O Sertões Petrobras 2025 chega, nesta sexta-feira (1/8) ao último dos cinco estados de seu roteiro. Depois de abrir a 33ª edição em Goiás e passar por Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, o maior rally das Américas faz sua primeira parada em Alagoas.

Delmiro Gouveia receberá pilotos e navegadores ao fim da sexta das oito etapas, com largada em Petrolina (PE). A promessa é de mais um dia de terrenos variados, alternância entre trechos velozes e mais travados e uma sequência com areia pesada e trial (piso desgastado e pedregoso).



A quinta-feira marcou o fim da Maratona, iniciada na véspera com o percurso entre Bom Jesus da Lapa (BA) e Xique-Xique (BA). Entre a quarta e a quinta etapas, apenas os próprios competidores puderam fazer a manutenção dos veículos - a preocupação em conservar os pneus fez parte da estratégia. De Xique-Xique a Petrolina, longos trechos em areia e caminhos velozes às margens do Rio São Francisco e de sua transposição testaram os competidores.



Sobre duas rodas, quarta vitória de etapa consecutiva de Tosha Schareina (Honda CRF 450 Rally / HRC). Atual terceiro colocado no Mundial de Rally Raid (W2RC) e vice do último Dakar, o espanhol se adaptou rapidamente às características do Sertões Petrobras e vem confirmando seu favoritismo, embora acompanhado de perto pelos rivais.

Desta vez, quem mais se aproximou foi o mineiro Gabriel Soares, o Tomate (Yamaha WR 450F / IMS Yamaha). Na classificação acumulada, Schareina conta com 10min03 de vantagem em relação ao francês Romain Dumontier (Honda CRF 450RX / Honda Racing Brasil).



Marcelo Medeiros (Yamaha Raptor 700 /Meds Racing) deu mais um passo importante rumo ao hexacampeonato nos quadriciclos. O maranhense ampliou sua invencibilidade no Sertões Petrobras 2025 com a quinta vitória de etapa.



Os irmãos Baumgart seguem em um duelo à parte pela liderança nos carros. Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel (Toyota GR Hilux DKR T1+ / X Rally) superaram Marcos Baumgart / Kleber Cincea (Toyota GR Hilux DKR T1+ / Sizmic) por 10s9. Na geral, 4min05 separam as duplas, na mesma ordem.



Equilíbrio total entre os UTVs na etapa. Os oito primeiros colocados terminaram no intervalo de um minuto, com vitória de Francesco Franciosi / Egon Franciosi (Can-Am Maverick R / Cotton Racing), 10s à frente dos bicampeões Deni do Nascimento / Gunnar Dums (Can-Am Maverick R / Bompack Racing). Zé Hélio / Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R / HPS) completaram a segunda perna da maratona sem sustos para confirmar a liderança. Superam Rodrigo Varela / Matheus Mazzei (Can-Am Maverick R / Varela Rally) por confortáveis 15min04.

Fernando Fernandes

Ainda nos UTVs, a quinta etapa do Sertões Petrobras marcou o fim de uma aventura especial. Fernando Fernandes, que já havia disputado o Prólogo, encarou as duas etapas que compuseram a Maratona em um UTV modificado, com os comandos de acelerador e freio acionados por uma das mãos. Ao lado do navegador Fábio Machado, o multiatleta e apresentador de TV impressionou pela rápida adaptação, concluindo os dias. Nesta quinta-feira, Fernando foi o 16º mais rápido na classificação dos carros e terceiro na categoria Challenger.



A sexta etapa do Sertões Petrobras começa por estradas sinuosas de piso bom. Em seguida, trechos de piçarra e cascalho se alternam com uma sequência sinuosa em que as pedras soltas e erosões exigirão atenção. Os últimos 30 km da especial cronometrada mesclam areia pesada e trial (piso desgastado). A navegação será bastante exigida.

Veja o que disseram os competidores:

Luís Felipe Eckel, vencedor da etapa e líder Carro

"Foi uma etapa muito rápida, andamos por um bom tempo na velocidade máxima permitida pelo regulamento (170 km/h), havia alguns trechos mais arri; depressões, e procuramos ter cuidado neles. Fomos bem mais uma vez, ganhamos a etapa e mantivemos a liderança. Seremos os primeiros a largar por mais um dia, o que nos ajuda bastante".

Tosha Schareina, vencedor da etapa e líder Moto

"Nestas duas etapas tivemos de poupar a mecânica das motos e também os pneus e, por isso, optei por não atacar. O estágio foi muito rápido; consegui vencê-lo e alcançar essa vantagem de 10 minutos na classificação. Vamos para os três dias restantes".

Zé Hélio, líder UTV

"Estamos administrando nossa vantagem, chegamos a Petrolina com o carro inteiro, o importante é ir bem até a Praia do Francês para que nossa tática dê certo".

Marcelo Medeiros, vencedor da etapa e líder Quadriciclo

"A etapa foi de muita velocidade, lombas e depressões, vim com cautela para não sofrer uma capotagem ou danificar o quadriciclo. Estou acostumado a andar na areia, é o terreno em que mais treino. Agora é recuperar o equipamento para encarar a sexta etapa".

Fernando Fernandes, piloto UTV

"É muito aprendizado estar entre os melhores pilotos do Brasil. Foram dois dias completamente diferentes, meu braço esquerdo está arrebentado, precisei segurar o carro naquele trilho de areia fofa, entre postes, andar a 135 quilômetros por hora é muito difícil. Fui adquirindo confiança com o Fabão (Machado, navegador) e as coisas foram fluindo. Saí satisfeito com a experiência, o Sertões é mágico".

Sertões Petrobras 2025 - Resultados da quinta especial

Xique-Xique (BA)/ Petrolina (PE) (Maratona Parte 2)

SS: 330 km / DF: 140 km – Total: 470 km

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 3h53min59

2. Gabriel Soares #4, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (2)MT1, 3h54min34

3. Romain Dumontier (FRA) #23, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (3)MT1, 3h54min35

4. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (1)MT2, 3h58min52

5. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR 450F, Txai Experience, (2)MT2, 5h16min21

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Taguatur Racing, (1)QDA, 4h20min28

2. Hélio Pessoa #63, Yamaha Raptor 700R, Fifth Avenue Racing, (2)QDA, 4h25min38

3. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 4h44min09

UTV

1. Francesco Franciosi / Egon Franciosi #116, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (1)ULT, 3h56min24

2. Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101, Can-Am Maverick R, Bompack Racing, (2)ULT, 3h56min34

3. Bruno Varela / Ari Fiúza #103, Can-Am Maverick R, Varela Rally (3)ULT, 3h56min50

4. Bruno Conti / Jhonatan Ardigo, Can-Am Maverick R, Luppi Racing, (4)ULT, 3h56min56

5. Rodrigo Luppi /Maykel Justo, Can-Am Maverick R, Luppi Racing, (1)UOP, 3h56min57

Carro

1. Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel, #301, Toyota GR Hilux DKR T1+, X Rally, (1)T1M, 3h41min45

2. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing, (2)T1M, 3h41min56

3. Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs #302, Century CR7, Baja Tek, (3)T1M, 3h42min33

4. Guiga Spinelli / Youssef Haddad #310, Mitsubishi Triton Ultimate Racing, Mitsubishi Spinelli Racing (4)T1M, 3h53min13

5. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #348, Buggy Giaffone V8 (1)UBR, 3h53min45

Sertões - Classificação após cinco especiais

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 21h59min04

2. Romain Dumontier (FRA) #23, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (2)MT1, 22h02min32

3. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (1)MT2, 22h32min46

4. Tiago Wernersbach #7, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (1)MT3, 22h51min23

5. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR 450F, Txai Experience, (2)MT2, 22h57min13

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Taguatur Racing, (1)QDA, 24h21min06

2. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (2)QDA, 26h27min42

3. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 26h50min03

UTV

1. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS, (1)ULT, 21h51min45

2. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally (2)ULT, 22h06min49

3. Francesco Franciosi / Egon Franciosi #116, Can-Am Maverick R, Cotton Racing (3)ULT, 22h10min24

4. André Hort / Marcelo Ritter #119, Can-Am Maverick R, MH Racing, (4)ULT, 22h17min50

5. Gabriel Varela / Michael Masson #155, Can-Am Maverick R, Varela Rally, (1)UT1, 22h20min07

Carro

1. Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel, #301, Toyota GR Hilux DKR T1+, X Rally, (1)T1M, 21h48min14

2. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing, (2)T1M, 21h52min20

3. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #348, Buggy Giaffone V8 (1)UBR, 22h23min14

4. Mauro Guedes / Edu Bampi #314, Toyota GR Hilux DKR T1+, RMattheis, (3)T1M, 22h32min35

5. Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz #331, Ford Ranger V8, Bulldog Racing, (1)T11, 22h51min03

Roteiro do Sertões 2025

27/7 – Primeira etapa: Goiânia (GO) / Unaí (MG)

28/7 - Segunda etapa: Unaí (MG) / Januária (MG)

29/7 - Terceira etapa: Januária (MG) / Bom Jesus da Lapa (BA)

30/7 - Quarta etapa: Bom Jesus da Lapa (BA) / Xique-Xique (BA) (Maratona)

31/7 - Quinta etapa: Xique-Xique (BA)/ Petrolina (PE) (Maratona)



1/8 - Sexta etapa: Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

DI: 78 km / SS: 280 km / DF: 57 km – Total: 415 km

A sexta etapa se inicia por pistas rápidas e sinuosas de areia dura, que se estreitam a partir do km 80, quando o terreno muda para a piçarra. Travessias de riacho e alternância entre piçarra e cascalho levam até o abastecimento. A partir daí, atenção para um trecho sinuoso com piso de pedras soltas, em que as máquinas tendem a escorregar. Estradas de areia pesada e trechos de trial marcam os últimos 30 km.



2/8 - Sétima etapa: Delmiro Gouveia (AL) / Marechal Deodoro (AL)

3/8 - Oitava etapa: Marechal Deodoro (AL) / Marechal Deodoro (AL)

