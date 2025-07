De última hora, o pentacampeão Guiga Spinelli terá uma mudança importante na cabine da Mitsubishi Triton Ultimate Racing para o Sertões 2025. O navegador português Paulo Fiuza, parceiro de Guiga nas duas últimas edições da prova, foi afastado por recomendação médica e não poderá participar da competição, que larga no dia 26 de julho em Goiânia (GO) e percorre quase 3.500 quilômetros até a chegada, em 3 de agosto, na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). Por isso, o time traz de volta o navegador Youssef Haddad, reeditando a dupla que conquistou três títulos do Sertões.

Fiuza apresentou um problema de saúde, já controlado; entretanto, os médicos recomendaram ao português que não viajasse e tampouco competisse. “Estou muito triste. Tentei de tudo para ver se era possível ir ao Brasil, mas de fato os médicos destacaram um risco muito alto. Estou bem, estou medicado e controlado. Mas deve haver um motivo. Estudei muito, me preparei física e mentalmente, revi as planilhas dos anos anteriores do Sertões, fiz um bom trabalho de casa, estava ativo e navegando em outros campeonatos”, lamentou.

“A vida é assim, quando menos esperamos acontece algo e foi esta infecção desta vez. Sei que o time vai dar o máximo mais uma vez. Ano passado fiquei bastante emocionado com a equipe, e seguramente teremos uma grande alegria neste ano. Vamos com a fé toda que este vai ser o ano da Mitsubishi e da equipe Mitsubishi Spinelli Racing, e vamos trazer o troféu para casa. Faço parte deste time, sinto isso, sei disso. Sou sempre recebido de maneira fantástica e com um carinho enorme. Só tenho a agradecer, e acompanharei a prova minuto a minuto. Vai haver uma próxima oportunidade e vamos dar tudo”, resignou-se.

Para substituir o português, Spinelli contará com um velho conhecido: Youssef Haddad, com quem conquistou três títulos do Sertões (2010, 2011 e 2014). A dupla não corria junta desde o Dakar 2021, e seu último Sertões em parceria havia sido em 2020. Youssef é também o diretor de provas da Mitsubishi Cup, maior rally raid monomarca da América Latina.

“Infelizmente o Paulo teve um problema de saúde, felizmente já controlado, mas ele foi proibido pelo médico de viajar e de competir. A gente queria muito estar junto pelo terceiro ano consecutivo. Ele faz parte da história atual da equipe: muito contribuiu, contribuiria e contribui para o nascimento e desenvolvimento do carro, mas teve de ser assim”, lamentou Spinelli.

“Por uma sorte, o Youssef estava disponível e apto a correr. Temos uma parceria muito antiga, com excelentes resultados. Estou também muito satisfeito de ter a oportunidade de correr novamente com ele ao lado. Certamente estaremos muito bem servidos, tecnicamente, com um navegador extremamente experiente, competente, que já fez e venceu muitos Sertões. Certamente estarei com dois grandes navegadores dentro do carro. Paulo estará junto conosco mesmo que distante fisicamente”, continuou o pentacampeão.

O reencontro traz uma curiosa coincidência: em 2010, Youssef também entrou no time às vésperas da largada para substituir outro navegador português. Naquela edição, Spinelli e Youssef venceram a classificação geral a bordo da Mitsubishi L200 Triton SR que, além de ter sido a última vez de um carro brasileiro vencer a prova, também foi a única de um carro movido a etanol. A ocasião, inclusive, foi a última que vez que Guiga e Youssef correram com um carro nacional – fato que volta a acontecer na edição deste ano com o protótipo Triton Ultimate Racing, projetado e fabricado em solo brasileiro.

Para Youssef, a notícia chegou de forma tão inesperada quanto especial: “Ainda estou tentando absorver a notícia: não esperava um convite neste momento; mas ao mesmo tempo, estou muito feliz. Pela oportunidade, por reviver a dupla com o Guiga – foram mais de dez anos de muita história, provas e vitórias –, e voltar a ter esta relação com a Spinelli Racing e com a Mitsubishi, duas empresas que fazem parte da minha história profissional e que guardo um carinho muito grande".

"A sensação é de estar voltando para casa, e por outro lado, revivendo uma situação muito parecida com 2010, quando corri pela primeira vez ao lado do Guiga. Agora é fazer a minha parte, me esforçar ao máximo para conseguir ter um final deste capítulo tão feliz como foi em 2010”, disse o navegador.

