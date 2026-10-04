Lucas Moraes fica em terceiro na última etapa do Rally do Marrocos

O piloto brasileiro Lucas Moraes encerrou neste sábado sua participação no Rally do Marrocos, penúltima etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC), com um terceiro lugar na quinta e última especial da competição.

Ao lado do navegador espanhol Pablo Moreno, o piloto da Dacia Sandriders completou os 259 quilômetros cronometrados na região de Zagora em 3h19min43s, atrás apenas do polonês Eryk Goczal, vencedor do trecho com 3h17min55s, e do português João Ferreira, segundo colocado, com 3h18min51s. Já o campeão do Rally do Marrocos foi o norte-americano Seth Quintero, com o tempo acumulado de 16h34min05s nas cinco especiais.

Lucas, atual campeão mundial da categoria, mostrou ritmo competitivo ao longo da prova e esteve entre os primeiros colocados em quatro especiais. Além do resultado deste sábado, conquistou um segundo lugar e dois quartos lugares.

A exceção aconteceu na terceira especial, disputada na quinta-feira. Ele liderava a competição quando, a 15 quilômetros da chegada, atingiu uma vala e capotou. O brasileiro conseguiu retomar a disputa, mas não completou o trecho dentro do tempo limite, acarretando penalização que o tirou da disputa ela vitória na classificação geral.

O piloto lamentou ter ficado fora da disputa pelo título, mas fez um balanço positivo de sua participação. “Foi um ótimo último dia para nós. Já na classificação geral, é claro que não foi o resultado que queríamos. Mas mostramos que podemos ser tão rápidos quanto qualquer um. Ficou muito feliz por estar de volta à briga pelas primeiras posições e já na expectativa para Abu Dhabi”, afirmou.

Lucas refere-se a seu próximo desafio, o Abu Dhabi Desert Challenge, última etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid de 2026. A prova será disputada entre os dias 22 e 27 de novembro e encerra a temporada do W2RC.

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