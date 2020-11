O Sertões realizou a última etapa da edição de 2020, mas terminando de maneira preocupante. Após ter conquistado o bicampeonato geral das motos no Brasileiro de Rally Cross Country, competição paralela ao Sertões, Tunico Maciel sofreu uma queda durante a disputa da especial deste sábado.

A queda ocorreu no trajeto entre Bacabal e Barreirinhas, no Maranhão, 62 quilômetros após a largada de uma especial de 223 km. O primeiro a chegar foi o piloto Ricardo Martins, que acionou os procedimentos de resgate. A equipe médica chegou ao local e realizou os primeiros socorros.

Segundo a assessoria de comunicação da equipe e do evento, ele foi levado pelo resgate aéreo a um hospital de São Luís. Um boletim médico sobre o estado de saúde do piloto está previsto para o início da noite.

