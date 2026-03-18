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Rally

Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Atual campeão mundial de Rally-Raid, piloto brasileiro terminou a primeira etapa da prova a 1min46s do líder

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lucas Moraes, Dacia Sandriders

Foto de: Divulgacao

O piloto brasileiro Lucas Moraes foi o 6º mais rápido na etapa de abertura do Rally de Portugal, segunda etapa da temporada 2026 da Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC).

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A disputa desta quarta-feira (18) foi dividida em duas partes. Na primeira, Lucas terminou na sexta colocação. Já na segunda, um power stage de 3 km, registrou o 3º melhor tempo. Na soma dos resultados, o atual campeão mundial completou o dia com 1h35min44s, a 1min46s do líder, o português João Ferreira.

O norte-americano Seth Quintero ficou na segunda posição, seguido pelo francês Sébastien Loeb, companheiro de equipe de Moraes na Dacia Sandriders. Completaram o top 5 o sul-africano Guy Botterill e o saudita Yazeed Al-Rajhi.

A especial apresentou um percurso desafiador para pilotos e navegadores, alternando trechos de trilha com areia macia e passagens estreitas entre árvores na parte inicial, além de piso duro e mais rápido no trecho final. As condições ficaram ainda mais exigentes por conta da lama, consequência das chuvas que atingem a região.

Lucas também teve de lidar com um problema no carro ao longo da especial. “Foi um dia bem difícil não só pelas condições meteorológicas. A gente vinha liderando até a metade da especial, mas cometi um erro em uma curva, entortou um pouco a barra de direção e, com isso, precisei reduzir o ritmo para conseguir terminar a prova. Mas estou feliz com o resultado. O importante é que terminamos em 6º, uma boa posição para largar amanhã”, explicou.

O Rally de Portugal 2026 terá ainda mais quatro etapas, até o dia 22 de março, totalizando 2.175 km de percurso, sendo 1.320 km cronometrados.

A prova começou na região de Grândola, passa pela Espanha e termina em Loulé, no sul de Portugal. Nesta quinta-feira, na segunda especial, pilotos e navegadores encaram o trecho entre Grândola, em Portugal, e Badajoz, na Espanha.

Esta é a terceira temporada completa de Moraes no Mundial de Rally Raid. Além do título conquistado em 2025, o piloto já havia encerrado o campeonato de 2024 na terceira colocação. É ainda o primeiro brasileiro a subir ao pódio e vencer etapas no Rally Dakar, a prova mais tradicional do rally mundial.

Resultados e próximas etapas

Especial 1 – Grândola - Grândola (18/03)

1- JOÃO FERREIRA (Portugal) - 01:33:58
2- SETH QUINTERO (EUA) - 01:34:15
3- SEBASTIEN LOEB (França) - 01:34:26
4- GUI BOTTERILL (África do Sul) - 01:34:57
5- YAZEED Al-RAJHI (Arábia Saudita) - 01:35:25
6- LUCAS MORAES (Brasil) - 01:35:44

Rally de Portugal 2026
19/03 – Etapa 2: Grândola (Portugal) / Badajoz (Espanha)
20/03 – Etapa 3: Badajoz (Espanha) / Badajoz (Espanha)
21/03 – Etapa 4: Badajoz (Espanha) / Loulé (Portugal)
22/03 – Etapa 5: Loulé (Portugal) / Loulé (Portugal)

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