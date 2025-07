A primeira metade do Sertões Petrobras 2025 ficou para trás. Nesta quarta-feira (30), a caravana do maior rally das Américas chegou a Xique-Xique (BA), ponto final da quarta das oito etapas, iniciada em Bom Jesus da Lapa (BA).

Um dia que exigiu atenção e eficiência de pilotos e navegadores não só pelo percurso de 478 quilômetros (dos quais 276 cronometrados), mas também por se tratar da primeira perna da Maratona. Nela apenas os próprios competidores puderam fazer a manutenção dos próprios veículos ao chegar ao Parque Aquático Ponta das Pedras, ao lado do qual foi montada a Vila Sertões.



A especial da quarta etapa do Sertões Petrobras 2025 se mostrou completa: técnica, com características variadas e exigindo da navegação. No primeiro terço, estradas sinuosas exigiram atenção constante. Uma serra com cerca de 10 km de subida com pedras veio a seguir; um cenário semelhante ao encontrado até a parte final do trecho cronometrado, que contou com partes de fesh-fesh, uma areia poeirenta e fina como talco. Preservar os pneus se tornou um desafio a mais, já que é com eles que os veículos largam nesta quinta (31).



Nas motos, Tosha Schareina (Honda CRF 450 Rally / HRC) se mostrou ainda mais adaptado a uma prova que disputa pela primeira vez para completar a terceira vitória de etapa em sequência, ampliando sua liderança. O francês Romain Dumontier (Honda CRF 450RX / Honda Racing Brasil),dono de um título mundial na classe Rally 2 , se manteve no encalço do espanhol, segundo colocado no Dakar deste ano. No acumulado, as posições se repetem, com vantagem de 9min27 para Schareina. Quarto, e líder na Moto 2, Gabriel Bruning (Yamaha WR 450F / IMS Yamaha) é o melhor brasileiro.



Atuais bicampeões nos UTVs, Deni do Nascimento / Gunnar Dums (Can-Am Maverick R / Bompack Racing) se recuperaram dos problemas da véspera para serem os mais rápidos de uma quarta-feira marcada pelo equilíbrio. Apenas 11 segundos separaram os três primeiros colocados - Rodrigo Varela / Matheus Mazzei e Bruno Varela / Ari Fiúza vieram a seguir.

Zé Hélio / Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R / HPS) fazem da constância o segredo para seguir na liderança. Graças ao quarto lugar na etapa, a dupla paulista aparece 15min55 à frente de Rodrigo Varela / Mazzei e pode encarar a segunda perna da Maratona com um pouco mais de tranquilidade.



Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel (Toyota GR Hilux DKR T1+ / X Rally) voltaram a vencer entre os carros, à frente de Marcos Baumgart / Kléber Cincea (Toyota GR Hilux DKR T1+ / Sizmic). Após os contratempos que os impediram de completar a primeira etapa, Guiga Spinelli / Youssef Haddad (Mitsubishi Triton Ultimate Racing / Mitsubishi Spinelli Racing) se destacaram novamente, com a terceira posição. O duelo entre os irmãos Baumgart se repete na classificação geral: Cristian está 3min54 à frente de Marcos.



A segunda perna da Maratona, de Xique-Xique a Petrolina (PE), desafiará pilotos e navegadores com as temidas areias que circundam a cidade baiana - elas compõem 224 dos 330 km da especial, por entre estradas largas. A parte final do trecho cronometrado trará uma dificuldade extra com a travessia de uma serra em que o terreno pedregoso e irregular dará o tom. A navegação será fundamental ao longo de todo o dia. Na Vila Sertões de Petrolina, montada no Pátio de Eventos Ana das Carrancas, mecânicos e equipes de apoio voltam a cuidar da manutenção dos veículos.

Veja o que disseram os competidores:

Tosha Schareina, vencedor da etapa e líder Moto

"A etapa foi mais lenta e técnica, passamos por muitos desfiladeiros. Foi preciso ser inteligente e pensar na moto; era importante poupar a parte mecânica por se tratar da Maratona. Tentei andar com cuidado e não cair. Sigo em primeiro na classificação geral. Acredito que a próxima etapa também não será fácil, ainda mais porque os pneus estarão desgastados, mas vou tentar forçar até o final".

Zé Hélio, líder UTV

"Estamos defendendo a liderança e vamos defendê-la até o fim. O rally é uma prova muito longa e difícil, quanto mais constantes formos mais nos aproximaremos do nosso objetivo".

Marcelo Medeiros, vencedor da etapa e líder Quadriciclo

"Foi um daqueles dias em que tudo deu certo. Fui para a largada bastante focado e o quadri estava funcionando redondo. O percurso apresentou muitas variações de terreno, passamos por regiões bem difíceis com pedras. Estou muito feliz com mais uma vitória".

Sertões Petrobras 2025 - Resultados da quarta etapa

Bom Jesus da Lapa (BA) / Xique-Xique (BA) (Maratona - Parte 1)

DI: 19 km / SS: 276 km / DF:183 km – Total: 478 km

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 5h06min31

2. Romain Dumontier (FRA) #23, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (2)MT1, 5h07min50

3. Gabriel Soares #4, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (3)MT1, 5h10min18

4. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR 450F, Txai Experience, (1)MT2, 5h16min21

5. Martin Duplessis (ARG) #3, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (4)MT1, 5h18min30

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Taguatur Racing, (1)QDA, 5h34min34

2. Victor Studart #65, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (2)QDA, 5h40min06

3. Hélio Pessoa #63, Yamaha Raptor 700R, Fifth Avenue Racing, (3)QDA, 5h50min08

UTV

1. Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101, Can-Am Maverick R, Bompack Racing, (1)ULT, 5h06min36

2. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally (2)ULT, 5h06min39

3. Bruno Varela / Ari Fiúza #103, Can-Am Maverick R, Varela Rally (3)ULT, 5h06min47

4. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS, (4)ULT, 5h07min25

5. Gabriel Varela / Michael Masson #155, Can-Am Maverick R, Varela Rally, (1)UT1, 5h08min01

Carro

1. Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel, #301, Toyota GR Hilux DKR T1+, X Rally, (1)T1M, 5h06min36

4. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing, (2)T1M, 5h07min28

3. Guiga Spinelli / Youssef Haddad #310, Mitsubishi Triton Ultimate Racing, Mitsubishi Spinelli Racing (3)T1M, 5h10min28

4. Glauber Fontoura / Fernando Abe #311, Toyota Hilux V8 IMA, GP Racing, (2)T11, 5h13min08

5. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #348, Buggy Giaffone V8 (1)UBR, 5h15min14

Sertões 2025 - Classificação geral após quatro etapas

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 17h58min29

2. Romain Dumontier (FRA) #23, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (2)MT1, 18h07min57

3. Martin Duplessis (ARG) #3, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (3)MT1, 18h17min30

4. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (1)MT2, 18h39min01

5. Tiago Wernersbach #7, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (1)MT3, 18h53min33

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Taguatur Racing, (1)QDA, 20h00min37

2. Victor Studart #65, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (2)QDA, 21h00min51

3. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 23h43min33

UTV

1. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS, (1)ULT, 17h53min29

2. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally (2)ULT, 13h02min45

3. Francesco Franciosi / Egon Franciosi #116, Can-Am Maverick R, Cotton Racing (3)ULT, 13h03min02

4. Gabriel Varela / Michael Masson #155, Can-Am Maverick R, Varela Rally, (1)UT1, 18h14min16

5. André Hort / Marcelo Ritter #119, Can-Am Maverick R, MH Racing, (4)ULT, 18h20min19

Carro

1. Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel, #301, Toyota GR Hilux DKR T1+, X Rally, (1)T1M, 17h56min29

2. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing, (2)T1M, 18h00min24

3. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #348, Buggy Giaffone V8 (1)UBR, 18h29min29

4. Mauro Guedes / Edu Bampi #314, Toyota GR Hilux DKR T1+, RMattheis, (3)T1M, 18h35min07

5. Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz #331, Ford Ranger V8, Bulldog Racing, (1)T11, 18h47min22

Sertões - Roteiro da edição 2025

27/7 – Primeira etapa: Goiânia (GO) / Unaí (MG)

28/7 - Segunda etapa: Unaí (MG) / Januária (MG)

29/7 - Terceira etapa: Januária (MG) / Bom Jesus da Lapa (BA)

30/7 - Quarta etapa: Bom Jesus da Lapa (BA) / Xique-Xique (BA) (Maratona)



31/7 - Quinta etapa: Xique-Xique (BA)/ Petrolina (PE) (Maratona)

SS: 330 km / DF: 140 km – Total: 470 km



No segundo dia da Maratona pilotos e navegadores se encontram com as areias da região de Xique-Xique. Elas são o terreno pelos primeiros 224 km de especial - estradas largas com areia dura. Em seguida é a vez de um trecho de serra com pedras que concluirá a parte cronometrada do dia. Mais uma vez será fundamental ter atenção com os pneus.



1/8 - Sexta etapa: Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

2/8 - Sétima etapa: Delmiro Gouveia (AL) / Marechal Deodoro (AL)

3/8 - Oitava etapa: Marechal Deodoro (AL) / Marechal Deodoro (AL)

