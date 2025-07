Rally: Lucas Moraes não disputará o Sertões para focar no Mundial

Astro brasileiro do rally, Lucas Moraes anunciou que não disputará a edição 2025 do Sertões para focar no Mundial de Rally-Raid (W2RC), conforme revelou o piloto em suas redes sociais. O Motorsport.com repercute a declaração:

"O Sertões está chegando e, infelizmente, não estaremos no grid esse ano. É uma pena, porque a gente nunca conseguiu defender o título do Sertões e eu queria muito tentar, mas, infelizmente, por conta dos calendários e do foco no Mundial [não será possível]", começou a explicar Moraes.

"O Sertões infelizmente não faz parte do campeonato do mundo, então, por conta de logística de trazer o carro, voltar a tempo de fazer todos os testes que a gente tem para a próxima etapa, que é em Portugal (de 22 a 28 de setembro), ficou inviável", completou Lucas.

O piloto do Brasil atualmente é o terceiro colocado no W2RC, com 89 pontos. O líder é Nasser Al-Attiyah, do Catar, com 114, enquanto Hank Lategan, da África do Sul, é o segundo, com 94 tentos. Além da etapa portuguesa, o W2RC 'fecha' 2025 no Marrocos (10 a 17 de outubro).

