A dupla Marcos Baumgart/Kleber Cincea venceu a quarta etapa do Sertões 2026, entre Mateiros (TO) e Porto Nacional (TO), mas Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio seguem na ponta da categoria de carros. Nas motos, Bruno Crivilin triunfou e agora é o líder da disputa.

O Sertões 2026 inicia nesta quinta-feira (26) sua segunda metade pelos caminhos que levarão a caravana de volta a Goiânia, onde a 34ª edição do maior rally das Américas começou.

Para pilotos e navegadores, a sensação é de que muito mais que quatro etapas ficaram para trás. A primeira parte do rally confirmou a promessa da organização e exigiu bastante dos competidores e das máquinas, com trechos de cronometradas longas e terrenos variados e desafiadores. O mais recente deles se tornou lendário e faz parte da história da prova: o Jalapão e suas imensidões de areia.

A região tocantinense que o Sertões ajudou a revelar foi o palco da especial de 304 km na quarta-feira (26) iniciada em Mateiros e fechada em Porto Nacional. Os trechos de areia pesada e o forte calor foram obstáculo principalmente para as motos.

A navegação alternou momentos de poucas referências na planilha a outros em que as mudanças de direção eram constantes e intensas. Para completar o cenário, o dia fechava a Maratona – na véspera, apenas os próprios competidores puderam fazer a manutenção dos veículos. Administrar o estado dos pneus, já desgastados, foi mais uma missão nada simples.

Sobre duas rodas, o Jalapão decretou um novo líder. Primeiro brasileiro a conquistar um pódio em uma prova do Mundial (W2RC), Bruno Crivilin mostrou porque passa a integrar esse ano o time internacional da Honda.

Com sua CRF450RX Rally, o capixaba superou por consideráveis 5min06 o vice-campeão mundial e vencedor do Sertões 2025, Tosha Schareina, também representante da marca japonesa. Crivilin agora aparece 3min43 à frente do espanhol. O português Martim Ventura, também da Honda, segue em terceiro.

Tricampeão do Sertões, Deni Nascimento (Can-Am Maverick R/Bompack Rally) começou a etapa à frente na classificação dos UTVs. Ele e o navegador Gunnar Dums, duas vezes vencedor do rally, tiveram o que comemorar.

Foram os mais rápidos da etapa e conseguiram ampliar a vantagem em relação aos mais próximos perseguidores – agora Bruno Varela/Ari Fiúza. Dia positivo também para Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio (Can-Am Maverick R/QI Racing), cada vez mais líderes na categoria UTV1 e com Deni e Bruno na alça de mira.

Nos carros, Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio (Protótipo MEM/MEM Motorsport) mostraram que o caminho para a vitória ao fim das oito etapas passa também por poupar o equipamento e dosar o ritmo.

Com uma vantagem confortável na classificação geral, terminaram a especial na segunda posição e, ainda assim, aumentaram a diferença sobre Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Toyota GR Hilux DKR/Baja Tek), agora de 18min25. Vencedores do Sertões 2025, Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Ford Ranger NWM Evo/Sizmic) finalmente se viram livres dos problemas para serem os mais rápidos.

De volta à prova agora com o desafio de completar todo o percurso (fez duas etapas ano passado), Fernando Fernandes (Can-Am Maverick R/Fifi Rally - Milky Moo) superou o desafio do Jalapão e ocupa a quarta posição na categoria Challenger (UTV T3), a 12ª na geral dos carros.

Os irmãos paranaenses Felipe e Gustavo Lorenci (Mitsubishi Triton ER/Promacchina) deram fim à hegemonia de José Cardoso/Frederico Zettel (Mitsubishi L200RS/Promacchina) na Production, que reúne as categorias de menor grau de preparação nos carros e a Classic (modelos lançados até 2005) para serem os mais rápidos da etapa. Cardoso/Zettel, no entanto, seguem com uma vantagem confortável no acumulado.

Bruno Crivilin, vencedor da etapa 4 e líder na geral Moto, disse: "A segunda perna da Maratona foi bem divertida, muita areia e navegação. Procurei atacar bastante no início e diminuí o ritmo um pouco no fim para terminar a etapa. Não imaginava essa diferença, muito satisfeito com a vitória e a liderança do rally, mas ainda não há nada definido, temos muita coisa pela frente".

Lucas Moraes, líder na geral Carro, disse: "Maratona cumprida, a especial foi Jalapão puro, muito difícil, como todo o rally. Procuramos gerenciar o ritmo ao longo do dia já que temos uma boa vantagem"

Marcelo Gastaldi, segundo na geral Carro, disse: "Terminamos bem, a segunda parte da especial foi bastante dura, caminhos muito estreitos, o carro escorregando o tempo todo. Conseguimos passar ilesos".

Deni do Nascimento, vencedor da etapa 4 e líder da geral UTV, disse: "O Sertões 26 está sendo o que prometeu. As duas pernas da Maratona foram muito exigentes e cansativas. Tivemos a felicidade de passar ilesos por elas, pegamos apenas um pouco de poeira mas nada que atrapalhou. Agradeço à equipe pelo trabalho feito no carro, a organização está de parabéns por trazer o rally de volta às origens. Não se ganha a prova em um só dia, é um resultado que se constrói ao longo da competição. Temos que continuar acelerando, foi apenas a metade que ficou para trás".

Pedro Mac Dowell, terceiro na geral UTV, disse: "O objetivo era chegar ao fim do dia inteiros. Mantivemos um bom ritmo e procuramos acompanhar o Bruno (Varela) e o Deni (Nascimento). Deixa os craques brigarem na frente e quem sabe sobra alguma coisa para nós. Conseguimos abrir mais um pouco de vantagem na nossa categoria".

Resultados da quarta etapa

26/8 – Quarta etapa

Mateiros (TO) / Porto Nacional (TO)

SS: 304 km (Carro / Moto / UTV) e 117 km (Production) / DF: 268 km

TOTAL: 572 km

Moto

1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (1)MT1, 3h58min45

2. Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, 4h03min52

3. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (3)MT1, 4h09min04

4. Adrien Metge (FRA) #10, Yamaha WR450F/IMS Yamaha Rally, (4)MT1, 4h09min08

5. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, 4h23min31

Carro

1. Marcos Baumgart/Kleber Cincea #301, Ford Ranger NWM Evo Plus, Sizmic, (1)T1M, 4h05min07

2. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio #323, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (2)T1M, 4h07min29

3. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (3)T1M, 4h12min11

4. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, (4)T1M, 4h19min22

5. Pedro Queirolo/Lauro Sobreira #304, Buggy Giaffone V8, RMattheis Off-Road, (1)T11, 4h20min36

UTV

1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 4h05min16

2. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, 4h06min36

3. Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick Rally, QI Racing, (1)UT1, 4h07min52

4. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei #101, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (3)UTU, 4h08min31

5. Tomas Luza/Flávio França, #110, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (4)UTU, 4h11min50

Production

1. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, 1h56min31

2. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 1h59min40

3. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (2)UPR, 2h06min05

4. Allan Enz/Waldomiro Júnior #444, Mitsubishi Triton ER, Zenz Rally Team, (1)USP, 2h13min02

5. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (1)STK, 2h13min12

Classificação geral pós-etapa 4

Moto

1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (3)MT1, 21h57min43

2. Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (1)MT1, a 3min43

3. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 17min16

4. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, a 1h25min24

5. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, a 1h55min45

Carro

1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 21h53min12

2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, a 18min25

3. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, Bulldog Rally, (3)T1M, a 53min22

4. Mauro Guedes/Humberto Ribeiro #314, Toyota GR Hilux DKR, RMattheis Off-Road, (4)T1M, a 1h29min56

5. Daniel Mahseredjian/Rogério Almeida #364, Can-Am Maverick R, Gugelmin Racing, (1)SSV, a 1h41min23

UTV

1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 18h02min00

2. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, a 4min55

3. Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick Rally, QI Racing, (1)UT1, a 6min06

4. Gabriel Varela/Michael Masson #104, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UT1, a 11min04

5. Vinícius Castro/Breno Rezende #107, Can-Am Maverick R, RMattheis Off-Road, (3)UTU, a 22min15

Production

1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 13h05min50

2. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (1)UPR, a 58min17

3. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (1)STK, a 1h17min17

4. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (2)STK, a 1h32min41

5. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, a 2h06min29

Quinta etapa

A quinta etapa do Sertões 2026 promete manter o grau de dificuldade que tem marcado essa edição. Os competidores deixam Porto Nacional para retornar a Goiás – após seis anos, Minaçu volta a receber o rally.

Ao todo serão 562 km, dos quais 309 cronometrados (156 para a Production), em mais uma especial marcada por características variadas. Pela frente, um início veloz, seguido por caminhos estreitos e de piso desgastado (o trial), com uma subida de serra estreita e técnica na parte final.

Neste ano, o Sertões conta com um esquema inédito de transmissões ao vivo. Serão mais de 60 horas de imagens ao longo do rally, um recorde na história da modalidade em todo o mundo. Exibidas pelo Youtube da Roxo Sports e do Sertões; Acelerados, N Sports (primeira e última hora de cada dia) e Terra.

Quinta etapa: 27/08

Porto Nacional (TO) / Minaçu (GO)

DI: 233 km / SS: 309 km (Carro / Moto / UTV) e 156 km (Production) / DF: 20 km

TOTAL: 562 km

Um dia que tende a ser traiçoeiro. Como os primeiros 50 kms são mais rápidos, os competidores podem acreditar que a etapa será mais fácil, o que não será o caso. Os caminhos ficam mais estreitos e desgastados, com trechos de trial.

Estradas de fazenda sinuosas com piso bom e muita navegação aparecem em seguida. Após o abastecimento, outra estrada rápida de 60 km, seguida por uma subida de serra estreita, sinuosa e com pedras, que exigirá muita atenção.

(Foto de capa: Victoria Kimie/Fotop/Sertões)

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo