O brasileiro Lucas Moraes venceu a terceira especial (trecho cronometrado) do Rally de Portugal nesta sexta-feira (20), assumindo o terceiro lugar na classificação geral da prova. Em uma disputa acirrada ao longo de 296 km, com quatro pilotos se alternando na liderança e diferenças inferiores a 50 segundos, Moraes definiu a vitória com um ataque decisivo no trecho final.

O brasileiro completou a especial com tempo de 2h 46min 51s, abrindo 1min46s sobre o segundo colocado, o francês Sebastien Loeb, seu companheiro de equipe na Dacia Sandriders. O terceiro lugar ficou com saudita Yazeed Al-Rajhi.

Com o resultado, Lucas segue na luta pelo bicampeonato na prova. Faltando dois dias para o fim do rally, ele agora está a apenas 1min34s atrás do líder Loeb.

A etapa desta sexta-feira, disputada na região de Badajoz, na Espanha, foi considerada a mais rápida até aqui, o que aumentou o risco de erros para os pilotos, já que o terreno segue molhado e com poças de lama devido às chuvas na região.

“Os últimos 50 km estavam muito lamacentos e com chuva forte. Preferi andar sem correr muito risco e deu certo. Ainda faltam dois dias e está tudo em aberto agora. Estou feliz por essa vitória, minha primeira com a equipe Dacia, e por estar de volta à disputa em uma prova que eu amo”, disse Lucas.

O Rally de Portugal soma 2.175 km de percurso, sendo 1.320 km cronometrados, terminando em Loulé, no sul de Portugal, no domingo. A prova também é válida pela segunda etapa do World Rally-Raid Championship 2026. Atual campeão, Lucas defende o título na atual temporada.

Rally de Portugal

Resultados Especial 3 – Badajoz (Espanha) / Badajoz (Espanha) – 20/03

1- LUCAS MORAES (Brasil) - 02:46:25

2- SEBASTIEN LOEB (França) - 02:48:11

3-YAZEED Al-RAJHI (Arábia Saudita) - 02:48:43

4- SETH QUINTERO (EUA) - 02:48:45

5- JOÃO FERREIRA (Portugal) - 02:49:41

Classificação geral – após 3 especiais

SEBASTIEN LOEB (França) - 07:10:24

SETH QUINTERO (EUA) - 07:11:51

LUCAS MORAES (Brasil) - 07:11:58

GUI BOTTERILL (África do Sul) - 07:13:58

JOÃO FERREIRA (Portugal) - 07:14:35



Próximas etapas

21/03 – Etapa 4: Badajoz (Espanha) / Loulé (Portugal)

22/03 – Etapa 5: Loulé (Portugal) / Loulé (Portugal)

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