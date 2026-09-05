Alexandre Bastos conquista primeira vitória na Stock Light em Curvelo
Piloto supera Victor Tieri no início da prova e segura Gabriel Koenigkan para vencer a primeira corrida da quinta etapa
Alexandre Bastos conquista a primeira vitória na Stock Light
Foto de: Magnus Torquato
Alexandre Bastos conquistou neste sábado (5) sua primeira vitória na Stock Light. O piloto do carro #116 assumiu a liderança ainda no início da primeira corrida da quinta etapa, disputada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), e permaneceu na frente até a bandeirada. Gabriel Koenigkan terminou em segundo, enquanto Vinicius Papareli completou o pódio.
Bastos largou na terceira colocação e ganhou uma posição logo nos primeiros metros, ao superar Koenigkan. Na segunda volta, utilizou o push to pass para ultrapassar o pole Tieri e assumir a liderança. Pouco depois, Koenigkan também passou por Tieri e avançou para segundo.
A vantagem construída por Bastos foi neutralizada após Carlos Gomes escapar da pista e ficar preso na caixa de brita, provocando a entrada do safety car. A relargada aconteceu com pouco mais de cinco minutos para o fim e recolocou os primeiros colocados na disputa pela vitória.
Bastos, porém, manteve a liderança mesmo com Koenigkan próximo e recebeu a bandeirada 1s158 à frente do líder do campeonato. Papareli aproveitou a relargada para superar Tieri e assumir a terceira posição. Tieri ainda sofreu um furo de pneu na parte final e terminou com uma volta de desvantagem.
“Tenho muito a agradecer e estou muito feliz. Tinha o sonho de estar aqui na Stock Light e demorou um pouquinho para conseguirmos essa primeira vitória, mas ela chegou. É uma sensação de realização. Estou vivendo um sonho”, destacou Alexandre Bastos.
Além da vitória, Bastos registrou a melhor volta da corrida, com 1min25s204. João Bortoluzzi terminou em quarto, seguido por Erick Schotten, Juninho Berlanda e Enzo Bedani.
A quinta etapa da Stock Light será concluída neste domingo (6), com mais duas corridas no Circuito dos Cristais. A Corrida 2 terá largada às 13h53, com Gabriel Koenigkan na pole position, enquanto a terceira e última prova do fim de semana começa às 14h33.
Resultado – Corrida 1 – Stock Light
1º – Alexandre Bastos, 17 voltas
2º – Gabriel Koenigkan, +1s158
3º – Vinicius Papareli, +5s500
4º – João Bortoluzzi, +6s120
5º – Erick Schotten, +7s437
6º – Juninho Berlanda, +9s135
7º – Enzo Bedani, +10s698
8º – Enzo Nienkotter, +12s576
9º – Luis Trombini, +14s028
10º – Fausto Filho, +14s436
11º – Augusto Sangalli, +15s599
12º – Enzo Falquete, +16s793
13º – Lucas Moura, +44s675
14º – Kaka Magno, +45s069
15º – Victor Tieri, +1 volta
NC – Carlos Gomes, 6 voltas
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