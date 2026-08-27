Sertões 2026: Baumgart/Cincea vencem quarta etapa, mas Moraes/ Bentivoglio seguem na liderança
Nas motos, Bruno Crivilin venceu a especial entre Mateiros (TO) e Porto Nacional (TO) e agora é o primeiro na classificação geral
Foto de: Divulgacao
A dupla Marcos Baumgart/Kleber Cincea venceu a quarta etapa do Sertões 2026, entre Mateiros (TO) e Porto Nacional (TO), mas Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio seguem na ponta da categoria de carros. Nas motos, Bruno Crivilin triunfou e agora é o líder da disputa.
O Sertões 2026 inicia nesta quinta-feira (26) sua segunda metade pelos caminhos que levarão a caravana de volta a Goiânia, onde a 34ª edição do maior rally das Américas começou.
Para pilotos e navegadores, a sensação é de que muito mais que quatro etapas ficaram para trás. A primeira parte do rally confirmou a promessa da organização e exigiu bastante dos competidores e das máquinas, com trechos de cronometradas longas e terrenos variados e desafiadores. O mais recente deles se tornou lendário e faz parte da história da prova: o Jalapão e suas imensidões de areia.
A região tocantinense que o Sertões ajudou a revelar foi o palco da especial de 304 km na quarta-feira (26) iniciada em Mateiros e fechada em Porto Nacional. Os trechos de areia pesada e o forte calor foram obstáculo principalmente para as motos.
A navegação alternou momentos de poucas referências na planilha a outros em que as mudanças de direção eram constantes e intensas. Para completar o cenário, o dia fechava a Maratona – na véspera, apenas os próprios competidores puderam fazer a manutenção dos veículos. Administrar o estado dos pneus, já desgastados, foi mais uma missão nada simples.
Sobre duas rodas, o Jalapão decretou um novo líder. Primeiro brasileiro a conquistar um pódio em uma prova do Mundial (W2RC), Bruno Crivilin mostrou porque passa a integrar esse ano o time internacional da Honda.
Com sua CRF450RX Rally, o capixaba superou por consideráveis 5min06 o vice-campeão mundial e vencedor do Sertões 2025, Tosha Schareina, também representante da marca japonesa. Crivilin agora aparece 3min43 à frente do espanhol. O português Martim Ventura, também da Honda, segue em terceiro.
Tricampeão do Sertões, Deni Nascimento (Can-Am Maverick R/Bompack Rally) começou a etapa à frente na classificação dos UTVs. Ele e o navegador Gunnar Dums, duas vezes vencedor do rally, tiveram o que comemorar.
Foram os mais rápidos da etapa e conseguiram ampliar a vantagem em relação aos mais próximos perseguidores – agora Bruno Varela/Ari Fiúza. Dia positivo também para Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio (Can-Am Maverick R/QI Racing), cada vez mais líderes na categoria UTV1 e com Deni e Bruno na alça de mira.
Nos carros, Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio (Protótipo MEM/MEM Motorsport) mostraram que o caminho para a vitória ao fim das oito etapas passa também por poupar o equipamento e dosar o ritmo.
Com uma vantagem confortável na classificação geral, terminaram a especial na segunda posição e, ainda assim, aumentaram a diferença sobre Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Toyota GR Hilux DKR/Baja Tek), agora de 18min25. Vencedores do Sertões 2025, Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Ford Ranger NWM Evo/Sizmic) finalmente se viram livres dos problemas para serem os mais rápidos.
De volta à prova agora com o desafio de completar todo o percurso (fez duas etapas ano passado), Fernando Fernandes (Can-Am Maverick R/Fifi Rally - Milky Moo) superou o desafio do Jalapão e ocupa a quarta posição na categoria Challenger (UTV T3), a 12ª na geral dos carros.
Os irmãos paranaenses Felipe e Gustavo Lorenci (Mitsubishi Triton ER/Promacchina) deram fim à hegemonia de José Cardoso/Frederico Zettel (Mitsubishi L200RS/Promacchina) na Production, que reúne as categorias de menor grau de preparação nos carros e a Classic (modelos lançados até 2005) para serem os mais rápidos da etapa. Cardoso/Zettel, no entanto, seguem com uma vantagem confortável no acumulado.
Bruno Crivilin, vencedor da etapa 4 e líder na geral Moto, disse: "A segunda perna da Maratona foi bem divertida, muita areia e navegação. Procurei atacar bastante no início e diminuí o ritmo um pouco no fim para terminar a etapa. Não imaginava essa diferença, muito satisfeito com a vitória e a liderança do rally, mas ainda não há nada definido, temos muita coisa pela frente".
Lucas Moraes, líder na geral Carro, disse: "Maratona cumprida, a especial foi Jalapão puro, muito difícil, como todo o rally. Procuramos gerenciar o ritmo ao longo do dia já que temos uma boa vantagem"
Marcelo Gastaldi, segundo na geral Carro, disse: "Terminamos bem, a segunda parte da especial foi bastante dura, caminhos muito estreitos, o carro escorregando o tempo todo. Conseguimos passar ilesos".
Deni do Nascimento, vencedor da etapa 4 e líder da geral UTV, disse: "O Sertões 26 está sendo o que prometeu. As duas pernas da Maratona foram muito exigentes e cansativas. Tivemos a felicidade de passar ilesos por elas, pegamos apenas um pouco de poeira mas nada que atrapalhou. Agradeço à equipe pelo trabalho feito no carro, a organização está de parabéns por trazer o rally de volta às origens. Não se ganha a prova em um só dia, é um resultado que se constrói ao longo da competição. Temos que continuar acelerando, foi apenas a metade que ficou para trás".
Pedro Mac Dowell, terceiro na geral UTV, disse: "O objetivo era chegar ao fim do dia inteiros. Mantivemos um bom ritmo e procuramos acompanhar o Bruno (Varela) e o Deni (Nascimento). Deixa os craques brigarem na frente e quem sabe sobra alguma coisa para nós. Conseguimos abrir mais um pouco de vantagem na nossa categoria".
Resultados da quarta etapa
- 26/8 – Quarta etapa
- Mateiros (TO) / Porto Nacional (TO)
- SS: 304 km (Carro / Moto / UTV) e 117 km (Production) / DF: 268 km
- TOTAL: 572 km
Moto
1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (1)MT1, 3h58min45
2. Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, 4h03min52
3. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (3)MT1, 4h09min04
4. Adrien Metge (FRA) #10, Yamaha WR450F/IMS Yamaha Rally, (4)MT1, 4h09min08
5. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, 4h23min31
Carro
1. Marcos Baumgart/Kleber Cincea #301, Ford Ranger NWM Evo Plus, Sizmic, (1)T1M, 4h05min07
2. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio #323, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (2)T1M, 4h07min29
3. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (3)T1M, 4h12min11
4. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, (4)T1M, 4h19min22
5. Pedro Queirolo/Lauro Sobreira #304, Buggy Giaffone V8, RMattheis Off-Road, (1)T11, 4h20min36
UTV
1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 4h05min16
2. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, 4h06min36
3. Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick Rally, QI Racing, (1)UT1, 4h07min52
4. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei #101, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (3)UTU, 4h08min31
5. Tomas Luza/Flávio França, #110, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (4)UTU, 4h11min50
Production
1. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, 1h56min31
2. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 1h59min40
3. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (2)UPR, 2h06min05
4. Allan Enz/Waldomiro Júnior #444, Mitsubishi Triton ER, Zenz Rally Team, (1)USP, 2h13min02
5. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (1)STK, 2h13min12
Classificação geral pós-etapa 4
Moto
1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (3)MT1, 21h57min43
2. Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (1)MT1, a 3min43
3. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 17min16
4. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, a 1h25min24
5. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, a 1h55min45
Carro
1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 21h53min12
2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, a 18min25
3. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, Bulldog Rally, (3)T1M, a 53min22
4. Mauro Guedes/Humberto Ribeiro #314, Toyota GR Hilux DKR, RMattheis Off-Road, (4)T1M, a 1h29min56
5. Daniel Mahseredjian/Rogério Almeida #364, Can-Am Maverick R, Gugelmin Racing, (1)SSV, a 1h41min23
UTV
1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 18h02min00
2. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, a 4min55
3. Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick Rally, QI Racing, (1)UT1, a 6min06
4. Gabriel Varela/Michael Masson #104, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UT1, a 11min04
5. Vinícius Castro/Breno Rezende #107, Can-Am Maverick R, RMattheis Off-Road, (3)UTU, a 22min15
Production
1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 13h05min50
2. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (1)UPR, a 58min17
3. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (1)STK, a 1h17min17
4. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (2)STK, a 1h32min41
5. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, a 2h06min29
Quinta etapa
A quinta etapa do Sertões 2026 promete manter o grau de dificuldade que tem marcado essa edição. Os competidores deixam Porto Nacional para retornar a Goiás – após seis anos, Minaçu volta a receber o rally.
Ao todo serão 562 km, dos quais 309 cronometrados (156 para a Production), em mais uma especial marcada por características variadas. Pela frente, um início veloz, seguido por caminhos estreitos e de piso desgastado (o trial), com uma subida de serra estreita e técnica na parte final.
Neste ano, o Sertões conta com um esquema inédito de transmissões ao vivo. Serão mais de 60 horas de imagens ao longo do rally, um recorde na história da modalidade em todo o mundo. Exibidas pelo Youtube da Roxo Sports e do Sertões; Acelerados, N Sports (primeira e última hora de cada dia) e Terra.
- Quinta etapa: 27/08
- Porto Nacional (TO) / Minaçu (GO)
- DI: 233 km / SS: 309 km (Carro / Moto / UTV) e 156 km (Production) / DF: 20 km
- TOTAL: 562 km
Um dia que tende a ser traiçoeiro. Como os primeiros 50 kms são mais rápidos, os competidores podem acreditar que a etapa será mais fácil, o que não será o caso. Os caminhos ficam mais estreitos e desgastados, com trechos de trial.
Estradas de fazenda sinuosas com piso bom e muita navegação aparecem em seguida. Após o abastecimento, outra estrada rápida de 60 km, seguida por uma subida de serra estreita, sinuosa e com pedras, que exigirá muita atenção.
(Foto de capa: Victoria Kimie/Fotop/Sertões)
McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027
F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video
MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano
Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários