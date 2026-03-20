Lucas Moraes vence especial e sobe para terceiro no Rally de Portugal
Brasileiro garantiu o lugar mais alto no pódio com ataque decisivo no trecho final e segue na briga pelo bicampeonato
Foto de: Divulgacao
O brasileiro Lucas Moraes venceu a terceira especial (trecho cronometrado) do Rally de Portugal nesta sexta-feira (20), assumindo o terceiro lugar na classificação geral da prova. Em uma disputa acirrada ao longo de 296 km, com quatro pilotos se alternando na liderança e diferenças inferiores a 50 segundos, Moraes definiu a vitória com um ataque decisivo no trecho final.
O brasileiro completou a especial com tempo de 2h 46min 51s, abrindo 1min46s sobre o segundo colocado, o francês Sebastien Loeb, seu companheiro de equipe na Dacia Sandriders. O terceiro lugar ficou com saudita Yazeed Al-Rajhi.
Com o resultado, Lucas segue na luta pelo bicampeonato na prova. Faltando dois dias para o fim do rally, ele agora está a apenas 1min34s atrás do líder Loeb.
A etapa desta sexta-feira, disputada na região de Badajoz, na Espanha, foi considerada a mais rápida até aqui, o que aumentou o risco de erros para os pilotos, já que o terreno segue molhado e com poças de lama devido às chuvas na região.
“Os últimos 50 km estavam muito lamacentos e com chuva forte. Preferi andar sem correr muito risco e deu certo. Ainda faltam dois dias e está tudo em aberto agora. Estou feliz por essa vitória, minha primeira com a equipe Dacia, e por estar de volta à disputa em uma prova que eu amo”, disse Lucas.
O Rally de Portugal soma 2.175 km de percurso, sendo 1.320 km cronometrados, terminando em Loulé, no sul de Portugal, no domingo. A prova também é válida pela segunda etapa do World Rally-Raid Championship 2026. Atual campeão, Lucas defende o título na atual temporada.
Rally de Portugal
Resultados Especial 3 – Badajoz (Espanha) / Badajoz (Espanha) – 20/03
1- LUCAS MORAES (Brasil) - 02:46:25
2- SEBASTIEN LOEB (França) - 02:48:11
3-YAZEED Al-RAJHI (Arábia Saudita) - 02:48:43
4- SETH QUINTERO (EUA) - 02:48:45
5- JOÃO FERREIRA (Portugal) - 02:49:41
Classificação geral – após 3 especiais
SEBASTIEN LOEB (França) - 07:10:24
SETH QUINTERO (EUA) - 07:11:51
LUCAS MORAES (Brasil) - 07:11:58
GUI BOTTERILL (África do Sul) - 07:13:58
JOÃO FERREIRA (Portugal) - 07:14:35
Próximas etapas
21/03 – Etapa 4: Badajoz (Espanha) / Loulé (Portugal)
22/03 – Etapa 5: Loulé (Portugal) / Loulé (Portugal)
JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil
MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia
MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia
MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários