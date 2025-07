Os números ajudam a contar a história do Sertões Petrobras ao longo de suas 33 edições. Nesta terça-feira (29), quando os competidores deixarem Januária (MG) para acelerar rumo a Bom Jesus da Lapa (BA), o maior rally das Américas atingirá três marcas importantes.

A terceira etapa da prova será a de número 300 desde a sua criação, em 1993. Além disso, quando faltarem 22 quilômetros para o fim da especial cronometrada, a distância percorrida em todo esse tempo superará os 200 mil quilômetros cortando o Brasil. O equivalente a cinco voltas completas na Terra.



Para chegar até lá, pilotos e navegadores encararam, na segunda etapa, entre Unaí e Januária, a mais extensa especial cronometrada desta edição. Com 301 quilômetros, as longas retas e a poeira - o que trouxe uma dificuldade a mais para quem buscava ultrapassar -; deram o tom, mas também houve trechos mais técnicos e exigentes, com direito a fesh-fesh, a areia fina como talco.



Atual terceiro colocado no Mundial de Rally Raid (W2RC) e vice do último Dakar, o espanhol Tosha Schareina (Honda CRF 450 Rally / HRC) fez bom uso de sua moto oficial e mostrou todo o seu talento para ser o mais rápido da etapa. Segundo a largar, conseguiu deixar para trás o argentino Martin Duplessis (Honda CRF 450RX), que corre pelo time brasileiro da marca japonesa.

O francês Romain Dumontier (Honda CRF 450RX) confirmou o domínio da Honda no segundo dia de rally. Bruno Crivilin, que liderava a categoria Moto 2, enfrentou problemas e precisou ser rebocado pelo companheiro de time Tiago Wernersbach. No acumulado, Schareina aparece 1min20 à frente de Duplessis, com Dumontier em terceiro. Líder do Brasileiro de Rally Raid, Gabriel Soares, o Tomate (Yamaha WR 450F / IMS Yamaha) aparece em quarto.



Um segundo e meio foi a diferença que determinou a vitória de Deni do Nascimento / Gunnar Dums (Can-Am Maverick R / Bompack Racing) sobre Bruno Varela / Ari Fiúza (Can-Am Maverick R / Varela Rally) nos UTVs. Com a quarta posição na etapa em um dia em que abriram a especial - foram os primeiros a largar -; Zé Hélio / Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R / HPS) mantiveram a primeira posição no acumulado da modalidade.



Nos carros, se a vitória na primeira etapa ficou com um dos irmãos Baumgart - Cristian, ao lado de Luís Felipe Eckel (Toyota GR Hilux DKR T1+ / X Rally), a segunda-feira foi marcada pelo domínio do outro. Marcos Baumgart /Kleber Cincea (Toyota GR Hilux DKR T1+ / X Rally) aproveitaram bem as retas para levar a melhor, também por uma diferença apertada (15s5).

De volta após o problema mecânico da véspera, Guiga Spinelli / Youssef Haddad (Mitsubishi Triton Ultimate Racing) ficaram com a quarta posição, atrás de Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs (Century CR7 / Baja Tek). Cristian / Luís Felipe lideram na soma das etapas, 1min49 à frente de Marcos / Kleber.



A etapa 300 do Sertões Petrobras será marcada pela predominância de piso duro, atravessando caminhos estreitos, com um trecho repleto de erosões e pedras.

Veja o que disseram os compedidores:

Tosha Schareina, vencedor da etapa e líder Motos



"Até o reabastecimento, havia muita poeira, estava difícil enxergar. Quando passei a abrir a prova, tentei forçar para escapar ao máximo e consegui uma vantagem que me rendeu a vitória da etapa e a liderança na classificação, mas foi apenas o segundo dia. Ainda faltam seis etapas, e preciso estar atento a tudo. Serei o primeiro a largar para a terceira especial e terei a chance de evitar a poeira. Vamos ver como será".

Deni do Nascimento, vencedor da etapa e terceiro na geral UTV



"A especial teve muitas retas no começo, ali perdíamos algum tempo, mas conseguimos recuperá-lo na parte final, mais travada, para sermos os mais rápidos. Estamos muito concentrados, o carro está perfeito e até agora está tudo dentro do que programamos".

Marcos Baumgart, vencedor da etapa e vice-líder Carros



"Foi um dia bem rápido, velocidade máxima por muito tempo, o carro chegando aos 170 por hora. É como todo piloto gosta".

Sertões Petrobras 2025 - Resultados da Especial

Segunda etapa: Unaí (MG) / Januária (MG)

DI: 40 km / SS: 301 km / DF: 75 km – Total: 416 km

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 3h48min49

2. Martin Duplessis (ARG) #3, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (2)MT1, 3h52min48

3. Romain Dumontier (FRA) #23, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (3)MT1, 3h52min53

4. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (1)MT2, 3h56min33

5. Gabriel Soares #4, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (4)MT1, 4h00min05

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Taguatur Racing, (1)QDA, 4h29min59

2. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (2)QDA, 6h06min17

3. Victor Studart #65, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 6h10min37

UTV

1. Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101, Can-Am Maverick R, Bompack Racing, (1)ULT, 3h51min36

2. Bruno Varela / Ari Fiúza #103, Can-Am Maverick R, Varela Rally (2)ULT, 3h51min37

3. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally (3)ULT, 3h52min29

4. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS, (4)ULT, 3h52min43

5. Fábio Pirondi / Enio Bozzano, #112, Can-Am Maverick R, EMS Racing, (5)ULT, 3h52min53

Carro

1. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing, (1)T1M, 3h49min40

2. Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel, #301, Toyota GR Hilux DKR T1+, X Rally, (2)T1M, 3h49min55

3. Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs #302, Century CR7, Baja Tek, (3)T1M, 3h51min17

4. Guiga Spinelli / Youssef Haddad #310, Mitsubishi Triton Ultimate Racing, (4)T1M, 3h54min04

5. Carlos Ambrósio / Luiz Poli #348, Century CR6, (1)T11, 3h56min31

Classificação geral após duas especiais

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 8h02min24

2. Martin Duplessis (ARG) #3, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (2)MT1, 8h03min44

3. Romain Dumontier (FRA) #23, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (3)MT1, 8h08min17

4. Gabriel Soares #4, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (4)MT1, 8h15min19

5. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (1)MT2, 8h17min13

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Taguatur Racing, (1)QDA, 9h16min10

2. Wescley Dutra #64, Yamaha Raptor 700R, Quadri Racing, (2)QDA, 9h39min57

3. Hélio Pessoa #63, Yamaha Raptor 700R, Fifth Avenue Racing, (3)QDA, 9h57min12

UTV

1. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS, (1)ULT, 7h56min48

2. Bruno Varela / Ari Fiúza #103, Can-Am Maverick R, Varela Rally (2)ULT, 7h58min38

3. Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101, Can-Am Maverick R, Bompack Racing, (3)ULT, 7h59min06

4. Fábio Pirondi / Enio Bozzano, #112, Can-Am Maverick R, EMS Racing, (4)ULT, 8h01min31

5. Francesco Franciosi / Egon Franciosi #116, Can-Am Maverick R, Cotton Racing (5)ULT, 8h04min03

Carro

1. Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel, #301, Toyota GR Hilux DKR T1+, X Rally, (1)T1M, 7h53min26

2. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing, (2)T1M, 7h55min15

3. Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs #302, Century CR7, Baja Tek, (3)T1M, 7h55min44

4. Carlos Ambrósio / Luiz Poli #348, Century CR6, (1)T11, 8h07min35

5. Mauro Guedes / Edu Bampi #314, Toyota GR Hilux DKR T1+, RMattheis, (4)T1M, 8h11min23

Roteiro do Sertões 2025

27/7 – Primeira etapa: Goiânia (GO) / Unaí (MG)

28/7 - Segunda etapa: Unaí (MG) / Januária (MG)

29/7 - Terceira etapa: Januária (MG) / Bom Jesus da Lapa (BA)

DI: 80 km / SS: 290 km / DF: 64 km – Total: 434 km

O trecho cronometrado se inicia em uma área de mata fechada, com possibilidade de alguns atoleiros. Segue por estradas vicinais estreitas, de piso semelhante ao da região do Seridó.



30/7 - Quarta etapa: Bom Jesus da Lapa (BA) / Xique-Xique (BA) (Maratona)

31/7 - Quinta etapa: Xique-Xique (BA)/ Petrolina (PE) (Maratona)

1/8 - Sexta etapa: Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

2/8 - Sétima etapa: Delmiro Gouveia (AL) / Marechal Deodoro (AL)

3/8 - Oitava etapa: Marechal Deodoro (AL) / Marechal Deodoro (AL)

Panca ASSUSTADORA na MotoE, MOTOGP, MÁRQUEZ x VALENTINO, Diogo Moreira e cia: ERIC GRANADO | Sertões

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!