, o que permitiu aumentar o ritmo. O carro está em ordem e estou feliz com o desempenho e com o resultado da equipe", destacou.

Na classificação geral, Lucas soma tempo de 4h25min 33s, e está 3min20s do líder Loeb. Completam o top 5 Botterill, Quintero e o português João Ferreira. No primeiro dia de competição, o brasileiro registrou o sexto melhor tempo.

Agora, Lucas terá pela frente mais 3 etapas para tentar repetir a vitória do ano passado e garantir o bicampeonato do Rally de Portugal. No total, são 2.175 km de percurso, sendo 1.320 km cronometrados, terminando em Loulé, no sul de Portugal.

Resultados Especial 2 – Grândola (Portugal) / Badajoz (Espanha) – 19/03

SEBASTIEN LOEB (França) - 02:47:47

GUI BOTTERILL (África do Sul) - 02:47:56

SETH QUINTERO (EUA) - 02:48:51

LUCAS MORAES (Brasil) - 02:49:49

ANTONIO PINTO (Portugal) - 02:50:23

Classificação geral – após 2 especiais

SEBASTIEN LOEB (França) - 04:22:13

GUI BOTTERILL (África do Sul) - 04:22:53

SETH QUINTERO (EUA) - 04:23:06

JOÃO FERREIRA (Portugal) - 04:24:54

LUCAS MORAES (Brasil) - 04:25:33

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