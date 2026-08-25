Sertões deixa para trás dia impiedoso e inicia Maratona rumo a Mateiros
Segunda etapa, de Cavalcante (GO) a Luís Eduardo Magalhães (BA), foi marcada por quebras e incidentes. Tosha Schareina (Moto), Lucas Moraes (Carro) e Zé Hélio (UTV) lideram
Lucas Moraes
O Sertões larga nesta terça-feira (25) para o terceiro de seus oito dias, com a chegada da caravana ao Tocantins. Mateiros é o destino da terceira etapa, que abre a Maratona – nela, apenas os próprios competidores podem fazer a manutenção dos respectivos veículos, e com limite de uma hora e meia. Será fundamental cuidar do equipamento ao longo da mais longa especial deste ano: 511 quilômetros cronometrados a partir de Luís Eduardo Magalhães, com mais areias e veredas do Jalapão; trechos de trial (piso desgastado) e sinuosos, além de caminhos mais rápidos.
Missão nada simples a julgar pelo que tem sido a 34ª edição do maior rally das Américas até aqui. A promessa de uma edição extremamente dura e exigente do Sertões se confirmou na segunda etapa, com percurso total de 623 km. A especial cronometrada de 419 km de Cavalcante (GO) a Luís Eduardo foi mais rápida que a da véspera, mas igualmente exaustiva para pilotos, navegadores e máquinas. Nas quatro modalidades – Carro, Moto, Production e UTV –; a lista de quem ficou pelo caminho foi extensa.
Sobre duas rodas, o espanhol Tosha Schareina (Honda CRF450 Rally/Monster Energy HRC) voltou a vencer para ampliar a vantagem em relação a Bruno Crivilin (Honda CRF450RX Rally/Honda Racing Brasil), agora de 4min48. A terceira posição agora é do português Martim Ventura (Honda CRF450RX Rally/Monster Energy Honda HRC), líder do campeonato mundial na categoria Rally 2. Para a equipe IMS Yamaha, uma segunda-feira complicada, com os problemas mecânicos de Gabriel Bruning e Adrien Metge e a queda de Gabriel Soares, o Tomate, que lesionou uma clavícula. Em seu primeiro Sertões, o capixaba Jomar Grecco (Gas-Gas EC500F/DM Trailers), grande nome do Enduro de Regularidade, mostra também saber acelerar forte e aparece em sétimo no acumulado.
Vencedores repetidos também entre os carros. Em dupla com Kaíque Bentivoglio, o campeão mundial e tri do Sertões Lucas Moraes (Protótipo MEM/MEM Motorsport) mostrou toda a sua habilidade para completar a especial 6min39 à frente de Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Toyota GR Hilux DKR), campeões de 2023. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz levaram sua Toyota Hilux IMA V8 à terceira posição. Guiga Spinelli/Paulo Fiúza (Mitsubishi Triton Ultimate Racing/Mitsubishi Spinelli Racing) sofreram com uma pane no sistema de alimentação de combustível e fizeram os últimos 25 km de especial rebocados pelo Buggy Giaffone V8 de Pedro Queirolo/Lauro Sobreira (RMattheis). Melhor sorte que a dos vencedores do rally em 2025 Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Ford Ranger NWM Evo Plus/Sizmic) e de Marcos Moraes/Fábio Pedroso (Protótipo MEM/MEM Motorsport).
João Carlos Cardoso/Fred Zettel (Mitsubishi L200RS/Promacchina) mantêm a hegemonia na Production, que reúne a Classic e as categorias para os carros de menor preparação. Ficaram à frente de Paulo Bertolini / Anderson Bertolini (Mitsubishi Triton Sport R/Bertolini Racing).
Um segundo
A disputa nos UTVs pode ser resumida pela diferença entre primeiro e segundo colocados da etapa. Bruno Varela/Ari Fiúza (Can-Am Maverick R/Monster Energy Varela Rally) superaram Zé Hélio/Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R/HPS-Sportbay) por menos de dois segundos após mais de cinco horas de desafio. A segunda posição valeu aos campeões de 2026 a liderança na geral – a constância nos primeiros lugares foi o segredo para a vitória do ano passado. Aparecem 1min04 à frente de Deni Nascimento/Gunnar Dums (Can-Am Maverick R/Bompack Rally), com Bruno/Ari em quarto.
Declarações:
Tosha Schareina, vencedor da etapa e líder Moto
“Na primeira parte da especial procurei conservar os pneus para levá-los até o fim. Sabia que enfrentaríamos areia, procurei aumentar o ritmo e venci novamente. Mais um dia de terrenos e características diferentes, como é o Sertões. Imaginava que abriria uma vantagem maior, mas assim é o rally, ainda temos muito pela frente”.
Lucas Moraes, vencedor da etapa e líder Carro
“O Sertões começou muito difícil, novamente mais de cinco horas de especial, fazia tempo que o rally não tinha um início tão exigente. A etapa foi bastante prazerosa e conseguimos fazer um bom trabalho em um dia que teve de tudo. Feliz com o resultado e a vantagem relativamente boa que temos. Agradeço à equipe MEM e ao Kaíque, agora temos pela frente a Maratona com mais de 500 quilômetros, um dia muito importante. Talvez a etapa rainha da prova”.
Bruno Varela, vencedor etapa UTV
“Muito perto, vencemos por pouco mais de um segundo. A especial tinha de tudo: trechos rápidos e outros estreitos, pedra, areia. Conseguimos imprimir um bom ritmo desde o início, sem nenhum problema no carro. Ainda estamos distantes do líder, mas o rally está só começando. Agora é a etapa Maratona, vamos procurar acelerar com cuidado redobrado”.
Sertões 2026
24/8 – Segunda etapa
Cavalcante (GO) / Luís Eduardo Magalhães (BA)
DI: 184 km / SS: 419 km (Carro / Moto / UTV) e 230 km (Production) / DF: 20 km
TOTAL: 623 km
Resultados extra-oficiais
Moto
- Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (1)MT1, 5h16min38
- Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, 5h17min24
- Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (3)MT1, 5h18min11
- Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, 5h31min51
- Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, 5h43min47
Carro
- Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 5h14min19
- Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, 5h20min59
- Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, (3)T1M, 5h28min22
- Mauro Guedes/Humberto Ribeiro #314, Toyota GR Hilux DKR, RMattheis Off-Road (4)T1M, 5h35min02
- Daniel Mahseredjian/Rogério Almeida #364, Can-Am Maverick R, Gugelmin Racing, (1)SSV, 5h35min43
UTV
- Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (1)UTU, 5h20min46
- Zé Hélio / Ramon Sacilotti #100, Can-Am Maverick R, HPS/Sportbay, (2)UTU, 5h20min47
- Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick Rally, QI Racing, (3)UTU, 5h21min02
- Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (4)UTU, 5h23min13
- Leonardo Castro/Marcelo Ritter #117, Can-Am Maverick R, RMattheis Off-Road, (1)UT1, 5h21min58
Production
- José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 3h08min48
- Paulo Bertolini/Anderson Bertolini #437, Mitsubishi L200 R, Bertolini Racing, (1)STK, 3h13min39
- Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton Sport R, Promacchina Motorsport, (2)STK, 3h16min25
- Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi / Spinelli Racing, (3)STK, 3h41min35
- Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (4)STK, 3h19min51
Classificação geral
Moto
- Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (1)MT1, 10h39min01
- Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (3)MT1, a 4min48
- Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 6min40
- Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, a 37min56
- Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, a 1h00min09
Carro
- Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 10h34min14
- Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, a 11min34
- Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, Bulldog Rally, (3)T1M, a 32min01
- Guiga Spinelli/Paulo Fiúza #310, Mitsubishi Triton Ultimate Racing, Mitsubishi Spinelli Racing, (4)T1M, a 39min32
- Daniel Mahseredjian/Rogério Almeida #364, Can-Am Maverick R, Gugelmin Racing, (1)SSV, a 43min29
UTV
- Zé Hélio / Ramon Sacilotti #100, Can-Am Maverick R, HPS/Sportbay, (1)UTU, 10h43min13
- Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (2)UTU, a 1min04
- Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick Rally, QI Racing, (3)UTU, a 3min12
- Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (4)UTU, a 4min40
- Leonardo Castro/Marcelo Ritter #117, Can-Am Maverick R, RMattheis Off-Road, (1)UT1, a 4min48
Production
- José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 6h35min45
- Paulo Bertolini/Anderson Bertolini #437, Mitsubishi L200 R, Bertolini Racing, (1)STK, 3h13min39
- Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton Sport R, Promacchina Motorsport, (2)STK, 3h16min25
- Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi / Spinelli Racing, (3)STK, 3h41min35
- Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (4)STK, 3h19min51
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