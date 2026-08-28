Sertões 2026: Moraes/Bentivoglio vencem quinta etapa e seguem na liderança

Quem esperava por menor dificuldade na reta final do Sertões 2026 descobriu, na quinta das oito etapas da competição, que a promessa de um rally exigente e desafiador tem tudo para se manter até o último dos 4.020 quilômetros da prova. A dupla Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio venceu a especial de quinta-feira (27) e segue na liderança geral dos Carros, enquanto Bruno Crivilin também triunfou, permanecendo no topo das Motos.

Depois de enfrentarem na véspera as areias do Jalapão, pilotos e navegadores deixaram nesta quinta o Tocantins para retornar a território goiano. De Porto Nacional a Minaçu, os 309 quilômetros cronometrados (562 no total) trouxeram um pouco de tudo: caminhos de fazenda sinuosos que exigiram atenção à navegação; trechos rápidos e outros de piso desgastado (trial).

As principais armadilhas no percurso eram a travessia de uma serra por estradas estreitas; as passagens por rios secos e o fesh-fesh – areia fina como talco que, além da poeira, torna a pilotagem mais traiçoeira. Uma combinação de terrenos e características que premiou a experiência e um equipamento bem acertado e confiável.

Experiência é o que não falta a Lucas Morais/Kaíque Bentivoglio (Protótipo MEM/MEM Motorsport). Em busca da quarta conquista no Sertões, o atual campeão do mundo de rally raid e seu navegador chegaram à sua 25ª vitória de etapa na história da prova, sinônimo de vantagem ampliada na liderança.

O que traz alguma cautela nos trechos mais técnicos para não colocar o resultado final a perder, mas não altera a estratégia da dupla de seguir andando forte. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Toyota GR Hilux DKR/Baja Tek) sustentaram o segundo lugar. A novidade entre os cinco primeiros é a presença de Lélio Jr./Weberth Moreira (Century CR7/Fifi Rally).

Na Production, que encarou 156 km cronometrados, José Cardoso/Frederico Zettel (Mitsubishi L200 RS/Promacchina) foram mais uma vez os melhores e também aumentaram a diferença sobre os perseguidores.

Nos UTVs, os vencedores do rally no ano passado, Zé Hélio/Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R/HPS-Sportbay) se recuperaram dos contratempos das etapas anteriores para serem os mais rápidos da quinta-feira.

Vice-líderes do acumulado, Bruno Varela/Ari Fiúza (Can-Am Maverick R/Monster Energy Varela Rally) tiveram um pneu furado e sofreram com a poeira dos concorrentes à frente. Melhor para Deni Nascimento/Gunnar Dums (Can-Am Maverick R/Bompack Rally) que abriram quase um minuto e meio a mais na classificação.

A luta pela vitória final nas motos perdeu um nome de peso nesta quinta etapa. Uma queda antes do abastecimento levou o atual campeão Tosha Schareina (Honda CRF450 Rally/Monster Energy HRC) a ficar pelo caminho.

Primeiro do dia, Bruno Crivilin (Honda CRF450RX Rally/Honda Racing Brasil) tem agora o companheiro de equipe e rival mais próximo Martim Ventura a 26min12. Vantagem confortável, mas que, como ensina a tradição do rally, exige concentração total nos três dias restantes para confirmar a conquista inédita em Goiânia.

Quem avança na classificação é o campeão de 2020 Ricardo Martins (Yamaha Ténéré 700/IMS Yamaha). Com uma moto big trail, ele não encontrou facilidade em um dia com caminhos estreitos e técnicos, mas fez valer toda a sua experiência para chegar à quinta posição geral.

Bruno Crivilin, vencedor da etapa 5 e líder na geral Moto, disse: "A etapa começava bastante rápida, ataquei bastante nessa primeira parte e quando cheguei ao abastecimento vi que o Tosha tinha caído. Faz parte do rally, ano passado aconteceu comigo. Ainda temos três dias pela frente, nada está decidido apesar da boa vantagem, a prova tem muito de inesperado. Estou com a cabeça boa e a ideia é continuar atacando e manter um bom ritmo para chegar bem a Goiânia".

Ricardo Martins, quinto na geral Moto, disse: "Quinta etapa concluída, ela também foi bastante dura com a travessia de serra bem técnica. Não foi fácil passar com uma moto maior mas deu certo, agora em quinto na geral e líder da categoria. É seguir trabalhando para concluir o rally. Tenho muitas provas no currículo, mas essa está extremamente difícil, como os Sertões de antigamente".

Lucas Moraes, vencedor da etapa 5 e líder na geral Carro, disse: "Tem sido um Sertões de gente grande, com especiais longas. Um rally exigente não só para nós, mas também para a equipe de apoio, essa é a característica de uma prova que é a maior das Américas. Feliz por vencermos mais uma etapa e seguirmos na liderança, a quinta etapa foi bastante divertida, procuramos não correr riscos desnecessários nos pontos mais traiçoeiros, que podem sempre nos tirar da prova. Agora é o momento de gerenciar a vantagem que temos".

Bruno Varela, vice-líder na geral UTV, disse: "Furamos um pneu antes do abastecimento, depois conseguimos um ritmo bom, mas perdemos tempo na poeira de quem estava à frente. O rally é assim mesmo, seguimos na disputa".

Resultados da quinta etapa

27/8 – Quinta etapa

Porto Nacional (TO) / Minaçu (GO)

DI: 233 km / SS: 309 km (Carro / Moto / UTV) e 156 km (Production) / DF: 20 km

TOTAL: 562 km

Moto

1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (1)MT1, 3h44min56

2. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, 3h46min52

3. Adrien Metge (FRA) #10, Yamaha WR450F/IMS Yamaha Rally, (3)MT1, 3h53min53

4. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, 3h58min23

5. Jomar Grecco #41, GasGas EC500F, DM Trailers, (1)MOV, 4h08min02

Carro

1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio #323, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 3h38min29

2. Marcos Baumgart/Kleber Cincea #301, Ford Ranger NWM Evo Plus, Sizmic, (2)T1M, 3h38min58

3. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (3)T1M, 3h42min15

4. Marcos Moraes/Fábio Pedroso #308, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (4)T1M, 3h51min39

5. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, (5)T1M, 3h52min11

UTV

1. Zé Hélio/Ramon Sacilotti #100, Can-Am Maverick R, HPS - Sportbay, (1)UTU, 3h39min37

2. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei #101, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, 3h40min11

3. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (3)UTU, 3h41min29

4. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (4)UTU, 3h41min56

5. Francesco Franciosi/Egon Franciosi #121, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (2)UT1, 3h46min25

Production

1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 1h59min05

2. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, 1h56min31

3. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (2)UPR, 2h04min44

4. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (1)STK, 2h07min38

5. Fábio Cadasso/Marcos Vinícius #442, Mitsubishi L200 ER, (1)USP, 2h18min51

Classificação geral

Moto

1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (1)MT1, 25h42min39

2. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 26min12

3. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, a 1h38min51

4. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, a 2h27min14

5. Ricardo Martins #7, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha, (1)MBT, a 2h32min29

Carro

1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 25h31min42

2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, a 22min11

3. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, Bulldog Rally, (3)T1M, a 1h04min14

4. Daniel Mahseredjian/Rogério Almeida #364, Can-Am Maverick R, Gugelmin Racing, (1)SSV, a 1h57min00

5. Lélio Jr./Weberth Moreira #321, Century CR7, Fifi Rally, (4)T1M, a 2h27min15

UTV

1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 25h48min55

2. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, a 6min22

3. Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick R, QI Racing, (1)UT1, a 11min38

4. Francesco Franciosi/Egon Franciosi #121, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (2)UT1, a 27min32

5. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei #101, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (3)UTU, a 48min28

Production

1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 15h04min55

2. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (1)UPR, a 1h13min56

3. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (1)STK, a 1h41min14

4. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, a 2h11min26

5. Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi Spinelli Racing, (2)STK, a 2h47min36

Sexta etapa

28/8

Minaçu (GO) / Niquelândia (GO)

DI 79km / SS: 319 km (Carro / Moto / UTV) e 241 km (Production) / DF: 50 km

TOTAL: 448km

Nesta sexta-feira, o Sertões ruma de Minaçu a Niquelândia. A sexta etapa reserva um percurso de 448 km (319 km cronometrados para carros, motos e UTVs e 241 para a Production) em que outra travessia de serra testará competidores e máquinas. Trechos de trial e uma nova travessia do Rio Bagagem, já encarado na primeira etapa, também fazem parte da especial.

Neste ano, o Sertões conta com um esquema inédito de transmissões ao vivo. Serão mais de 60 horas de imagens ao longo do rally, um recorde na história da modalidade em todo o mundo. Exibidas pelo Youtube da Roxo Sports e do Sertões; Acelerados, N Sports (primeira e última hora de cada dia), e Terra.

Foto de capa: (Victoria Kimie/Fotop/Sertões)

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