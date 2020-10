Sertões se reinventa e bate recorde de inscritos na edição 2020

A 28ª edição do maior rali das Américas vai largar com um grid de respeito. São 63 Motos/Quadriciclos; 40 Carros, 55 UTVs; 20 Regularidade e 55 Light, a nova categoria de 2020 e 56 equipes. No total são 403 inscritos vindos de 21 estados e do DF, de 206 cidades brasileiras.

A prova acontece de 30/10 a 07/11, com largada inédita do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e chegada também inédita em Barreirinhas (MA), após quase 5 mil km de percurso, cruzando cinco estados e o DF.

Para realizar a prova, a organização criou um rígido protocolo de segurança para garantir um ambiente controlado e interação zero com o público local. As ‘Vilas Sertões’ serão em formato “bolha”, em locais isolados, com acesso restrito apenas aos credenciados (que serão 100% testados com exame PCR). Toda a caravana, estimada em 1.500 pessoas entre competidores, equipes e staff, ficará concentrada dentro da bolha, em acampamentos e motor homes.

Haverá internet, banheiros e alimentação a fim de evitar circulação fora da área isolada. É a primeira vez em 27 anos que o Sertões será realizado em novembro. Tradicionalmente, acontece em agosto.

ALGUNS NÚMEROS SOBRE OS INSCRITOS NO SERTÕES 2020

Estados e Cidades Representados

5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul

21 estados e o Distrito Federal, 206 cidades brasileiras

São Paulo – 140 Representantes de 37 cidades; Distrito Federal – 53 Representantes de 9 cidades; e Minas Gerais – 40 Representantes de 16 cidades são os estados com maior representação.

Dos 26 estados brasileiros + Distrito Federal, ficaram de fora apenas Acre, Rondônia, Paraíba, Amapá e Sergipe.

3 países: França, Guiana Francesa e Uruguai.

PILOTOS QUE DISPUTARAM MAIS EDIÇÕES DO SERTÕES

Jean Azevedo (Moto) – completa 25 edições neste ano

Edu Piano (UTV) - completa 25 edições

José Helio (Carro), completa 25 edições

38 MULHERES

14 no Cross Country; 3 no Regularidade e 21 na Light

OS MAIS JOVENS E OS MAIS EXPERIENTES

Piloto mais jovem do grid do CC = Thiago de Saboia Torres (18 anos, de 08/01/2002), UTV Estreante - Equipe Torres Racing

Piloto com maior idade do grid do CC = Pioto Zeca Sawaya - 19/08/1953 - UTV - Cotton Race, disputou mais de 20 Sertões.

PILOTOS VINDOS DE PISTA

Leandro Rad - Moto (vem de motovelocidade)

Luciano Anacleto - mais conhecido como Fantasma - Moto - (vem de motovelocidade)

Nelsinho Piquet - UTV - vem da Stock Car

Rubens Barrichello - Carro - vem da Stock Car

Felipe Fraga - Carro - vem da Stock Car

Thiago Camilo - Carro - vem da Stock Car

CONVIDADOS VIPS

DJ Alok

Chef Olivier Anquier

Apresentador Alvaro Garnero

PROTOCOLO DE SEGURANÇA - SERTÕES 2020

1-Atestado de Saúde – Caravana Sertões (Competidores, Equipes, Staff, Imprensa ...) deverá apresentar teste PCR ou IGG de Covid entre 26 e 29/10 para obter a credencial.

2- Identificação Obrigatória – Uso da credencial visível e permanente garante o isolamento da prova dentro da bolha. Uso de máscaras também é obrigatório em tempo integral.

3- Isolamento Social - Vila Sertões em formato “bolha lacrada” com acesso exclusivo para credenciados (sem público). Pernoite somente dentro da “bolha” (acampamento/motor homes). Haverá alimentação, banheiros e serviço de motoboy (caso seja necessário qualquer tipo de compra externa) a fim de evitar circulação fora da área isolada. Prólogo em área privada, sem público.

4- Sem filas ou aglomerações - Apresentação de documentos e “assinatura dos termos” serão 100% online. Não haverá fila para entrega de documentos nos dias que antecedem a prova.

5- Menos gente - Tamanho das equipes limitado de acordo com número de competidores (vide tabela "coeficiente equipes").

6- Controle diário – Temperatura dos competidores será medida diariamente. Em caso de registro acima de 37,5 graus será realizado teste Covid na carreta médica. Testes aleatórios por amostragem serão feitos pela equipe médica durante a prova.

7- Briefings Virtuais – Os briefings diários serão remotos.

8- Controle dos movimentos - Todos os veículos de apoio serão monitorados com rotas pré-determinadas. Abastecimento somente em postos de gasolina credenciados que seguirão os protocolos de segurança.

9- Sem ajuda externa – Os competidores não terão direito à ajuda externa durante a prova. Qualquer eventualidade deve ser filmada para evitar punição.

10- Impacto Zero - O Sertões tem estrutura médica completa independente nas “bolhas” além de mapeamento dos hospitais particulares no roteiro. Em caso de acidente não será ocupado leitos de hospitais públicos.