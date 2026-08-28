Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Rally

Sertões 2026: Moraes/Bentivoglio vencem quinta etapa e seguem na liderança

Nas motos, Bruno Crivilin triunfou, permanecendo no topo da classificação da categoria

Redação Motorsport.com
Publicado:
469840_1217675_323_victoriakimie_050872_092_1_

Foto de: Divulgacao

Quem esperava por menor dificuldade na reta final do Sertões 2026 descobriu, na quinta das oito etapas da competição, que a promessa de um rally exigente e desafiador tem tudo para se manter até o último dos 4.020 quilômetros da prova. A dupla Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio venceu a especial de quinta-feira (27) e segue na liderança geral dos Carros, enquanto Bruno Crivilin também triunfou, permanecendo no topo das Motos.

O editor recomenda:

Depois de enfrentarem na véspera as areias do Jalapão, pilotos e navegadores deixaram nesta quinta o Tocantins para retornar a território goiano. De Porto Nacional a Minaçu, os 309 quilômetros cronometrados (562 no total) trouxeram um pouco de tudo: caminhos de fazenda sinuosos que exigiram atenção à navegação; trechos rápidos e outros de piso desgastado (trial).

As principais armadilhas no percurso eram a travessia de uma serra por estradas estreitas; as passagens por rios secos e o fesh-fesh – areia fina como talco que, além da poeira, torna a pilotagem mais traiçoeira. Uma combinação de terrenos e características que premiou a experiência e um equipamento bem acertado e confiável. 

Experiência é o que não falta a Lucas Morais/Kaíque Bentivoglio (Protótipo MEM/MEM Motorsport). Em busca da quarta conquista no Sertões, o atual campeão do mundo de rally raid e seu navegador chegaram à sua 25ª vitória de etapa na história da prova, sinônimo de vantagem ampliada na liderança.

O que traz alguma cautela nos trechos mais técnicos para não colocar o resultado final a perder, mas não altera a estratégia da dupla de seguir andando forte. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Toyota GR Hilux DKR/Baja Tek) sustentaram o segundo lugar. A novidade entre os cinco primeiros é a presença de Lélio Jr./Weberth Moreira (Century CR7/Fifi Rally).

Na Production, que encarou 156 km cronometrados, José Cardoso/Frederico Zettel (Mitsubishi L200 RS/Promacchina) foram mais uma vez os melhores e também aumentaram a diferença sobre os perseguidores.

Nos UTVs, os vencedores do rally no ano passado, Zé Hélio/Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R/HPS-Sportbay) se recuperaram dos contratempos das etapas anteriores para serem os mais rápidos da quinta-feira.

 Vice-líderes do acumulado, Bruno Varela/Ari Fiúza (Can-Am Maverick R/Monster Energy Varela Rally) tiveram um pneu furado e sofreram com a poeira dos concorrentes à frente. Melhor para Deni Nascimento/Gunnar Dums (Can-Am Maverick R/Bompack Rally) que abriram quase um minuto e meio a mais na classificação. 

A luta pela vitória final nas motos perdeu um nome de peso nesta quinta etapa. Uma queda antes do abastecimento levou o atual campeão Tosha Schareina (Honda CRF450 Rally/Monster Energy HRC) a ficar pelo caminho.

Primeiro do dia, Bruno Crivilin (Honda CRF450RX Rally/Honda Racing Brasil) tem agora o companheiro de equipe e rival mais próximo Martim Ventura a 26min12. Vantagem confortável, mas que, como ensina a tradição do rally, exige concentração total nos três dias restantes para confirmar a conquista inédita em Goiânia.

Quem avança na classificação é o campeão de 2020 Ricardo Martins (Yamaha Ténéré 700/IMS Yamaha). Com uma moto big trail, ele não encontrou facilidade em um dia com caminhos estreitos e técnicos, mas fez valer toda a sua experiência para chegar à quinta posição geral.

Bruno Crivilin, vencedor da etapa 5 e líder na geral Moto, disse: "A etapa começava bastante rápida, ataquei bastante nessa primeira parte e quando cheguei ao abastecimento vi que o Tosha tinha caído. Faz parte do rally, ano passado aconteceu comigo. Ainda temos três dias pela frente, nada está decidido apesar da boa vantagem, a prova tem muito de inesperado. Estou com a cabeça boa e a ideia é continuar atacando e manter um bom ritmo para chegar bem a Goiânia".

Ricardo Martins, quinto na geral Moto, disse: "Quinta etapa concluída, ela também foi bastante dura com a travessia de serra bem técnica. Não foi fácil passar com uma moto maior mas deu certo, agora em quinto na geral e líder da categoria. É seguir trabalhando para concluir o rally. Tenho muitas provas no currículo, mas essa está extremamente difícil, como os Sertões de antigamente".

Lucas Moraes, vencedor da etapa 5 e líder na geral Carro, disse: "Tem sido um Sertões de gente grande, com especiais longas. Um rally exigente não só para nós, mas também para a equipe de apoio, essa é a característica de uma prova que é a maior das Américas. Feliz por vencermos mais uma etapa e seguirmos na liderança, a quinta etapa foi bastante divertida, procuramos não correr riscos desnecessários nos pontos mais traiçoeiros, que podem sempre nos tirar da prova. Agora é o momento de gerenciar a vantagem que temos".

Bruno Varela, vice-líder na geral UTV, disse: "Furamos um pneu antes do abastecimento, depois conseguimos um ritmo bom, mas perdemos tempo na poeira de quem estava à frente. O rally é assim mesmo, seguimos na disputa".

Resultados da quinta etapa

  • 27/8 – Quinta etapa
  • Porto Nacional (TO) / Minaçu (GO)
  • DI: 233 km / SS: 309 km (Carro / Moto / UTV) e 156 km (Production) / DF: 20 km
  • TOTAL: 562 km

Moto

1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (1)MT1, 3h44min56
2. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, 3h46min52
3. Adrien Metge (FRA) #10, Yamaha WR450F/IMS Yamaha Rally, (3)MT1, 3h53min53
4. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, 3h58min23
5. Jomar Grecco #41, GasGas EC500F, DM Trailers, (1)MOV, 4h08min02

Carro

1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio #323, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 3h38min29
2. Marcos Baumgart/Kleber Cincea #301, Ford Ranger NWM Evo Plus, Sizmic, (2)T1M, 3h38min58
3. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (3)T1M, 3h42min15
4. Marcos Moraes/Fábio Pedroso #308, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (4)T1M, 3h51min39
5. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, (5)T1M, 3h52min11

UTV

1. Zé Hélio/Ramon Sacilotti #100, Can-Am Maverick R, HPS - Sportbay, (1)UTU, 3h39min37
2. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei #101, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, 3h40min11
3. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (3)UTU, 3h41min29 
4. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (4)UTU, 3h41min56
5. Francesco Franciosi/Egon Franciosi #121, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (2)UT1, 3h46min25 

Production

1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 1h59min05
2. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, 1h56min31
3. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (2)UPR, 2h04min44
4. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (1)STK, 2h07min38
5. Fábio Cadasso/Marcos Vinícius #442, Mitsubishi L200 ER, (1)USP, 2h18min51

Classificação geral

Moto

1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (1)MT1, 25h42min39
2. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 26min12
3. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, a 1h38min51
4. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, a 2h27min14
5. Ricardo Martins #7, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha, (1)MBT, a 2h32min29

Carro

1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 25h31min42
2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, a 22min11
3. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, Bulldog Rally, (3)T1M, a 1h04min14
4. Daniel Mahseredjian/Rogério Almeida #364, Can-Am Maverick R, Gugelmin Racing, (1)SSV, a 1h57min00
5. Lélio Jr./Weberth Moreira #321, Century CR7, Fifi Rally, (4)T1M, a 2h27min15

UTV

1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 25h48min55
2. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, a 6min22
3. Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick R, QI Racing, (1)UT1, a 11min38
4. Francesco Franciosi/Egon Franciosi #121, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (2)UT1, a 27min32 
5. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei #101, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (3)UTU, a 48min28

Production

1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 15h04min55
2. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi L200, HP Racing, (1)UPR, a 1h13min56
3. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (1)STK, a 1h41min14
4. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, a 2h11min26
5. Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi Spinelli Racing, (2)STK, a 2h47min36

Sexta etapa

  •  28/8
  • Minaçu (GO) / Niquelândia (GO)
  • DI 79km / SS: 319 km (Carro / Moto / UTV) e 241 km (Production) / DF: 50 km
  • TOTAL: 448km

Nesta sexta-feira, o Sertões ruma de Minaçu a Niquelândia. A sexta etapa reserva um percurso de 448 km (319 km cronometrados para carros, motos e UTVs e 241 para a Production) em que outra travessia de serra testará competidores e máquinas. Trechos de trial e uma nova travessia do Rio Bagagem, já encarado na primeira etapa, também fazem parte da especial.

Neste ano, o Sertões conta com um esquema inédito de transmissões ao vivo. Serão mais de 60 horas de imagens ao longo do rally, um recorde na história da modalidade em todo o mundo. Exibidas pelo Youtube da Roxo Sports e do Sertões; Acelerados, N Sports (primeira e última hora de cada dia), e Terra.

Foto de capa: (Victoria Kimie/Fotop/Sertões)

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

MotoGP deve cancelar GP do Catar, diz site britânico

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP deve cancelar GP do Catar, diz site britânico

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Últimas notícias

F1: Ferrari aproveita segundo ADUO e leva motor atualizado para GP da Itália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari aproveita segundo ADUO e leva motor atualizado para GP da Itália

MotoGP: Moreira lamenta erro que o deixou em 11º, mas vê potencial para "fim de semana muito bom"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Moreira lamenta erro que o deixou em 11º, mas vê potencial para "fim de semana muito bom"

F1: Em homenagem a Schumacher, Ferrari divulga macacões de Hamilton e Leclerc para Monza; veja fotos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Em homenagem a Schumacher, Ferrari divulga macacões de Hamilton e Leclerc para Monza; veja fotos

Crutchlow vê Moreira com potencial para ser campeão da MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Crutchlow vê Moreira com potencial para ser campeão da MotoGP