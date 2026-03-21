Lucas Moraes fica em sexto na penúltima etapa do Rally de Portugal
Com o resultado, piloto brasileiro chega à reta final da prova na quinta colocação na classificação geral
Foto de: Divulgacao
Em um dos dias mais longos e técnicos até agora do Rally de Portugal, o brasileiro Lucas Moraes fechou a quarta e penúltima especial (trecho cronometrado) da prova na sexta colocação.
Ele percorreu os 315 km de terreno predominantemente de terra, entre as regiões de Baldajoz, na Espanha, e Loulé, em Portugal, em 2h 48min 23s, ficando a 3min46s do vencedor, o piloto da casa João Ferreira. O francês Sebastian Loeb, companheiro de equipe de Lucas na Dacia Sandriders, cravou o segundo melhor tempo e o sul-africano Guy Botterill completou o pódio.
Na classificação geral, o brasileiro agora ocupa a quinta colocação, com tempo acumulado de 10h 00min 21s, e está a 5min02s do líder, Loeb.
A última especial acontece nesse domingo, com percurso também na região de Loulé, fechando os 2.175 km do Rally de Portugal, dos quais 1.320 km cronometrados. A prova também é válida pela segunda etapa do World Rally-Raid Championship 2026. Atual campeão, Lucas defende o título na temporada 2026.
Resultados Especial 4 – Badajoz (Espanha) / Loulé (Portugal) – 21/03
1- JOÃO FERREIRA (Portugal) - 02:44:37
2- SÉBASTIEN LOEB (França) - 02:44:55
3- GUY BOTTERILL (África do Sul) - 02:45:55
4- SETH QUINTERO (EUA) - 02:45:58
5- NASSER AL-ATTIYAH (Catar) - 02:46:20
6- LUCAS MORAES (Brasil) - 02:48:23
Classificação geral – após 4 especiais
1- SÉBASTIEN LOEB (França) - 09:55:19
2- SETH QUINTERO (EUA) - 09:57:49
3- JOÃO FERREIRA (Portugal) - 09:59:12
4- GUY BOTTERILL (África do Sul) - 09:59:53
5- LUCAS MORAES (Brasil) - 10:00:21
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