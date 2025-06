O tempo é um componente fundamental na história do Sertões. Afinal, desde 1993, desafiá-lo é a missão de cada piloto e navegador na luta para conquistar o maior rally das Américas. E é através dele que são contadas as histórias dessas mais de três décadas acelerando pelo Brasil. Em sua 33ª edição, a prova ganha ares de viagem no tempo: volta às suas raízes e olha para o passado, ao mesmo tempo em que desbrava novos caminhos, mirando o futuro.

Revelado neste domingo (1º de junho), o roteiro detalhado do Sertões 2025 terá extensão total de 3.482 quilômetros, dos quais 2.215 cronometrados. Atravessará cinco estados - Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas, partindo de Goiânia, cidade que mais vezes recebeu o rally, para, após oito etapas, coroar seus vencedores na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), que será visitada pela primeira vez pelo rally.

As seis cidades intermediárias deste ano já integraram os percursos de edições anteriores mas, em alguns casos, como os de Januária (MG) e Bom Jesus da Lapa (BA), há tanto tempo, que seus caminhos terão ar de novidade para os competidores atuais. Unaí (MG) está de volta após 15 anos. Delmiro Gouveia, penúltima parada, foi parte da primeira visita do Sertões ao território alagoano, em 2021. E se Xique-Xique (BA) e Petrolina (PE) são paradas constantes recentemente, o rally, com sua sabedoria, ensina que, mesmo de um dia para o outro, as condições e desafios podem estar totalmente diferentes.

Tradição também na opção da organização do rally por um perfil raiz para o percurso, que exigirá de homens e máquinas através de diferentes tipos de terreno; travessias de serra e muita navegação. O objetivo é manter a luta aberta até o último quilômetro para premiar mais que dignos vencedores. E escrever novas páginas da rica e já lendária história do Sertões.

"O Sertões mantém a tradição de se reinventar sem deixar de lado sua essência e o que nos trouxe até aqui", diz a CEO Leonora Guedes. "Ao mesmo tempo em que fincamos nossas raízes em estados que recebem a prova desde o início, agregamos novos locais, e com eles tesouros naturais que resumem a beleza de um Brasil com muito a ser revelado e conhecido. Além disso, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade; o cuidado com as pessoas e o ambiente, dispostos a deixar nas comunidades um legado que vai além da competição e seus benefícios diretos".

Sertões 2025 Foto de: Divulgacao

Roteiro da edição 2025

26/7 – Prólogo / Super Prime: Goiânia (GO)

27/7 – Primeira etapa: Goiânia (GO) / Unaí (MG)

DI: 26 km / SS: 283 km / DF: 227 km – Total: 536 km

Após um deslocamento curto, competidores vão atravessar estradas vicinais de piso duro entre pequenas fazendas, com muitas curvas. Técnica, a especial vai exigir de pilotos e navegadores já nos primeiros quilômetros.

28/7 - Segunda etapa: Unaí (MG) / Januária (MG)

DI: 40 km / SS: 301 km / DF: 75 km – Total: 416 km

A mais extensa especial do Sertões 2025 começa rápida em estradas de fazenda com uma passagem por serra - serão cerca de 100km neste tipo de piso. Após o reabastecimento, o cenário se modifica: entram as estradas estreitas de areia, técnicas e com muitas curvas. Nos últimos quilômetros os caminhos se estreitam ainda mais por entre pequenos sítios, com alguns trechos de trial.

29/7 - Terceira etapa: Januária (MG) / Bom Jesus da Lapa (BA)

DI: 80 km / SS: 290 km / DF: 64 km – Total: 434 km

O trecho cronometrado se inicia em uma área de mata fechada, com possibilidade de alguns atoleiros. Segue por estradas vicinais estreitas, de piso semelhante ao da região do Seridó.

30/7 - Quarta etapa: Bom Jesus da Lapa (BA) / Xique-Xique (BA) (Maratona)

DI: 19 km / SS: 276 km / DF:183 km – Total: 478 km

Estradas vicinais sinuosas compõem a primeira parte da especial até o km 78, quando se inicia a subida de uma serra íngreme com piso de pedras pelos próximos 13 km. O percurso segue técnico e exige atenção especial até o km 131, quando se inicia uma sequência de 10 km com trechos de trial. Caminhos estreitos e com pedras fecham o desafio do dia, o primeiro da Maratona. Será preciso ter cuidado com os pneus para evitar furos. Em Xique-Xique, apenas os próprios competidores poderão fazer a manutenção dos próprios veículos, dentro do tempo estabelecido pelo regulamento.

31/7 - Quinta etapa: Xique-Xique (BA)/ Petrolina (PE) (Maratona)

DI: 51 km / SS: 296 km / DF: 123 km – Total: 470 km

No segundo dia da Maratona pilotos e navegadores se encontram com as areias da região de Xique-Xique. Elas são o terreno pelos primeiros 224 km de especial - estradas largas com areia dura. Em seguida é a vez de um trecho de serra com pedras que concluirá a parte cronometrada do dia. Mais uma vez será fundamental ter atenção com os pneus.

1/8 - Sexta etapa: Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

DI: 78 km / SS: 280 km / DF: 57 km – Total: 415 km

A sexta etapa se inicia por pistas rápidas e sinuosas de areia dura, que se estreitam a partir do km 80, quando o terreno muda para a piçarra. Travessias de riacho e alternância entre piçarra e cascalho levam até o abastecimento. A partir daí, atenção para um trecho sinuoso com piso de pedras soltas, em que as máquinas tendem a escorregar. Estradas de areia pesada e trechos de trial marcam os últimos 30 km.

2/8 - Sétima etapa: Delmiro Gouveia (AL) / Marechal Deodoro (AL)

DI: 9 km / SS: 235 km / DF: 175 km – Total: 419 km

A especial avança por estradas vicinais que alternam piso de areia e piçarra, com bastante navegação. Trechos de trial são o principal desafio nos quilômetros finais.

3/8 - Oitava etapa: Marechal Deodoro (AL) / Marechal Deodoro (AL)

DI: 40 km / SS: 254 km / DF: 20 km – Total: 314 km

Nada de refresco no último dia, que pode decidir a prova. A especial em laço exigirá muita navegação atravessando trechos de mata com partes de trial.

* DI: deslocamento inicial/ SS: especial cronometrada / DF: deslocamento final

Distância total: 3.482 km

Especiais: 2.215 km

