X Rally Team apresenta nova dupla, mira evolução e título nacional

Dizem que quando a terra entra na veia, fica difícil de sair e o que acaba acontecendo é a busca interminável por evolução. E é justamente isso que está acontecendo com o piloto baiano Adroaldo Weisheimer, que depois de concluir o seu primeiro Sertões nos UTVs, vai se aventurar com o campeão X Rally Ranger, o carro preparado pela equipe paulistana X Rally Team para a categoria T1 FIA Brasil. Quem vai acompanhar Adroaldo nessa jornada é o navegador catarinense Fred Budtikevitz. O Sertões 2021 está previsto para acontecer entre os dias 13 e 23 de agosto ainda sem roteiro definido.

A dupla fez um shake down no interior de São Paulo na última semana para conhecer o novo carro: “O rali é uma experiência nova para mim. Em 2020 eu comecei a fazer algumas provas de UTV, fizemos o Sertões e tivemos algumas quebras. Depois, conversando com Beco (Andreotti) veio o convite para andar na X Rally Team”, comentou o piloto de 32 anos de idade.

“Nós fizemos o primeiro treino na semana passada, ainda tem muita coisa para aprender, mas a equipe ajuda muito. O Marcos (Baumgart) andou comigo no carro e passou muitos detalhes de pilotagem”, completou.

Os dois novos integrantes pretendem pegar firme na preparação para a temporada 2021, com pelo menos um treino por mês até o início do campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, marcado para o início de março, em Barretos (SP).

“Vamos fazer pelo menos um treino por mês com o carro até o início do Brasileiro, em março. O objetivo da equipe é vencer o nacional e o Sertões, eu vou andar na T1 FIA Brasil e vou fazer de tudo para estar nessa briga”, disse o piloto de Barreiras (BA), que tem o Autocross como base de aprendizado.

“O que joga a nosso favor nesse momento de adaptação é que o X Rally Ranger aceita um estilo de pilotagem mais agressivo, que não acontece com os UTVs”.

Adroaldo e Fred também fizeram questão de destacar toda a estrutura e o profissionalismo da equipe: “É uma equipe de ponta, com todo mundo comprometido e com muita vontade de ganhar. Isso faz qualquer piloto ficar feliz. O ano de 2021 será muito promissor para mim e para o Fred”, disse Weisheimer.

“O que chama a atenção na equipe e que dá toda essa vontade de correr é a organização e a dedicação de cada membro, seja mecânico, preparador… é tudo muito bem executado, pensado nos detalhes e isso faz a gente querer entregar o nosso melhor. Essa mentalidade de fazer a boa sorte é muito legal. Eu já tinha essa visão profissional da X Rally Team por correr o Sertões e o Brasileiro, mas agora dentro da equipe a gente vê o quanto eles são diferenciados”, avaliou o navegador após o primeiro contato com a equipe no shake down.

Sobre Adroaldo Weisheimer

Adroaldo Weisheimer (32 anos, nascido em Barreiras/BA) começou a se interessar por automobilismo quando passou a ver o potencial que tinha em sua cidade, como o amigo Luiz Razia e João Antonio Franciosi, que também tem tradição no Sertões. Desde que começou a competir são seis anos de experiência em corridas. Nesse período o piloto conquistou dois títulos Baianos, um Brasileiro de Velocidade na Terra na categoria Autocross e tem um card de 29 vitórias, 34 pódios e 27 pole positions.

Sobre Fred Budtikevitz

Fred Budtikevitz (37 anos, nascido em Joinville/SC) começou a se aventurar no mundo off-road aos 13 anos de idade fazendo trilhas de moto. O rali entrou na vida do navegador como “uma brincadeira” ao fazer campeonatos de regularidade de Jeep. Com o sonho de participar de um Sertões, aceitou um convite para ser “faz tudo” e foi… mecânico, motorista de carro de apoio e motorista de motorhome até o dia que foi convidado para navegar uma prova de Brasileiro e não parou mais. Fred tem em seu currículo o título de Campeão Brasileiro de UTV em 2019, um vice-campeonato na Pró Brasil e um oitavo na geral do Sertões em 2017.