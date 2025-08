A Mitsubishi Triton Ultimate Racing segue impressionando no Sertões 2025 e traz, novamente, mais um resultado consistente em uma das fases mais exigentes da competição. O carro da Mitsubishi Spinelli Racing completou a quarta etapa, entre as cidades baianas de Bom Jesus da Lapa e Xique-Xique, na terceira posição.

A prova desta quarta-feira (30) marcou a temida etapa Maratona — quando as equipes não podem realizar manutenção nos veículos ao final do dia. Os carros ficam em regime de parque fechado, e apenas piloto e navegador estão autorizados a realizar reparos, dentro de um tempo limite estipulado pelo regulamento.



Foram 276 quilômetros cronometrados de um total de 478 no dia, exigindo técnica, resistência e estratégia. Guilherme Spinelli e o navegador Youssef Haddad repetiram o desempenho da etapa anterior e fecharam com o terceiro melhor tempo: 5h10min28s84.



“Tivemos outro dia bom, na maior parte da especial andamos no ritmo dos ponteiros. No início perdemos algum tempo e no final demos passagem para o Marcos (Baumgart). Mas o principal é que concluímos a etapa maratona com o carro em perfeitas condições para largar amanhã. Não tivemos que fazer nada de mecânica no carro. E conseguimos finalizar o dia com outro P3. Amanhã teremos outro dia importante e, ao fim do dia, a equipe volta a ter acesso ao carro. Estou muito satisfeito com o carro em todos os aspectos. Já sabemos que temos um carro competitivo”, destacou Guiga Spinelli.



A Mitsubishi Triton Ultimate Racing, desenvolvida integralmente no Brasil, está em seu segundo Sertões e vem se consolidando como um projeto robusto e confiável, preparado para enfrentar os mais diversos terrenos do rally. O modelo representa a essência do DNA off-road da Mitsubishi Motors, com foco em desempenho, resistência e inovação.



A competição segue nesta quinta-feira (31) rumo a Petrolina, em Pernambuco, onde os veículos voltam a ter acesso ao parque de apoio e podem ser novamente assistidos pelas equipes técnicas. A expectativa da equipe é manter o ritmo competitivo e seguir entre os primeiros colocados da classificação geral.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!