O maior rally das Américas voltou a mostrar sua face mais exigente e desafiadora na sexta da oito etapas da competição. Se a chegada do Sertões Petrobras, domingo (3), está cada vez mais próxima, a promessa de uma prova dura se confirma a cada quilômetro.

Nos 415 que ligaram Petrolina (PE) a Delmiro Gouveia (AL) - dos quais 280 cronometados para as motos e quadriciclos e 240 para UTVs e carros -; pilotos e navegadores tiveram muito trabalho para lidar com condições que incluíram a navegação por waypoints e a presença da chuva. O percurso do dia alternou caminhos sinuosos em areia dura; trechos de areia pesada e trial.



Uma combinação que provocou uma reviravolta na classificação dos carros. Líderes no começo do dia, Cristian Baumgart / Luís Felipe Eckel (Toyota GR Hilux DKR T1+ / X Rally) capotaram e não conseguiram completar a etapa. Marcos Baumgart / Kleber Cincea (Toyota GR Hilux DKR T1+ / Sizmic Racing), até então em segundo, também tiveram seus contratempos.

Um acidente danificou a dianteira de seu carro e os deixou sem freio. Ainda assim, conseguiram chegar a Delmiro Gouveia e, mesmo com o tempo perdido, comandam agora a classificação geral, 4min20 à frente de Pedro Queirolo / Lauro Sobreira (Buggy Giaffone V8 / RMattheis).



Guilherme Spinelli / Youssef Haddad (Mitsubishi Triton Ultimate / Mitsubishi Spinelli Racing) comemoraram uma vitória de etapa repleta de significado. A primeira de um modelo desenvolvido integralmente no Brasil para a principal categoria do rally raid e ainda em evolução.



Tosha Schareina (Honda CRF 450 Rally / HRC) ampliou sua vantagem na classificação das motos com a quinta vitória de etapa consecutiva. O espanhol, vice do último Dakar, andou forte e mostrou toda sua eficiência na navegação em uma especial que, na parte inicial, não favorecia seu equipamento.

Os problemas enfrentados pelo francês Romain Dumontier (Honda CRF 450RX / Honda Racing Brasil) promoveram Gabriel Bruning (Yamaha WR 450F / IMS Yamaha) à segunda posição na classificação geral. Nos quadriciclos, sexta etapa garantida por Marcelo Medeiros (Yamaha Raptor 700 / Meds Racing), cada vez mais próximo do sexto título.

Na raça

Nos UTVs, o dia foi de vitória improvável. Não por conta do talento de Fábio Pirondi e Ênio Bozzano (Can-Am Maverick R / EMS Racing), mas pelos problemas que a dupla enfrentou ao longo da especial. Uma pedra que entrou na cabine se alojou justamente entre os pedais.

E o motor perdeu potência nos quilômetros finais. Eles acabaram ajudados com o tempo perdido por Rodrigo Varela/Matheus Mazzei (Can-Am Maverick R / Varela Rally) devido a um pneu furado nos quilômetros finais.



Mesmo com o contratempo, Varela/Mazzei conseguiram descontar boa parte da desvantagem que os separava dos líderes Zé Hélio/Ramon Sacilotti (Can-Am Maverick R / HPS) na classificação geral. As duas duplas estão separadas agora por 6min54, o que mantém aberta a disputa pela vitória do rally.



A sétima e penúltima etapa do Sertões Petrobras 2025, neste sábado (2) será marcada por uma especial mais curta (158 km) mas, nem por isso, menos difícil. Areia e terreno de piçarra; mais navegação e um trecho de trial (piso desgastado e pedregoso) nos quilômetros finais desafiarão os competidores.

Veja o que disseram os competidores:

Guiga Spinelli, vencedor da etapa Carro

"Muito emocionante e gratificante para todo o time, sabemos o esforço para desenvolver um carro como o nosso, testá-lo e estar aqui. Conseguir vencer uma especial do Sertões no segundo rally do carro é um resultado incrível. A especial foi duríssima; estreita, estraguei um pouco da carroceria, o que eu não gosto de fazer; a navegação foi dificílima e o Youssef deu um show. Muito satisfeito"

Tosha Schareina, vencedor da etapa e líder Moto

"Foi uma etapa com características do Enduro e muita navegação, minha moto sofreu um pouco nos trechos mais estreitos, mas os últimos 40 ou 50 quilômetros foram muito rápidos. Assim é o Sertões, terrenos variados, etapas com características distintas. Tenho uma vantagem bastante grande mas, enquanto não concluirmos o rally, nada está definido".

Rodrigo Varela, vice-líder UTV

"Largamos com o objetivo de diminuir a desvantagem e, como havia poucas zonas de radar, o Zé (Hélio) não conseguia acompanhar a gente. Aceleramos tudo para abrir um pouco mas, após o abastecimento tivemos um furo de pneu. Ainda assim conseguimos encostar um pouco mais neles e vamos com tudo para os dois últimos dias".

Fábio Pirondi, vencedor da etapa UTV

"Ganhamos na raça. Além de a especial ser muito difícil, aconteceu de tudo conosco. Fiquei com a viseira embaçada na chuva, perdemos a pressão no turbo, a pedra me atrapalhou. Vínhamos andando bem mas, com tantas coisas, foi uma surpresa saber que tínhamos vencido. Uma etapa sensacional, do jeito que a gente gosta, com pedras, muito sinuosa e navegação".

Sertões Petrobras 2025 - Resultados da Sexta Especial

1/8 - Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

DI: 78 km / SS: 280 km / DF: 57 km – Total: 415 km

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 3h26min34

2. Martin Duplessis (ARG) #3, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (2)MT1, 3h31min43

3. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (1)MT2, 3h34min39

4. Bruno Crivilin #11, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (3)MT1, 3h36min18

5. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR 450F, Txai Experience, (1)MT2, 3h38min37

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Taguatur Racing, (1)QDA, 4h19min59

2. Hélio Pessoa #63, Yamaha Raptor 700R, Fifth Avenue Racing, (2)QDA, 4h34min11

3. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 5h41min54

UTV

1. Fábio Pirondi / Enio Bozzano #112, Can-Am Maverick R, EMS Racing, (1)ULT, 3h09min20

2. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally (2)ULT, 3h09min54

3. Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101, Can-Am Maverick R, Bompack Racing, (3)ULT, 3h10min01

4. Jean Azevedo / Idali Bosse #108, Can-Am Maverick R, T+A Rally, (4)ULT, 3h10min01

5. André Hort / Marcelo Ritter #119, Can-Am Maverick R, MH Racing, (5)ULT, 3h12min34

Carro

1. Guiga Spinelli / Youssef Haddad #310, Mitsubishi Triton Ultimate Racing, Mitsubishi Spinelli Racing (1)T1M, 3h13min17

2. Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs #302, Century CR7, Baja Tek, (2)T1M, 3h16min28

3. Mario Marcondes / Artemio Pauluci #360, Ford Ranger V8, Braço Curto MotorSport, (1)UBR, 3h18min24

4. Luiz Carlos Nacif / Erick Silveira #318, Ford Ranger V8, Sizmic Racing, (1)T11, 3h26min23

5. Marcos Regadas / João Afro #343, Ford Ranger V8, Sizmic Racing, (2)UBR, 3h28min22

Sertões 2025 - Classificação Geral após seis especiais

Moto

1. Tosha Schareina (ESP), #68, Honda CRF 450 Rally, (1)MT1, 25h19min03

2. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha, (1)MT2, 26h07min26

3. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR 450F, Txai Experience, (2)MT2, 26h35min51

4. Tiago Wernersbach #7, Honda CRF 450RX, Honda Racing, (1)MT3, 26h48min05

5. Ricardo Martins #6, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha, (2)MT1, 26h48min15

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Meds Racing, (1)QDA, 28h41min05

2. Hélio Pessoa #63, Yamaha Raptor 700R, Fifth Avenue Racing, (2)QDA, 31h24min14

3. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 32h09min37

UTV

1. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS, (1)ULT, 25h09min49

2. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally (2)ULT, 25h16min43

3. Francesco Franciosi / Egon Franciosi #116, Can-Am Maverick R, Cotton Racing (3)ULT, 25h23min43

4. André Hort / Marcelo Ritter #119, Can-Am Maverick R, MH Racing, (4)ULT, 25h30min24

5. Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101, Can-Am Maverick R, Bompack Racing, (5)ULT, 25h31min52

Carro

1. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing, (1)T1M, 25h49min46

2. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #348, Buggy Giaffone V8 (1)UBR, 25h54min06

3. Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz #331, Ford Ranger V8, Bulldog Racing, (1)T11, 26h15min56

4. Mauro Guedes / Edu Bampi #314, Toyota GR Hilux DKR T1+, RMattheis, (2)T1M, 26h25min15

5. Mario Marcondes / Artemio Pauluci #360, Ford Ranger V8, Braço Curto MotorSport, (2)UBR, 26h41min29

Roteiro do Sertões 2025

27/7 – Primeira etapa: Goiânia (GO) / Unaí (MG)

28/7 - Segunda etapa: Unaí (MG) / Januária (MG)

29/7 - Terceira etapa: Januária (MG) / Bom Jesus da Lapa (BA)

30/7 - Quarta etapa: Bom Jesus da Lapa (BA) / Xique-Xique (BA) (Maratona)

31/7 - Quinta etapa: Xique-Xique (BA)/ Petrolina (PE) (Maratona)

1/8 - Sexta etapa: Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)



2/8 - Sétima etapa: Delmiro Gouveia (AL) / Marechal Deodoro (AL)

DI: 9 km / SS: 158 km / DF: 169 km – Total: 337 km



A especial avança por estradas vicinais que alternam piso de areia e piçarra, com bastante navegação. Trechos de trial são o principal desafio nos quilômetros finais.



3/8 - Oitava etapa: Marechal Deodoro (AL) / Marechal Deodoro (AL)

