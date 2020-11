Uma mudança na programação do Sertões 2020. Nesta terça-feira, seria realizada uma etapa especial que prometia muitas emoções, incluindo uma travessia de serra. Mas o mau tempo no interior de Goiás forçou a organização a cancelar as atividades do dia, focando na segurança dos competidores.

A chuva que atinge a região e as nuvens baixas impediram a decolagem das aeronaves que fazem o controle e a segurança da prova, inviabilizando qualquer possibilidade de resgate em caso de acidentes.

O diretor técnico do Sertões, Edgar Fabre, enviou um comunicado aos competidores anunciando a decisão.

"Devido a condições climáticas adversas que impossibilitaram o voo das aeronaves (aviões de monitoramento e helicópteros de resgate), a organização do Sertões 2020, em conjunto com as autoridades esportivas (CBA e CBM) decidiram, em nome da segurança de todos os competidores, modificar o percurso da Etapa 3, transformando o Trecho Especial em deslocamento por asfalto, escoltados por veículos de apoio rápido".

Com isso, os competidores saíram da segunda bolha, na cidade de Minaçu, em Goiás, em direção à terceira bolha, ainda dentro do estado do Centro-Oeste, em um deslocamento de cerca de 346 quilômetros, pouco menos que os 369 inicialmente previstos para o dia.

Na quarta-feira (04), a caravana do Sertões deixa Goiás em direção à quarta bolha, já no estado do Tocantins, em uma etapa de cerca de 641 quilômetros, sendo 329 de trecho cronometrado, 26 de deslocamento inicial e 286 de deslocamento final.

