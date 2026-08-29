Sertões: Moraes vence sexta etapa e mantém liderança dos carros
Crivilin segue na ponta entre as motos após terminar dia em segundo
O mais difícil do Sertões Petrobras 2026 ficou para o fim, a julgar pelo que disseram pilotos e navegadores após chegarem a Niquelândia nesta sexta-feira (28). A sexta etapa da competição, iniciada em Minaçu, prometia ser traiçoeira e exigente, mas os 319 quilômetros cronometrados (448 no total) foram além das expectativas.
A travessia de serras estreitas, os trechos com piso desgastado e fesh-fesh (a areia fina como talco); as inúmeras referências na planilha e a segunda passagem pelo Rio Bagagem nesta edição formaram uma combinação que não deu qualquer descanso a pilotos e navegadores, especialmente com o calor, que chegou aos 37 graus.
Concluir o percurso do dia teve sabor de superação. E também trouxe momentos para guardar na lembrança, como a recepção da população de Colinas do Sul às motos, UTVs, carros e máquinas da Production. Quem começou o dia na liderança conseguiu mantê-la sem grandes sustos e vê a vitória final mais próxima.
Caso de Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio (Protótipo MEM/MEM Motorsport), entre os carros. Nas primeiras parciais, os tricampeões do Sertões Petrobras chegaram a andar atrás de Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Toyota GR Hilux DKR/Baja Tek) mas, na parte final, fizeram valer toda a sua experiência e habilidade para fechar a etapa como os mais rápidos – sua 26ª vitória em especiais do maior rally das Américas.
De quebra, fizeram a vantagem sobre os rivais na classificação geral superar os 24 minutos e se tornar ainda mais confortável. Terceira posição do dia para Carlos Ambrosio/Luiz Poli (Century CR7/Baja Tek).
Já os inscritos na Production (que reúne as categorias dos carros com menor preparação e a Classic) andaram menos do que o previsto. O atolamento de um UTV em um trecho com fesh-fesh e a piora nas condições de aderência do local levaram a organização do rally a encerrar a especial para a modalidade no primeiro abastecimento (km 60 dos 240 originais).
Os irmãos Felipe e Gustavo Lorenci (Mitsubishi Triton ER/Promacchina Motorsport) foram os mais rápidos, seguidos pelos líderes no acumulado José Cardoso/Frederico Zettel (Mitsubishi L200 RS/Promacchina).
Num dia que lembrou bastante as provas de Enduro, em que é 12 vezes campeão brasileiro, Bruno Crivilin (Honda CRF450RX Rally/Honda Racing Brasil) se sentiu à vontade para andar forte sem correr riscos desnecessários. Acabou superado pelo companheiro de time Martim Ventura (Honda CRF450RX Rally/Monster Energy HRC) mas, ao fazer boa parte da especial próximo do português, conseguiu controlar a diferença na geral, agora de quase 23 minutos. À frente da categoria Moto 2, Guilherme Bissotto (Yamaha WR450F/Txai Experience) se mantém em terceiro na geral do rally entre as motos.
Nos UTVs, Deni Nascimento/Gunnar Dums (Can-Am Maverick R/Bompack Rally) mostram que a melhor estratégia para seguir na ponta é andar forte. Os catarinenses venceram sua segunda etapa no Sertões Petrobras 2026. Com os problemas enfrentados por Bruno Varela/Ari Fiúza (Can-Am Maverick R/Monster Energy Varela Rally), Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio (Can-Am Maverick R/QI Racing) chegaram ao segundo lugar no acumulado, mas a 24 minutos de Deni e Gunnar, que começaram a sexta-feira com vantagem bem menor (6min22) sobre os perseguidores mais próximos.
Desempenho positivo na etapa para Douglas Carassa/Caio Boscolo (Can-Am Maverick R/Pro Tork - Araucária Florestal) e Jean Azevedo/Idali Bosse (Can-Am Maverick R/T+A Rally), respectivamente, com a segunda e terceira posições.
A sétima e penúltima etapa do Sertões Petrobras levará os competidores de Niquelândia a Goianésia, com um percurso total de 345 km (279 cronometrados para motos, carros e UTVs e 147 para a Production). Mais uma vez caminhos sinuosos e estreitos com muitas pedras são o desafio – o desgaste acumulado de competidores e máquinas se faz sentir e torna o dia ainda mais traiçoeiro.
Veja o que disseram os pilotos:
Bruno Crivilin segundo da etapa e líder na geral Moto
"Essa foi a etapa mais técnica e travada do rally até agora, muita serra, sinuoso, pedras, fesh-fesh. Tive de tomar bastante cuidado com a moto para não cair. O Martim (Ventura) se aproximou de mim e me superou, vim acompanhando fora da poeira. Fiz uma especial segura, tranquila, não cometi erros e a moto terminou perfeita. É fazer o que tem que ser feito; cada dia a mais é um dia a menos me separando de Goiânia".
Martim Ventura, vencedor da etapa e segundo na geral
"Mais um dia de muito calor, houve momentos em que os quilômetros demoraram a passar, estou bastante cansado. Uma etapa muito técnica, o Sertões não é um rally fácil. Não cometi erros, todas as peças se encaixaram e estou muito satisfeito com o resultado".
Lucas Moraes, vencedor da etapa e líder na geral Carro
"Sem dúvida foi a etapa mais difícil do rally, muitos trechos sinuosos, difíceis para um carro como o nosso, projetado para os desertos. O Kaíque está de parabéns pela navegação, acho que ele nunca falou tanto para mim em uma especial. Trouxemos mais uma vez o carro inteiro e demos mais um passo rumo a Goiânia"
Deni Nascimento, vencedor da etapa e líder UTV
"Para mim essa não foi só a etapa mais difícil desse Sertões, mas dos últimos cinco anos. Muito técnica, exigiu muito de nós e dos carros, mas foi muito legal. Como nossa vantagem era pequena, procuramos andar forte, não dava para administrar. Agora a estratégia muda um pouco, não podemos perder o foco e vamos trabalhar para seguir com um equipamento perfeito nestes últimos dois dias".
Resultados da especial
Moto
1. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (1)MT1, 5h01min57
2. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (2)MT1, 5h05min15
3. Adrien Metge (FRA) #10, Yamaha WR450F/IMS Yamaha Rally, (3)MT1, 5h08min01
4. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, 5h20min13
5. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, 5h29min20
Carro
1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio #323, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 5h00min54
2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, 5h03min27
3. Carlos Ambrósio/Luiz Poli #349, Century CR7, Baja Tek, (3)T1M, 5h22min01
4. Mauro Guedes/Humberto Ribeiro #314, Toyota GR Hilux DKR, (4)T1M, 5h24min18
5. Marcos Moraes/Fábio Pedroso #308, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (5)T1M, 5h25min15
UTV
1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 5h04min15
2. Douglas Carassa/Caio Boscolo #126, Can-Am Maverick R, Pro Tork - Araucaria Florestal, (1)UT2, 5h15min15
3. Jean Azevedo/Idali Bosse #112, Can-Am Maverick R, T+A Rally, (2)UTU, 5h17min02
4. Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick R, QI Racing, (1)UT1, 5h17min02
5. Francesco Franciosi/Egon Franciosi #121, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (2)UT1, 5h17min54
Production
1. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, 40min25
2. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 41min55
3. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (1)STK, 44min05
4. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (2)STK, 44min07
5. Fábio Cadasso/Marcos Vinícius #442, Mitsubishi L200 ER, (1)USP, 46min34
Classificação geral após seis etapas
Moto
1. Bruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (1)MT1, 30h47min01
2. Martim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 23min38
3. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR450F, Txai Experience, (1)MT2, a 1h54min20
4. Marcelo Medeiros #18, KTM 450 Rally, Meds Racing, (2)MT2, a 2h52min06
5. Ricardo Martins #7, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha, (1)MBT, a 2h58min41
Carro
1. Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Protótipo MEM, MEM Motorsport, (1)T1M, 30h32min37
2. Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs #302, Toyota GR Hilux DKR, Baja Tek, (2)T1M, a 24min43
3. Flávio Lunardi/Fred Budtikevitz #331, Toyota Hilux V8 IMA, Bulldog Rally, (3)T1M, a 1h30min55
4. Fernando Possetti/Weidner Moreira #315, Toyota Hilux V8 IMA, Promacchina, (1)T11, a 3h08min26
5. José Silmar/Alyson Antunes #332, Ford Ranger V8, Sizmic Racing, (1)UBR, a 3h11min13
UTV
1. Deni Nascimento/Gunnar Dums #103, Can-Am Maverick R, Bompack Rally, (1)UTU, 30h53min11
2. Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidorio #105, Can-Am Maverick R, QI Racing, (1)UT1, a 24min25
3. Bruno Varela/Ari Fiúza #102, Can-Am Maverick R, Monster Energy Varela Rally, (2)UTU, a 38min52
4. Francesco Franciosi/Egon Franciosi #121, Can-Am Maverick R, Cotton Racing, (2)UT1, a 41min12
5. Vinícius Castro/Breno Rezende #107, Can-Am Maverick R, RMatttheis Off-Road, (3)UTU, a 1h08min42
Production
1. José Carlos Cardoso/Frederico Zettel #407, Mitsubishi L200 RS, Promacchina Motorsport, (1)CLA, 15h46min50
2. Gabriel Boff/Vitor Boff #440, Mitsubishi TR4 ER, Mepel Cacil Rally Team, (1)STK, a 1h43min24
3. Felipe Lorenci/Gustavo Lorenci #482, Mitsubishi Triton ER, Promacchina Motorsport, (1)UPR, a 2h09min56
4. Youssef Haddad/Vinícius Marcon #467, Mitsubishi Triton Katana R, Mitsubishi Spinelli Racing, (2)STK, a 2h52min36
5. José Carlos Schorr/José Carlos Bondan Schorr #402, Mitsubishi Triton Sport R, (3)STK, a 4h35min24
Próximas etapas
29/8 – Sétima etapa
Niquelândia (GO) / Goianésia (GO)
DI: 48 km / SS: 279 km (Carro / Moto / UTV) e 147 km (Production) / DF: 18 km
TOTAL: 345 km
Especial semelhante à anterior, atravessa estradas estreitas e sinuosas e trechos com muitas pedras. Percurso cronometrado da Production termina no abastecimento das demais modalidades.
30/8 – Oitava etapa
Goianésia (GO) / Goiânia (GO)
DI: 17 km / SS: 127 km (todas as modalidades) / DF: 142 km
TOTAL: 286 km
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