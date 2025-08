Um novo capítulo da história de mais três décadas do Sertões Petrobras foi escrito neste domingo (3). A Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), com seu visual privilegiado, recebeu a chegada da 33ª edição do maior rally das Américas e a premiação de seus vencedores. Uma lista de pilotos e navegadores de respeito, que se impôs ao longo de um percurso iniciado no dia 26, em Goiânia, atravessando Minas Gerais, Bahia e Pernambuco para chegar a Alagoas.

O último dia de desafio acabou frustrado pela força da natureza. As intensas chuvas ao longo de todo o sábado e a madrugada de domingo inviabilizaram a disputa da oitava e última etapa, com o acúmulo de lama e a piora das condições do terreno, comprometendo as condições de segurança. O que poderia transformar todo o esforço de milhares de quilômetros em uma loteria.

Apesar de todos os esforços da organização até o começo da manhã, foi necessário optar pelo cancelamento. Ainda assim, o Sertões Petrobras 2025 cumpriu a promessa de uma edição dura, desafiadora e exigente, que colocou homens e máquinas à prova por diferentes tipos de terreno - chão batido, piçarra, areia, trechos de trial, com piso desgastado e pedregoso.

Sobre duas rodas, domínio de Tosha Schareina (Honda CRF 450 Rally / HRC), que confirmou seu favoritismo. Atual terceiro no Mundial de Rally Raid (W2RC) e vice do último Dakar, o espanhol não precisou de muito tempo para se adaptar as características das especiais cronometradas brasileiras. Depois de uma punição no Prólogo que o fez ser apenas o 38º a partir para a primeira etapa (Goiânia / Unaí), ele foi o mais rápido em todas as demais e não economizou elogios ao que encontrou.

Gabriel Bruning (Yamaha WR 450F / IMS Yamaha) repetiu o resultado de 2023 e, como segundo colocado, foi o melhor brasileiro na classificação final, vencendo a categoria Moto 2, seguido por Guilherme Bissotto (Yamaha WR 450F / Txai). Quarto, Tiago Wernersbach (Honda CRF 450RX / Honda Racing Brasil) venceu na Moto 3.

Pela sexta vez

Nos quadriciclos, uma participação decidida à última hora fez de Marcelo Medeiros (Yamaha Raptor 700 /Meds Racing) o maior vencedor isolado na modalidade. Mais rápido nas seis etapas disputadas, o maranhense correria originalmente de moto, mas o atraso na chegada de algumas peças o levou a voltar ao equipamento habitual para conquistar seu sexto título.

Por falar em hexacampeão, o Sertões Petrobras 2025 consagrou mais um: Zé Hélio Rodrigues, nos UTVs. Ao lado de Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R/HPS), o "Javali" fez um rally consistente, sempre entre os mais rápidos. Depois de vencer a primeira etapa, a dupla conseguiu escapar das armadilhas do percurso para defender a liderança e confirmar a vitória, primeira de Zé Hélio sobre quatro rodas, depois de triunfar sobre duas em 1999, 2003, 2007, 2008 e 2009.

Nos carros, nem mesmo um susto na sexta etapa, com término em Delmiro Gouveia, impediu que Marcos Baumgart e Kleber Cincea (Toyota GR Hilux DKR T1+ / Sizmic Racing) vencessem o Sertões Petrobras pela segunda vez (a primeira ocorreu em 2020).

Afiados pelos bons resultados no Mundial de Rally Raid, os paulistas levaram a melhor em uma disputa que começou em família, com Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel, obrigados a abandonar na mesma etapa. O que abriu caminho para o segundo lugar de Pedro Queirolo / Lauro Sobreira (Buggy Giaffone V8 / RMattheis) e o terceiro de Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz (Ford Ranger V8 / Bulldog Racing).

O Sertões Petrobras 2026 já tem data. De 22 a 30 de agosto, o maior rally das Américas voltará a cortar o Brasil em sua 34ª edição.

Veja o que disseram os vencedores do Sertões 2025

Tosha Schareina, vencedor Moto

"Muito contente por competir no Brasil pela primeira vez e já vencer o Sertões. Sei que a prova tem grandes nomes da história do esporte como vencedores e é muito bom me juntar a eles. Encontrei um rally variado e desafiador".

Marcos Baumgart, piloto vencedor Carro

"Agradeço muito à equipe e principalmente ao Kleber, se não fosse ele isso não aconteceria. Estamos há 17 anos andando juntos e sempre evoluindo. É uma conquista do conjunto".

Kleber Cincea, navegador vencedor Carro

"Estávamos muito concentrados e dispostos a vencer depois de três vice-campeonatos. O Sertões é sempre impressionante, ele te desafia sempre, te joga obstáculos, para nós não foi fácil; sofremos com um pneu furado; um acidente na sexta etapa, mas conseguimos esse bi".

Zé Hélio, piloto vencedor UTVs

"É a sexta vitória, mas a primeira em uma nova modalidade. Nós estávamos muito focados para conquistar esse resultado, eu disse ainda em Goiânia que não deixaria ninguém tirar de nós, mesmo que ainda tivéssemos umas 20 etapas pela frente. Experiência no Sertões não se compra, se conquista, e nós dois tínhamos muita dentro do carro".

Ramon Sacilotti, navegador vencedor UTV

"Nós traçamos uma estratégia para vencer e conseguimos cumpri-la a risca. É incrível conseguir finalmente vencer".

Marcelo Medeiros, vencedor Quadriciclos

"Foi um Sertões perfeito, deu tudo certo, não tive nenhum problema com o equipamento e consegui ser o mais rápido em todas as etapas. Acho que é o fruto de 10 anos competindo. A participação nas motos fica para o ano que vem".

Conheça os campeões do Sertões 2025

Moto

Tosha Schareina

30 anos (Valencia - Espanha)

Tosha iniciou sua carreira no Motocross por influência de um tio, migrando em seguida para o Enduro e o Rally Raid. A vitória no Rally da Andalusia de 2020 o projetou para as principais competições da modalidade e a estreia no Dakar veio no ano seguinte, com um 13º lugar (segundo melhor estreante). Depois de um período de avaliação, ele foi efetivado em 2023 na equipe oficial Honda (HRC), vencendo em seguida a Baja Aragón e o Desafio Ruta 40 (Argentina), válido pelo Mundial (W2RC). Nesta temporada, foi segundo colocado no Dakar e atualmente é terceiro no W2RC.

Quadriciclo

Marcelo Medeiros

36 anos (São Luís-MA)

Em sua 14ª participação no Sertões BRB, Medeiros chegou à sexta conquista (venceu também em 2012, 2015, 2019, 2020 e 2024), além de triunfar no Sertões Norte de 2022. Veterano também no Dakar, foi quarto colocado em 2018 e sexto em 2022. Neste ano, foi o mais rápido em todas as etapas. A participação nos quadriciclos não estava planejada inicialmente: a ideia era acelerar nas motos, mas problemas com peças de reposição o levaram a optar pelo mais que conhecido Yamaha Raptor 700 de sua equipe.

UTV

Zé Hélio

46 anos (São Paulo-SP)

Há exatos 30 anos o paulista estreava no Sertões, com direito à primeira vitória de etapa, nas motos, e a sexta posição final. Sobre duas rodas, ele não demorou a mostrar seu talento. A edição 1999 marcou a primeira de suas cinco vitórias na modalidade (triunfou também em 2003, 2007, 2008 e 2009, com direito a superar monstros sagrados como Cyril Despres e Marc Coma). Vieram em seguida as participações nos carros e nos UTVs - o vice-campeonato de 2024 indicou o que estava por vir este ano.

Ramon Sacilotti

42 anos (São José dos Campos-SP)

Ramon nasceu em uma família de motociclistas e teve a irmã mais velha Moara como principal inspiração. A estreia nas competições aconteceu com o Motocross e o Enduro, já com resultados de destaque. A primeira participação no Sertões viria em 2005, com uma queda que exigiu uma longa recuperação. A vontade de acelerar falou mais alto e ele logo estava de volta. Depois de dois vice-campeonatos (2015 e 2016) ele encerrou em 2019 sua página no maior rally do mundo sobre duas rodas. Retornou como navegador nos UTVs em 2021 e, assim, realiza o sonho da primeira vitória.

Carro

Marcos Baumgart

48 anos (São Paulo-SP)

O primeiro campeão do Sertões nos carros, Wedigo von Borries, falecido há duas semanas, foi a inspiração para Marcos, que chegou a sonhar em disputar o Dakar nas motos, mas se encontrou de verdade sobre quatro rodas, inicialmente como navegador. Sétimo no Sertões 2004, alcançou a terceira posição dois anos depois - desde o início, em parceria com Kleber Cincea. A evolução constante os levou a vencer pela primeira vez em 2020. Neste ano, eles também conquistaram um terceiro lugar no Abu Dhabi Desert Challenge, válido pelo Mundial, com um UTV da categoria Challenger.

Kleber Cincea

48 anos (São Paulo-SP)

Depois do início no rally de regularidade em 1999, a paixão pelo rally raid veio no primeiro salto. "Andamos uns 400 metros, a picape pulou uma lombada e vi que era o que eu queria para minha vida". A estreia no Sertões veio em 2004 e os resultados não demoraram a aparecer. A primeira vitória viria ao lado do habitual parceiro, na edição 2020. Eles ainda foram vice-campeões em 2021, 2022 e 2023.

Sertões 2025 - Classificação Final

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 25h19min03

2. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (1)MT2, 26h07min26

3. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR 450F, Txai Experience, (2)MT2, 26h35min51

4. Tiago Wernersbach #7, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (1)MT3, 26h48min05

5. Ricardo Martins #6, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha, (2)MT1, 26h48min15

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Meds Racing, (1)QDA, 28h41min05

2. Hélio Pessoa #63, Yamaha Raptor 700R, Fifth Avenue Racing, (2)QDA, 31h24min14

3. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 32h09min37

UTV

1. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS, (1)ULT, 25h09min49

2. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally (2)ULT, 25h16min43

3. Francesco Franciosi / Egon Franciosi #116, Can-Am Maverick R, Cotton Racing (3)ULT, 25h23min43

4. André Hort / Marcelo Ritter #119, Can-Am Maverick R, MH Racing, (4)ULT, 25h30min24

5. Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101, Can-Am Maverick R, Bompack Racing, (5)ULT, 25h31min52

Carro

1. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing, (1)T1M, 25h49min46

2. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #348, Buggy Giaffone V8 (1)UBR, 25h54min06

3. Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz #331, Ford Ranger V8, Bulldog Racing, (1)T11, 26h15min56

4. Mauro Guedes / Edu Bampi #314, Toyota GR Hilux DKR T1+, RMattheis, (2)T1M, 26h25min15

5. Mario Marcondes / Artemio Pauluci #360, Ford Ranger V8, Braço Curto MotorSport, (2)UBR, 26h41min29

Your browser does not support the audio element.

