A quarta etapa do Sertões 2021 está pegando fogo, literalmente. No município de São Raimundo Nonato, no Piaui, o Mitsubishi L220 EVO da PRÓ BRASIL, dos pilotos Fabio Veras e João Afro pegou fogo.

Assim que saíram do carro, eles tentaram parar as chamas, mas sem sucesso. Populares que viam a cena tentaram ajudar, mas sem sucesso, enquanto o carro começava a ser consumido pelas chamas.

Somente com a chegada de um caminhão pipa o fogo foi controlado. Todos os envolvidos passam bem. Confira as imagens - e o drama – de Veras e Afro.

