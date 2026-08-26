Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio venceram a terceira especial do Sertões 2026 e seguem liderando a categoria de carros da maior competição de rally do Brasil. Nas motos, Martim Ventura foi o mais rápido, mas Tosha Schareina ainda é o primeiro na classificação.

Na terça-feira (25), os competidores deixaram para trás, na terceira das oito etapas, a mais longa especial desta edição. O percurso de 533 quilômetros – dos quais 511 cronometrados –, levou a caravana de Luís Eduardo Magalhães (BA) a Mateiros (TO) e abriu a Maratona, regime de prova em que o apoio externo dos mecânicos é proibido.

Não bastasse o fato de acelerar por mais de sete horas, no caso dos mais rápidos, ainda foi necessário cuidar da manutenção das máquinas com as ferramentas disponíveis nos próprios veículos. E não faltam desafios pela frente até a chegada, no domingo (30), em Goiânia.

Algumas horas de sono e será a vez de largar para um dia que promete fazer história e marcar a 34ª edição do maior rally das Américas.

Os 304 km de especial entre Mateiros e Porto Nacional vão testar os inscritos nas motos, carros, UTV e Production (categorias de menor preparação dos carros) com o que o Jalapão tem de melhor e mais difícil: caminhos de areia pesada, alguns deles de volta ao roteiro do Sertões após 21 anos.

Com um equipamento desgastado pela etapa da véspera, especialmente quando se trata dos pneus, sobreviver à exigência do percurso será a palavra de ordem.

Terceira etapa

Alcançar Mateiros e receber o carinho da população da cidade também não foi missão das mais simples. A especial do dia trouxe um pouco de tudo: estradões abertos, um trecho de trial (piso danificado), navegação por waypoints de precisão em uma região de fazendas, além da areia e das veredas do Jalapão.

Nas motos, domínio do português Martim Ventura (Honda CRF450RX Rally/Monster Energy HRC), líder do Mundial de Rally Raid na categoria Rally 2 e em seu primeiro Sertões. Ele superou os companheiros de time Bruno Crivilin (Honda CRF 450RX Rally) e Tosha Schareina (Honda CRF450 Rally) – o espanhol segue à frente na geral, mas viu a diferença sobre Crivilin cair para 2min15.

Já nos carros, mesmo abrindo a especial e sem rastros dos concorrentes, Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio (Protótipo MEM/MEM Motorsport) ampliaram a invencibilidade na prova e a vantagem em relação a Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Toyota GR Hilux DKR/Baja Tek), em segundo também no acumulado.

Depois da quebra na véspera, os atuais campeões Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Ford Ranger NWM Evo Plus/Sizmic) voltaram a ficar pelo caminho. Guiga Spinelli/Paulo Fiúza (Mitsubishi Triton Ultimate Racing/Mitsubishi Spinelli Racing) superaram a primeira parcial, no km 130, mas também não concluíram a etapa.

Na Production, que fez 295 km cronometrados, José Carlos Cardoso/Frederico Zettel (Mitsubishi L200RS/Promacchina Motorsport) também chegaram à terceira vitória de etapa consecutiva e deixaram para trás desta vez os irmãos Felipe e Gustavo Lorenci (Mitsubishi Triton Sport R/Promacchina).

A liderança na classificação geral mudou de mãos apenas nos UTVs e é agora de Deni Nascimento/Gunnar Dums (Can-Am Maverick R/Bompack Rally). Os catarinenses terminaram a etapa na terceira posição e viram Zé Hélio/Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R/HPS-Sportbay), que começaram o dia à frente, perder tempo por uma pane elétrica e fechar a especial apenas no 18º lugar. Francesco Franciosi/Egon Franciosi (Can-Am Maverick R/Cotton Racing) foram os mais rápidos do dia.

Neste ano, o Sertões conta com um esquema inédito de transmissões ao vivo. Serão mais de 60 horas de imagens ao longo do rally, um recorde na história da modalidade em todo o mundo. Exibidas pelo Youtube da Roxo Sports e do Sertões Petrobras, Acelerados, N Sports (primeira e última hora de cada dia) e Terra.

Bruno Crivilin, segundo colocado na terceira etapa e na classificação geral das motos, disse: "Foi uma etapa longa mas muito bem feita e divertida, a organização do Sertões está de parabéns. Liderei por boa parte do dia, mas cometi um erro de navegação que custou um bom tempo. O rally é assim. O importante é que consegui fechar o primeiro dia da Maratona com a moto inteira. Agora é fazer a segunda metade para chegar à metade do rally".

Lucas Moraes, vencedor da etapa 3 e líder na geral dos carros, disse: "O Sertões esse ano não tem dia leve. Andamos forte, mas com mais cuidado, conseguimos trazer o carro sem um furo de pneu ou qualquer problema. O objetivo é voltar a atacar no Jalapão. Com o calor será muito exigente para o equipamento e a dupla".

Deni do Nascimento, líder do UTV, disse: "Eu imaginava que a etapa seria um pouco mais leve, mas pegamos algumas veredas e trechos bastante técnicos. O ritmo foi muito forte, tentamos administrar um pouco e conseguimos chegar com o carro perfeito. Vamos para a segunda perna da Maratona".

Resultados da Terceira etapa

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Mateiros (TO)

DI: 43 km / SS: 511 km (Carro / Moto / UTV) e 295 km (Production)

TOTAL: 533 km

Moto

1. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (1)MT1, 7h13min47

2. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (2)MT1, 7h15min59

3. Adrien Metge (FRA) #10, Yamaha WR450F/IMS Yamaha Rally, (3)MT1, 7h16min01

4. Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (4)MT1, 7h18min33

5. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, 7h23min20

Carro

1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 7h11min19

2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, 7h14min18

3. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, (3)T1M, 7h28min57

4. Pedro Queirolo/Lauro Sobreira #304, Buggy Giaffone V8, RMattheis Off-Road, (1)T11, 7h19min48

5. Marcos Moraes/Fábio Pedroso #308, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 7h23min57

UTV

1. Francesco Franciosi/Egon Franciosi #121, Can=Am Maverick R/Cotton Racing, (1)UT1, 7h16min07

2. Gabriel Varela/Michael Masson #104, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UT1, 7h16min58

3. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 7h17min43

4. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, 7h17min52

5. Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick Rally, QI Racing, (3)UTU, 7h19min15

Production

1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 4h28min25

2. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton Sport R, Promacchina Motorsport, (1)STK, 4h33min23

3. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (1)UPR, 4h40min41

4. Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi / Spinelli Racing, (2)STK, 4h44min55

5. Fábio Veras/Marcos Vinícius #442, Mitsubishi Triton L200 ER, Ghutt/Cadasso, (1)USP, 4h52min40

Classificação geral

Moto

1. Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (1)MT1, 17h57min34

2. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (3)MT1, a 2min15

3. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 8min15

4. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, a 42min55

5. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, a 1h20min03

Carro

1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 17h45min43

2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, a 14min23

3. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, Bulldog Rally, (3)T1M, a 39min29

4. Mauro Guedes/Humberto Ribeiro #314, Toyota GR Hilux DKR, RMattheis Off-Road, (4)T1M, a 1h09min09

5. Fernando Possetti/Weidner Moreira #315, Toyota Hilux V8 IMA, (1)T11, a 1h26min15

UTV

1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 18h02min00

2. Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick Rally, QI Racing, (2)UTU, a 3min40

3. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (3)UTU, a 3min45

4. Gabriel Varela/Michael Masson #104, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (1)UT1, a 4min29

5. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #100, Can-Am Maverick R, HPS/Sportbay, (4)UTU, a 12min56

Production

1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 11h04min10

2. Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi / Spinelli Racing, (1)STK, a 52min33

3. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (1)UPR, a 53min52

4. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (2)STK, a 56min20

5. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (3)STK, a 1h03min45

Roteiro da quarta etapa

26/8 – Quarta etapa

Mateiros (TO) / Porto Nacional (TO)

SS: 304 km (Carro / Moto / UTV) e 117 km (Production) / DF: 268 km

TOTAL: 572 km

Etapa que promete ficar marcada na história do Sertões Petrobras, com trechos que não faziam parte do percurso desde 2005. Areia muito pesada por entre caminhos do Jalapão para fechar a Maratona.

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