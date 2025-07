A Mitsubishi Spinelli Racing completou nesta segunda-feira (28) mais um importante capítulo em sua jornada de desenvolvimento da Triton Ultimate Racing no Sertões 2025. A segunda etapa da prova, entre Unaí e Januária, ambas em Minas Gerais, contou 416 quilômetros totais, sendo 301 de trecho cronometrado, em um dia marcado pela diversidade de pisos e alto nível técnico.

Guiga Spinelli e Youssef Haddad enfrentaram um percurso que exigiu atenção total e controle absoluto do equipamento, com sequências de depressões, lombadas, trechos de areia, travessias de rio, setores rápidos e zonas de erosão. A variedade de terrenos serviu como um verdadeiro laboratório para a dupla, que segue focada na evolução do carro brasileiro.



“Foi um dia muito completo, com um pouco de tudo. Tivemos areia, muitos saltos, travessia de rio, trechos longos de final, erosões e depressões. O início foi mais travado, ficamos limitados pelo carro da frente e só conseguimos ultrapassar depois de 100 quilômetros. A partir daí, melhoramos bem o ritmo. Essa especial foi uma ótima referência”, explicou Guiga.



O piloto também destacou os avanços da Triton Ultimate Racing em relação à sua experiência anterior com o carro. “Adorei o carro em todos os aspectos. Ele está rápido, fácil de pilotar, confortável e prazeroso. Em vários momentos percebi que poderia ter passado mais rápido, o que mostra o quanto ainda estamos descobrindo seu potencial. Essa etapa foi fundamental para entender melhor o comportamento do carro em pisos bem diferentes do que testamos anteriormente”, completou.



Guiga Spinelli e Youssef Haddad fecharam a especial com o quarto melhor tempo do dia, fechando os 301 quilômetros em 3h54min04s95, apenas 4min25s atrás dos vencedores da etapa.



Com a conclusão da segunda etapa, a equipe mantém sua programação normal e se prepara para mais um dia de desafios que começará em Minas Gerais e terminará na Bahia, na cidade de Bom Jesus da Lapa – a terceira etapa terá 290 quilômetros de especiais cronometradas. O compromisso da Mitsubishi Spinelli Racing segue voltado ao desenvolvimento contínuo da Triton Ultimate Racing, projeto concebido e fabricado no Brasil com o objetivo de competir entre os melhores do rally raid mundial.



Etapas do Sertões – 33ª edição:

26/7 – Prólogo / Super Prime: Goiânia (GO)



27/7 – 1ª etapa: Goiânia (GO) / Unaí (MG)

DI: 26 km / SS: 283 km / DF: 227 km – Total: 536 km



28/7 – 2ª etapa: Unaí (MG) / Januária (MG)

DI: 40 km / SS: 301 km / DF: 75 km – Total: 416 km



29/7 – 3ª etapa: Januária (MG) / Bom Jesus da Lapa (BA)

DI: 80 km / SS: 290 km / DF: 64 km – Total: 434 km



30/7 – 4ª etapa: Bom Jesus da Lapa (BA) / Xique-Xique (BA) (Maratona)

DI: 19 km / SS: 276 km / DF:183 km – Total: 478 km



31/7 – 5ª etapa: Xique-Xique (BA)/ Petrolina (PE) (Maratona)

DI: 51 km / SS: 296 km / DF: 123 km – Total: 470 km



1/8 – 6ª etapa: Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

DI: 78 km / SS: 280 km / DF: 57 km – Total: 415 km



2/8 – 7ª etapa: Delmiro Gouveia (AL) / Marechal Deodoro (AL)

DI: 9 km / SS: 235 km / DF: 175 km – Total: 419 km



3/8 – 8ª etapa: Marechal Deodoro (AL) / Marechal Deodoro (AL)

DI: 40 km / SS: 254 km / DF: 20 km – Total: 314 km



Legendas:

DI: Deslocamento inicial

SS: trecho cronometrado (Especial)

DF: Deslocamento final



Distância total: 3.482 km

Especiais: 2.215 km

Panca ASSUSTADORA na MotoE, MOTOGP, MÁRQUEZ x VALENTINO, Diogo Moreira e cia: ERIC GRANADO | Sertões

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!