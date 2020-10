O primeiro dia de corrida do Rally dos Sertões começou com o mais jovem campeão da história da categoria UTV, Bruno Varela, conquistando a vitória na primeira das sete etapas que comporão a prova.

Com um Maverick X3 XRS da equipe Can-Am Monster Energy, Bruno e o navegador Gustavo Bortolanza completaram os 205km da especial em 3h22min52, com uma margem de apenas 4s sobre a dupla Denísio Nascimento/Idali Bosse, que chegaram no segundo lugar e são os atuais campeões do Rally dos Sertões. Rodrigo Varela/Gunnar Dums e Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer completaram os quatro primeiros colocados.

Atual bicampeão do Brasileiro de Baja e campeão do Sertões entre os UTVs na categoria geral em 2017, ainda aos 21 anos de idade, Bruno Varela e o navegador Gustavo Bortolanza formam uma parceria que tem se mostrado veloz e equilibrada em todas as situações. Uma combinação eficiente na categoria UTV, que conta com 55 inscritos e é apontada como a mais imprevisível e competitiva do Sertões.

“Começar com vitória é sensacional por que motiva toda a equipe”, disse Bruno Varela. “Demos um grande passo hoje, ser o primeiro na UTV é um resultado espetacular, pois a categoria está realmente muito forte e tem mais de dez duplas com potencial de vencer. Isso é algo raro e faz de hoje um dia especial na nossa carreira”, completou o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

Segundos colocados no prólogo que definiu as posições de largada de hoje, Rodrigo Varela/Gunnar Dums ficaram satisfeitos com o terceiro lugar. “O rali só está começando e o importante neste início é ficar ali pertinho da ponta, como nós fizemos”, disse o irmão do vencedor. “Acho que estamos bem para essa edição. E sabemos que é uma prova que exige concentração e paciência, para errar o menos possível. Isso a gente tem de sobra”, finalizou.

100km sem freio – Gabriel Varela, também irmão de Rodrigo e Bruno, bateu com o fundo do UTV em uma grande pedra ao final de um salto, o que rompeu o flexível do freio. “Eu e o meu navegador, Eduardo Shiga, andamos 100km sem freio. Emoção extra já neste primeiro dia”, brincou ele, que ainda terminou entre os 20 melhores do dia. Os tricampeões mundiais Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin terminaram na décima posição entre os 55 participantes.

Reinaldo é pai de Bruno, Gabriel e Rodrigo. O domingo será dedicado apenas ao deslocamento dos competidores para Brasília, ponto de partida do restante do rali, que até o dia sete de novembro irá percorrer 4.749km.

Confira os dez melhores de hoje entre os 55 UTVs inscritos no Sertões, categoria UTV:

1) Bruno Varela/Gustavo Bortolanza, 3h22min52s

2) Denisio Nascimento/Idali Bosse, a 4s

3) Rodrigo Varela/Gunnar Dums, a 51s

4) Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer, a 1min58s

5) Tomas Luza/Robson Schuinka, a 2min03s

6) Roberto Keller/Marcelo Ritter, a 2mion29s

7) Rodrigo Luppi/Maykel Justo, a 2min36s

8) Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo, a 3min59s

9) Cristian Domecg/João Luis Stal, a 4min23s

10) Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, a 4min31s



PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO

1ª Etapa, sábado, 31/10 (Mogi Guaçu/SP)

Especiais: 205km

Deslocamentos: 380km

Total: 585km



Domingo, 01/11 (SP->DF)

Deslocamento para Brasília (DF): 877km



2ª Etapa, segunda-feira, 02/11 (DF->GO)

Especiais: 353km

Deslocamentos: 159km

Total: 512km



3ª Etapa, terça-feira, 03/11 (GO ->GO)

Especiais: 200km

Deslocamentos: 169km

Total: 369km



4ª Etapa, quarta-feira, 04/11 (GO->TO)

Especiais: 329km

Deslocamentos: 311km

Total: 650km



5ª Etapa, quinta-feira, 05/11 (TO->MA)

Especiais: 227km

Deslocamentos: 283km

Total: 610km



6ª Etapa, sexta-feira, 06/11 (MA->MA)

Especiais: 300km

Deslocamentos: 441km

Total: 741km



7ª Etapa, sábado, 07/11 (Barreirinhas/MA)

Especiais: 223km

Deslocamentos: 292km

Total: 515km



Números gerais Rally dos Sertões:

Percurso: Mogi Guaçu (SP) a Barreirinhas (MA)

Estados percorridos: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão e Distrito Federal.

Competidores: 233 veículos, 403 pilotos e navegadores

Especiais: 1.837km

Deslocamentos: 2.912km (considerando o dia de deslocamento até o Distrito Federal)

Total: 4.749km