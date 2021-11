Rodrigo Varela vence e é quase 100% no Brasileiro de Rally

Rodrigo Varela realiza sua mais espetacular temporada no Campeonato Brasileiro de Rally Baja. Pilotando um UTV Maverick X3 da equipe Can-Am Monster Energy, o filho mais velho do tricampeão mundial Reinaldo Varela totalizou no último final de semana 154 pontos na classificação, ou 96,25% dos 160 pontos possíveis. O segundo e terceiro colocados, Richard Fliter e Nuno Fojo, somam 120 e 114 pontos, respectivamente. Ambos competem com o modelo Polaris RZR Pro XP.

No último domingo o Brasileiro de Rally Baja completou a disputa em Rio Negrinho (SC) do Rally Santa Catarina, válido pela terceira etapa da temporada. A prova percorreu um total de 247,2km – sendo 123,6km em cada um dos dois dias do final de semana. Rodrigo venceu as especiais do sábado e domingo, chegando a 66 pontos, pontuação máxima colocada em jogo na prova do nordeste catarinense.

Até o momento, nas três etapas realizadas pelo Brasileiro, Rodrigo venceu quatro e foi segundo colocado em duas das seis especiais disputadas. “Essa temporada tem sido espetacular para a nossa equipe. Estou muito feliz mas ainda não acabou. Temos mais uma etapa para terminar o ano e tentar ficar com esse título”, disse o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

“A prova em Santa Catarina foi muito desafiadora. A trilha era muito veloz e ao mesmo tempo não permitia erros. Felizmente deu tudo certo e agora vamos para a etapa final tentando manter o bom nível que tivemos até agora”, completou Rodrigo, que já é bicampeão brasileiro de Rally Baja. Pai do líder do campeonato, Reinaldo Varela completou a prova em Rio Negrinho na sexta colocação.

