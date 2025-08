O maranhense Marcelo Medeiros, piloto da Tag Team, superou mais uma etapa decisiva do 33º Sertões e mantém domínio absoluto entre os quadriciclos. Nesta quinta-feira, o hexacampeão completou o percurso entre Xique-Xique (BA) e Petrolina (PE), com 296 quilômetros cronometrados, em 4h20min28s63. Com cinco vitórias em cinco etapas, ele segue firme na liderança geral da competição a bordo do Yamaha Raptor 700, quadriciclo número #61.

As etapas da Maratona são consideradas as mais desafiadoras da prova, exigindo dos competidores não apenas habilidade de pilotagem e navegação, mas também conhecimentos de mecânica. Nesses dias, os pilotos não podem contar com o suporte de suas equipes, sendo obrigados a resolver sozinhos quaisquer problemas técnicos.

“Estamos entrando na reta final do Sertões. Vou manter minha estratégia conservadora, com segurança, porque o desgaste físico é muito grande. Meu objetivo é preservar o equipamento para os três últimos dias até Alagoas e conquistar o sétimo título”, afirmou Medeiros.

Nesta sexta-feira (1º), a caravana do Sertões chega ao estado de Alagoas, com a cidade de Delmiro Gouveia como anfitriã após 415 quilômetros de trajeto total. Em seguida, os competidores partem rumo à penúltima etapa, que termina em Marechal Deodoro (AL). A grande final será disputada em laço, com a chegada oficial na Praia do Francês, onde serão conhecidos os vencedores da edição 2025.

O roteiro deste ano percorre 3.482 quilômetros, sendo 2.215 deles em trechos cronometrados. A competição se encerra em 3 de agosto.

Histórico

Natural de São Luís (MA), Marcelo Medeiros, de 36 anos, é o maior vencedor da história do Sertões na categoria quadriciclos. Esta é sua 15ª participação no maior rally das Américas. Ele soma títulos em 2012, 2015, e conquistou o hexacampeonato em 2023. Também foi vice-campeão em 2013, 2019, 2020, 2022 (Sertões Norte) e 2024.

No Dakar 2024, Medeiros disputou seis etapas, com três vitórias, dois terceiros lugares e uma quarta posição. Quando liderava a sétima, sofreu uma queda e precisou abandonar. Em 2023, terminou em nono, com quatro vitórias em 14 etapas. Estreou na Arábia Saudita em 2022, com um sexto lugar. Antes disso, participou da prova quando ela ainda era disputada na América do Sul: em 2016 e 2017 abandonou, e em 2018 finalizou em quarto lugar entre os quadriciclos.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!