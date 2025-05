O brasileiro Lucas Moraes conquistou seu segundo pódio na temporada 2025 do Campeonato Mundial de Rally neste sábado (24), ao finalizar o South African Safari Rally, na África do Sul, no terceiro lugar do acumulado geral da competição. O piloto, que está ao lado do navegador espanhol Armand Monleón, teve um dia de recuperação na especial que encerrou o rally.

A etapa na África, que foi a terceira do Mundial, foi uma prova completamente nova para a grande maioria dos competidores, que experimentaram pela primeira vez os terrenos da savana. Ao longo dos dias, Lucas se manteve no top-5 do acumulado a todo momento, garantindo uma performance constante que o levou ao pódio.

Suspense até o fim

Ao longo dos cinco dias de competição, o rally não chegou a ter um líder fixo. Todos os dias, os pilotos se alternavam entre as primeiras colocações. Lucas chegou ao último dia com vontade de recuperar o tempo perdido na penúltima especial, onde perdeu alguns minutos após um erro de navegação, algo que atingiu boa parte dos competidores desta vez.

O brasileiro da Toyota Gazoo Racing conseguiu finalizar os 111 km deste sábado na segunda posição, 1min56s atrás dos vencedores da especial, Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger, que anotaram 1h08min49s. A dupla sul-africana Henk Lategan/Brett Cummings completou a prova em terceiro lugar, 2min00s atrás dos líderes.

O resultado rendeu a Lategan e Cummings o título do rally. A dupla da casa completou o desafio de cinco dias em 12h10min42s. Sebastien Loeb/Fabian Furquin foram os vice-campeões, com 1min39s de diferença, enquanto Lucas Moraes e Armand Monleon fecharam a etapa com o segundo pódio consecutivo do ano, garantindo o terceiro lugar com 2min55s de diferença para os sul-africanos.

“O carro estava muito rápido hoje, rasgamos a savana a 170 km/h, um foguete. Estou muito feliz por ter conquistado o segundo lugar hoje e o terceiro na geral. É meu segundo pódio consecutivo em etapas do Mundo, então só posso agradecer a todos que apoiaram e torceram. Foi uma experiência nova e muito divertida aqui na África”, disse Lucas.

O resultado na África ajuda Lucas a manter a terceira posição no Mundial. Ele soma 89 pontos e está a apenas cinco de diferença do novo vice-líder, Henk Lategan. Nasser Al-Attiyah permanece na liderança com 114 pontos. A próxima etapa é o Ultimate Rally Raid, em Portugal, competição que rendeu duas vitórias em especiais ao brasileiro em 2024.

Top 5 da 5ª especial, de um total de 5, Sun City até Sun City, 111 km

1º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Edouard Boulanger (FRA) – Dacia Sandriders, 1h08min49s

2º Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, +1min56s

3º Henk Lategan (RSA) / Brett Cummings (RSA) – Toyota Gazoo Racing, +2min00s

4º Mathieu Serradorni (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Team SRT, +2min32s

5º Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) – Ford M-Sport, +2min48s

Top 5 geral do South African Safari Rally

1º Henk Lategan (RSA) / Brett Cummings (RSA) – Toyota Gazoo Racing, 12h10min42s

2º Sebastien Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Dacia Sandriders, +1min39s

3º Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, +2min55s

4º Gareth Woolridge (RSA) / Boyd Dreyer (RSA) – Neil Woolridge Motorsport, +4min48s

5º Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) – Ford M-Sport, +5min15s

