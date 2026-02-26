Tradição reforçada: Goiânia receberá a largada do Rally do Sertões 2026

O mapa do roteiro do Rally dos Sertões 2026 acaba de ganhar sua primeira referência. A 34ª edição do maior rally das Américas, que acontecerá de 22 a 30 de agosto, terá mais uma vez Goiânia como local de largada, a exemplo do que aconteceu na temporada passada.

A decisão reforça o que já é tradição: a capital de Goiás é a cidade que mais vezes deu início ao desafio (será a 18ª ocasião) e também a que mais recebeu o evento (esta será a 21ª visita). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26) através de um divertido vídeo, publicado no YouTube do Sertões.

Com isso, Goiânia se consolida como casa do Sertões Petrobras. As explicações para esse match de sucesso são várias: a localização geográfica privilegiada, que permite desenhar percursos desafiadores para os quatro cantos do país, a infraestrutura hoteleira, de comércio e serviços e, acima de tudo, a paixão de seu povo pelo esporte e o carinho com que recebe competidores, equipes e organização desde o início dessa história, em 1998.

Naquela ocasião, ela foi o ponto final da segunda etapa, iniciada em Uberlândia (MG), e deu início à terceira etapa, rumo a Paranã (TO). Em 2002, seria a vez da primeira largada, que se sucederam tão rápido quanto as máquinas que levantam poeira atravessando o Brasil. Após um intervalo de sete anos, Sertões Petrobras e Goiânia se reencontraram em 2025 e seguem juntos esse ano para escrever novas histórias.

Para que caminhos a cidade levará motos, carros e UTVs em busca da vitória em agosto? O mistério será desfeito nos próximos meses. O que já é possível antecipar é que Goiânia será mais uma vez palco das iniciativas sociais e ambientais que transformaram o maior rally das Américas em referência quando o assunto é a sustentabilidade.

“Receber novamente o Sertões reforça o protagonismo de Goiás no cenário esportivo brasileiro. Estamos consolidando uma parceria construída com confiança, organização e, acima de tudo, paixão pelo esporte. Temos infraestrutura, temos segurança pública reconhecida nacionalmente e temos um povo acolhedor, que sabe receber bem. Essa é a combinação que faz toda a diferença. Goiânia é, definitivamente, a casa do Sertões”, falou Daniel Vilela, vice-governador de Goiás.



"A escolha de Goiânia para mais uma vez abrir o Sertões Petrobras foi extremamente simples e lógica. Depois de um período de ausência, a cidade nos recebeu em 2025 de braços abertos, reafirmando o carinho e a paixão pelo rally e oferecendo condições ideais em termos de logística e organização. Competidores e equipes aprovaram a experiência e com certeza se sentirão mais uma vez em casa. Vamos escrever mais uma página dessa história tão especial em uma edição que promete ser marcante, tanto do ponto de vista do esporte quanto das ações sociais", disse Leonora Guedes, CEO do Sertões.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!