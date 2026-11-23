O piloto brasileiro Lucas Moraes e seu navegador Pablo Moreno venceram nesta segunda-feira (23) a abertura do Abu Dhabi Desert Challenge, última etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC).

A disputa desta segunda-feira (23) teve um percurso de 227 km com vários trechos de areia, intercalados por dunas e travessias das chamadas sabkhas, as planícies salinas formadas nas zonas áridas ao longo do litoral de Abu Dhabi. Estes trechos, com dunas quebradas, exigem atenção especial e uma navegação mais precisa, que foi decisiva para o bom desempenho da dupla.

“Terminamos esta primeira etapa felizes demais pela vitória. Foi uma etapa que exigiu muito, mas a gente seguiu pelos trechos de areia, não só pelas dunas. Pablo fez um trabalho fantástico, especialmente em um trecho específico. E é ótimo começar a primeira fase da etapa final desta maneira”, comemora o brasileiro.

Nesta terça-feira (24), na segunda especial, acontecerá um dos momentos decisivos do percurso, no qual pilotos e navegadores encaram o trecho entre Madinat Zayed até Al Sila (Abu Dhabi). Serão 314 km cronometrados, sendo o dia mais longo de disputa e marcando o primeiro dia de maratona, no qual pilotos e navegadores não podem receber assistência de suas equipes de apoio no acampamento noturno.

O Rally de Abu Dhabi 2026 terá ainda mais quatro etapas, até o dia 27 de novembro, totalizando 1.931 km de percurso, sendo 1.326 km cronometrados. A 35ª edição da prova levará os competidores a uma travessia completa de Abu Dhabi, de Al Ain ao Golfo Pérsico e de volta.

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