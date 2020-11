Sertões: Marcos Baumgart e Kleber Cincea vencem especial

Após o mau tempo atingir o maior rali das Américas em Goiás, nesta quarta-feira (04) os competidores do Sertões puderam voltar à competição. A dupla mais rápida a cumprir os 330 km de especial foi da X Rally Team. Marcos Baumgart e Kleber Cincea cumpriram o trecho em 3h55min40s e assumiram a liderança da competição.

Líderes no início do dia, Cristian Baumgart e Beco Andreotti tiveram um pneu furado logo no início da prova e também complicações com a porta do lado do piloto, que não fechava e permaneceu assim até o km 218, quando conseguiram resolver com tie-up. Agora a dupla do carro #304 ocupa a segunda colocação no acumulado.

“Foi uma especial rápida, longa e qualquer problema que você tivesse poderia ser um prejuízo grande. Viemos numa tocada constante, claro que a gente toma um susto ou outro, mas nada de abusar ainda. Vamos deixar para acelerar mais quando precisar. Mas foi rápido, bem rápido”, disse o piloto Marcos Baumgart, que busca o seu primeiro título na geral do Sertões.

Detentor de três títulos seguidos (2016/17/18), Cristian teve problemas, mas mesmo assim conseguiu finalizar o dia com o terceiro melhor tempo e agora ocupa a segunda posição na classificação geral.

“Largamos e logo no começo tivemos um pneu furado. Na hora de sair a porta não fechava e meu psicológico me forçava a segurar a porta. Toda curva a porta abria, tinha que segurar… e ainda tinha que reduzir marcha, foi difícil”, contou o tricampeão. “Fomos conseguir resolver o problema em um radar que a gente tinha que ficar 15 minutos parados. Peguei uns tie-ups no carro do Marcos, prendi a porta por dentro e aí foi outra pilotagem”, completou.

Nesta quinta-feira, o Sertões deixa o Tocantins e parte para a quinta bolha, já no Maranhão. A quinta etapa tem 612km previstos, sendo 337km de trecho cronometrado, 103km de deslocamento inicial e 172km de deslocamento final.

Resultado da quarta etapa do Sertões 2020 entre Campo Belo (GO) e Palmas (TO):

#303 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, 3h55min40s #301 Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio, a 1min46s #304 Cristian Baumgart/Kleber Cincea, a 2min27s #312 José Hélio/Lauro Sobreira, a 6min19s #315 Sylvio de Barros/Rafael Capoani, a 9min49s

Resultado acumulado do Sertões após quatro etapas:

#303 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, 13h07min21s #304 Cristian Baumgart/Kleber Cincea, a 1min08s #315 Sylvio de Barros/Rafael Capoani, a 24min27s

4. #301 Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio, a 27min37s

#317 Thiago Rizzo/Leo Magalhães, a 43min17s

