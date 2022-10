Carregar reprodutor de áudio

Chrissy Rouse, piloto da SuperBike Britânica, morreu aos 26 anos, no hospital, após não resistir a uma lesão na cabeça que sofreu em acidente no último domingo, na décima etapa da temporada, em Donington Park.

O acidente aconteceu na curva 12, a última do traçado. Rouse foi levado ao hospital imediatamente, onde passou por uma cirurgia na cabeça. Mas não resistiu e faleceu.

"É com grande pesar que anunciamos que Chrissy Rouse, de 26 anos, sucumbiu aos ferimentos e faleceu pacificamente, cercado por sua família no hospital", informou comunicado emitido pela SuperBike Britânica.

As causas do acidente ainda não foram apuradas e uma investigação foi aberta para descobrir as circuntâncias do ocorrido.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music