Todo staff da equipe paulistana MSL Motorsports chegou nesta quarta-feira (23) à Goiânia para os últimos ajustes e programação prévia a largada do maior rally das Américas: o 33º Sertões. A cada temporada, a equipe se reinventa — e neste ano, deu um salto ainda maior.

Com uma estrutura significativamente mais robusta, apresenta uma escuderia verdadeiramente mista, unindo talentos diversos e experiência em todas as frentes. O resultado é uma formação ainda mais forte, inovadora e preparada para os maiores desafios da competição.

Com nomes experientes, estreias promissoras e o propósito coletivo de vivenciar um desafio único, os oito competidores da equipe já estão prontos para acelerar, a partir do próximo sábado (26) com a disputa do prólogo que definirá a ordem de largada em trecho na região metropolitana da capital goiana, em Senador Canedo, e o Super Prime em frente ao Shopping Flamboyant.

Entre os destaques da formação está Gunter Hinkelmann, multicampeão da modalidade e referência na pilotagem da Ford Ranger #388. Ao lado do navegador Weidner Moreira, Hinkelmann chega com um objetivo claro: lutar pela vitória. A dupla, entrosada e afiada, representa o lado mais competitivo da equipe, apostando na experiência para buscar o topo do pódio da categoria T1.1.

Outra dupla que merece os holofotes é formada por Raquel Stein e Christina Xavier. Com o UTV Polaris RZR PRO #387 da MSL Motorsport, elas representam o projeto FIA Girls on Track Brasil que estreia no Sertões. “Estou muito feliz por estrear no Sertões, é um sonho que estou prestes a realizar. Temos o apoio incondicional da minha equipe, a MSL, como também com op reforço de todos os patrocinadores que acreditam no projeto deste ano, como a Castrol, a Polaris do Brasil, a Sparco Brasil e a Leatt”, explicou Raquel, que compete na categoria SSV.

Também na categoria SSV, Patricia Palma e o navegador Alisson Pedroso chegam embalados pela boa temporada de 2024 e em busca de um Sertões consistente. É o terceiro ano da dupla na competição e o foco é somar experiências, cruzar a linha de chegada e celebrar o caminho percorrido. “Queremos chegar ao final felizes, inteiros e com muita experiência na bagagem”, esclarece a pilota do Polaris PRO R #368.

A MSL Motorsports foi selecionada pela BMW Motorrad, divisão de motocicletas do Grupo BMW na Alemanha, para um novo desafio: oferecer suporte técnico e mecânico à moto que marcará a sua estreia oficial da marca no Sertões. A parceria consolida a confiança da BMW em uma das equipes mais estruturadas do off-road nacional.

Para marcar seu debute no Sertões, a BMW Motorrad escalou o piloto Tomaz Santos para conduzir a nova F 900 GS, modelo da categoria “big trail”, pelas trilhas e desafios do sertão brasileiro. A MSL Motorsports, reconhecida por sua expertise no fora de estrada nacional e internacional, foi o time de competição escolhido para oferecer o suporte técnico da motocicleta ao longo da competição.

“Espero um grande desafio. Sei que não é uma prova fácil, mas estou me preparando e organizando o equipamento da melhor forma. Minhas expectativas são as melhores”, declara Tomaz, gaúcho de Vacaria radicado em Itapema (SC),

Na mesma categoria, Rafael Kruka também estreia — com uma Ducati Desert sob controle e uma energia contagiante, ele embarca no desafio com a leveza de quem quer, acima de tudo, se divertir e cruzar a rampa final.

Por trás dos nomes no grid, uma equipe completa garante que cada detalhe funcione com excelência. A estrutura da MSL em 2025 é a maior já levada ao Sertões: quase 50 pessoas compõem a operação, entre mecânicos, fisioterapeutas, mídia, logística e suporte técnico. A carreta dormitório oferece descanso de qualidade, o food truck abastece os atletas e staff com refeições equilibradas e a equipe de fisioterapia garante o cuidado físico de todos. Cinco cozinheiros, sete profissionais de mídia e um time técnico afiado dão conta do recado dia após dia, numa operação pensada para ser eficiente e acolhedora.

Há também um compromisso real com a sustentabilidade: a MSL leva gerador próprio, sistema de água autônomo, separação de resíduos, uso de energia renovável e incentivo ao etanol como combustível. São ações que mostram que é possível competir em alto nível sem abrir mão da responsabilidade ambiental.

O 33º Sertões, que acontece entre 26 de julho e 3 de agosto, promete ser um dos mais completos da história. Com 3.482 quilômetros de percurso — sendo 2.215 deles cronometrados —, o roteiro passa por cinco estados: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas. A largada será em Goiânia (GO) e a chegada na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). No caminho, os competidores vão encarar diferentes tipos de terreno, como piçarra, areia, pedras, serras e longos trechos de navegação, em um rally técnico e exigente que testa os limites de homens, máquinas e estratégia.

