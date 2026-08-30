Sertões: Lucas Moraes conquista tetracampeonato com Kaíque Bentivoglio
Vencedor inédito nas motos, Bruno Crivilin completa última etapa rebocado por companheiro
Foto de: Marcelo Maragni
Oito dias, mais de quatro mil quilômetros de caminhos exigentes pelo coração do Brasil. E lágrimas, muitas delas, ao cruzar pela última vez neste domingo (30) a célula de cronometragem. Lucas Moraes conquistou o tetracampeonato no rally dos Sertões.
Para Bruno Crivilin (Honda CRF450RX/Honda Racing Brasil), a primeira conquista no maior rally das Américas teve tons de drama, superação e solidariedade. Na última especial da prova, com 127 quilômetros cronometrados, o capixaba danificou o radiador de óleo da moto em um choque com a vegetação.
Poderia ser o fim da linha tão próximo do sonho, mas a ajuda providencial do português Martim Ventura (Honda CRF450RX/Monster Energy HRC), segundo na classificação geral, se mostrou decisiva. Rebocado pelo companheiro de equipe por 80 km, ele conseguiu concluir a etapa e alcançar a rampa de chegada, no Autódromo Internacional de Goiânia.
A vantagem confortável construída ao longo da competição foi valiosa diante do contratempo. E a comemoração contou com a família e todo o time da fabricante japonesa, que se isolou como maior vencedora sobre duas rodas (12 conquistas). De quebra, foi a volta do Brasil ao alto do pódio após quatro anos.
Alegria também de personagens com histórias distintas, mas que se encontraram no percurso que atravessou Goiás, Bahia, Tocantins e Maranhão. A experiente Moara Sacilotti completou mais uma vez o rally e revelou que pendurou o capacete após sua 26ª participação.
Passa o bastão para Bárbara Neves, goiana sete vezes campeã brasileira de Enduro que sonhava disputar a prova e foi ao pódio como segunda colocada na categoria Brasil. O veterano Dimas Mattos, que nos últimos anos se dedicou à função de chefe de equipe, voltou a acelerar com o aval da esposa e, ao lado dela, celebrou mais uma edição concluída.
E o capixaba Jomar Grecco, referência no Enduro de Regularidade, teve de lidar com uma clavícula fraturada nas últimas etapas, o que só valorizou o fato de completar o percurso em sua estreia. Todos os inscritos na Self também passaram pela rampa de chegada, com Marco Antônio Pereira como o melhor deles. A categoria proíbe assistência mecânica externa e os participantes dormiram em barracas.
Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio (Protótipo MEM/MEM Motorsport) tiveram um último dia de disputa mais tranquilo, mas nem por isso menos emocionante e festejado. O tetra do primeiro brasileiro campeão mundial de rally raid e do amigo e fiel navegador foi construído desde o Prólogo, com um desempenho impressionante: vitórias em seis das oito etapas, por diferentes tipos de terreno e características do percurso. Num ano que se mostrou extremamente desafiador, Lucas teve a oportunidade de mostrar todo o talento que o levou, a partir do Sertões, a se transformar em referência internacional da modalidade. E Kaíque se igualou a Beco Andreotti como o navegador mais vitorioso em 34 edições. Segunda posição para Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Toyota GR Hilux DKR/Baja Tek), campeões em 2023. O terceiro lugar de Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz (Toyota Hilux IMA/Bulldog Racing) foi o melhor resultado da dupla.
Primeiro tetra
História feita também nos UTVs, com a consagração do primeiro tetra da modalidade. Depois de vencer em 2019, 2023 e 2024, o catarinense Deni Nascimento ampliou a galeria de troféus no Sertões com uma prova sólida, um equipamento muito bem preparado (o Can-Am Maverick R da Bompack Rally) e um time que forneceu todo o suporte para uma edição tão difícil.
Méritos, e muitos, também do navegador Gunnar Dums, que chegou à sua terceira conquista, outro feito inédito. Segunda posição para Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio (Can-Am Maverick R/QI Racing), os melhores na categoria UTV1. Fábio Beal/Osmar Mendonça levaram o troféu de vencedores na UTV Sportbay, categoria disputada com os Can-Am Maverick R comercializados e preparados pela Sportbay Powersports.
Neste ano, o Sertões conta com um esquema inédito de transmissões ao vivo. Foram mais de 60 horas de imagens ao longo do rally, um recorde na história da modalidade em todo o mundo.
Resultados
Moto
1. Adrien Metge (FRA) #10, Yamaha WR450F/IMS Yamaha Rally, (1)MT1, 1h43min45
2. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, 1h47min29
3. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, 1h52min59
4. Ricardo Martins #7, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha, (1)MBT, 1h53min58
5. João Torres #9, Yamaha WR450F, IMS Yamaha,(3)MT2, 1h55min29
Carro
1. Marcos Baumgart/Kleber Cincea #301, Ford Ranger NWM Evo Plus, Sizmic - Ford Racing, (1)T1M, 1h40min32
2. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio #323, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (2)T1M, 1h40min25
3. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (3)T1M, 1h41min33
4. Marcos Moraes/Fábio Pedroso #308, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (4)T1M, 1h46min11
5. Carlos Ambrósio/Luiz Poli #348, Century CR7, Baja Tek, (5)T1M, 1h49min51
UTV
1. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei #101,Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (1)UTU, 1h39min29
2. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, 1h41min26
3. Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick R, QI Racing, (1)UT1, 1h43min17
4. Zé Hélio/Ramon Sacilotti #100, Can-Am Maverick R, HPS - Sportbay, (3)UTU, 1h43min26
5. Douglas Carassa/Caio Boscolo #126, Can-Am Maverick R, Pro Tork - Araucaria Florestal, (1)UT2, 1h43min44
Production
1. João Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)UPR, 2h06min10
2. Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi Spinelli Racing, (1)STK, 2h14min48
3. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (2)STK, 2h15min50
4. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi Triton ER, HP Racing, (2)UPR, 2h15min44
5. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (3)STK, a 2h18min36
Classificação final
Moto
1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (1)MT1, 37h10min43
2. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 24min21
3. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, a 1h27min55
4. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, a 2h42min33
5. Ricardo Martins #7, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha, (1)MBT, a 2h51min09
Carro
1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 38h10min11
2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, a 19min23
3. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, Bulldog Rally, (3)T1M, a 33min09
4. Daniel Mahseredjian/Rogério Almeida #364, Can-Am Maverick R, Gugelmin Racing, (1)SSV, a 3h17min59
5. José Silmar/Alyson Antunes #332, Ford Ranger V8, Sizmic Racing, (1)UBR, a 3h59min56
UTV
1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 36h38min06
2. Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick R, QI Racing, (1)UT1, a 19min23
3. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, a 33min08
4. Francesco Franciosi/Egon Franciosi #121, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (2)UT1, a 43min31
5. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei #101,Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally,(3)UTU, a 1h08min29
Production
1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)UPR, 20h26min28
2. Victor Pudell/Claudemir Hubner #359, Mitsubishi Triton ER, HP Racing, (1)UPR, a 1h19min57
3. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (1)STK, a 2h03min15
4. Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi Spinelli Racing, (2)STK, a 4h04min23
5. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (3)STK, a 5h32min22
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