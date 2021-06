O 7º Rally Jalapão/Sertões Series marca a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, realizado nesta semana de 15 a 19 de junho, no Estado da Bahia e do Tocantins, passando pelo Jalapão. A quarta e última etapa realizada neste sábado, 19, contou com um roteiro de pura adrenalina em 374 quilômetros de trechos cronometrados e deslocamentos para carros, motos, quadriciclos e UTVs.

O Rally Jalapão/Sertões Series fez jus a sua expectativa demonstrada com a alta competitividade em um grid formado pelos principais nomes do esporte nacional. A chegada com a realização da premiação aconteceu na Vila Panambí, em Formosa do Rio Preto, na Bahia.

Não foi nada fácil! O calor e a areia densa desde a largada manteve a adrenalina alta em mais uma etapa desafiadora do certame em pleno deserto do Jalapão. A resistência física e entrosamento dos competidores e o domínio de seus veículos foram exigidos ao máximo durante todo o tempo. Foram necessários esforços redobrados e muita técnica dos competidores, obrigados a pilotar com toda perícia em alguns trechos do percurso estabelecido.

O grande destaque da edição 2021 foi o estreante Bruno Pelizari (#32), com a Honda CRF 450RX. O piloto de Palmas (TO) conquistou o título na geral entre as Motos com o tempo acumulado de 11h11min48s7, tendo vencido a primeira etapa na sua categoria Moto 3 e garantido o terceiro lugar na geral, além da segunda posição na terceira e quarta etapas. O segundo colocado nas motos foi o francês, radicado em Indaiatuba (SP), Adrien Metge (#04/Yamaha) – campeão de 2020 -, com vitória nas três últimas etapas, com diferença de 02min25s para o primeiro colocado. Em terceiro no pódio ficou Júlio Cesar Zavatti (#06/Honda).

“Estou surpreso com o título na minha primeira prova no cross-country e é difícil de explicar a felicidade e satisfação que estou sentindo”, contou emocionado Bruno Pelizari, piloto de Dianópolis (TO), que agradeceu a equipe pelo empenho conjunto.

A dupla paulista formada por Marcos Baumgart e Kleber Cincea (#303/Protótipo T1), Ford Ranger X-Rally da X Rally Team, foi a mais rápida na categoria Carros o acumulado das quatro etapas do certame, que cruzou o Jalapão e consagrou-se campeã, com tempo de 11h05min34s5. Na sequência, ficaram os companheiros de equipe Adroaldo Weisheimer e Fred Budtikevitz, (#334/Protótipo T1) e, em terceiro, Vilson Thomas/Rafael Pereira (#341/Pro Brasil, Mitsubishi Triton RS, da Mainha Racing.

Marcos Baumgart há quatro anos esteve no Rally Jalapão nas motos e venceu na categoria Marathon, depois há dois anos conquistou o título nos Carros e, agora, conseguiu realizar mais uma vitória. “Realmente essa prova foi digna de um verdadeiro cross-country raiz, me surpreendeu bastante. Entendemos os desafios e conseguimos transpor com saldo positivo. Estou feliz da vida! Quem não veio deve vir no próximo”, comemora.

Entre os UTVs, Fabio Ruediger e Eduardo Bampi (#115/T2), Can-Am Maverick X3, garantiram o título inédito após a terceira posição na última etapa. “Estamos muito felizes com o objetivo cumprido e a evolução que tivemos em todos os dias. O carro esteve equilibrado, o conjunto piloto e navegador sincronizado e tivemos um ritmo muito bom preservando o equipamento. A conquista nos incentiva para as próximas provas, como o Sertões”, festeja o piloto de Luís Eduardo Magalhães (BA).

O campeão na categoria Quadriciclos ficou com o maranhense Marcelo Medeiros (#39) dono da Yamaha 700 Raptor, equipe Taguatur Racing. “A organização conseguiu trechos inéditos e uma prova perfeita novamente. Para nós foi um treino importante para a equipe e para o quadriciclo como preparação para o Sertões em agosto”, finalizou o piloto de São Luís.

A edição 2021 bateu recorde de inscritos com 99 veículos, 169 competidores, entre carros, motos, quadriciclos e UTVs. Ao todo, em quatro dias de disputas foram percorridos um total de 1338,99 quilômetros, com disputas nos Estados da Bahia e Tocantins.

O Rally Jalapão / Sertões Series é uma realização de Arena Promoções e Eventos e Dunas Race, tem patrocínio da C6 Bank, Can-Am, CBMM, Honda, Motul e Mitsubishi Motors, e apoio da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães e da Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins. A supervisão é da CBM - Confederação Brasileira de Motociclismo e CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.

Resultado da etapa 4, primeiros colocados:

MOTOS

1) #04 Adrien Metge, Yamaha WR 450F, (1)MT1, 01h33min12s0

2) #32 Bruno Pelizari, Honda CRF 450RX, Moto Pinga Rally Team, (1)MT3, 01h36min36s3

3) #02 Ricardo Martins, Yamaha YZ 450, (2)MT1, 01h37min23s7

4) #06 Júlio Cesar Zavatti, Honda CRF 450RX, Honda Racing Rally, (1)MT2, 01h37min35s7

5) #5 Tulio Malta, Yamaha WR 450F, (2)MT2, 01h37min41s8

QUADRICICLOS

1) #39 Marcelo Medeiros, Yamaha 700 Raptor, Taguatur Racing, 01h55min58s3

UTVs

1) #132 Vinicius Castro/Adelmo Lins, Can-Am, (1)UT2, 01h38min29s9

2) #117 Tomas Luza/Robson Schuinka, Can-Am X3, Cotton Racing, (2)UT2, 1h39min55s3

3) #115 Fabio Ruediger/Eduardo Bampi, Can-Am, Rato Racing, (3)UT2, 01h40min12s8

4) #124 João Franciosi/Cesar Valandro, Can-Am, (4)UT2, 01h40min44s4

5) #125 Fabio Pirondi/Marcelo Ritter, Can-Am, (5)UT2, 01h41min04s1

CARROS

1) #312 José Hélio Rodrigues/Ramon Sacilotti, Giaffone Buggy V8, Zé e Os Caras, (1)OP, 01h33min07s9

2) #373 Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs, Giaffone Buggy V8, Baja Tek, (2)OP , 01h33min30s0

3) #303 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, Ford Ranger X-Rally, X-Rally Team, (1)T1, 01h34min14s7

4) #368 Julio Capua/Emerson Cavassin, Giaffone Buggy V8/Sertões, (3)OP, 01h41min25s7

5) #334 Adroaldo Weisheimer/Fred Budtikevitz, Ford Ranger X-Rally, X-Rally Team, (2)T1, 01h46min48s9

Classificação acumulada (Etapas 1, 2, 3 e 4):

MOTOS

1) #32 Bruno Pelizari, Honda CRF 450RX, Moto Pinga Rally Team, (1)MT3, 11h11min48s7

2) #04 Adrien Metge, Yamaha WR 450F, (1)MT1, 11h14min14s4

3) #06 Júlio Cesar Zavatti, Honda CRF 450RX, Honda Racing Rally, (1)MT2, 11h16min38s8

4) #10 Vitor Siqueira, KTM EXCF 450 2019, Multracing, (2)MT2, 11h29min51s8

5) #35 Gabriel Bruning, Yamaha 450 F, Yamaha IMS Rally, (2)MT3, 11h34h14s1

QUADRICICLOS

1) #39 Marcelo Medeiros, Yamaha 700 Raptor, Taguatur Racing, 12h21min15s1

UTVs

1) #115 Fabio Ruediger/Eduardo Bampi, Can-Am, Rato Racing, (1)UT2, 11h16min15s5

2) #110 Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, Can-Am, (1)UOP, 11h16min26s3

3) #117 Tomas Luza/Robson Schuinka, Can-Am, Cotton Racing, (2)UT2, 11h22min09s7

4) #109 Gabriel Varela/Filipe Bianchini, Can-Am, Varela Monster Energy, (1) UT1, 11h25min49s8

5) #124 João Franciosi/Cesar Valandro, Can-Am, (3)UT2, 11h27min08s3

CARROS

1) #303 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, Ford Ranger X-Rally, X-Rally Team, (1)T1, 11h05min44s5

2) #334 Adroaldo Weisheimer/Fred Budtikevitz, Ford Ranger X-Rally, X-Rally Team, (2)T1, 01h46min48s9

3) #341 Vilson Thomas/Rafael Pereira, Mit. Triton RS, Mainha Racing, (1)PBR, 12h11min08s1

4) #326 Pedro Prado Filho/Josi Koerich, Ford Ranger X-Rally, X-Rally Team, (3)T1, 12h19min03s3

5) #347 Alessandro Tozoni/Cristina Xavier, Mit. L200 Triton ER, Faster Rally Team, (1)SPD, 13h05min10s3

