Alexandre Bastos conquista primeira vitória na Stock Light em Curvelo

Alexandre Bastos conquistou neste sábado (5) sua primeira vitória na Stock Light. O piloto do carro #116 assumiu a liderança ainda no início da primeira corrida da quinta etapa, disputada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), e permaneceu na frente até a bandeirada. Gabriel Koenigkan terminou em segundo, enquanto Vinicius Papareli completou o pódio.

Bastos largou na terceira colocação e ganhou uma posição logo nos primeiros metros, ao superar Koenigkan. Na segunda volta, utilizou o push to pass para ultrapassar o pole Tieri e assumir a liderança. Pouco depois, Koenigkan também passou por Tieri e avançou para segundo.

A vantagem construída por Bastos foi neutralizada após Carlos Gomes escapar da pista e ficar preso na caixa de brita, provocando a entrada do safety car. A relargada aconteceu com pouco mais de cinco minutos para o fim e recolocou os primeiros colocados na disputa pela vitória.

Bastos, porém, manteve a liderança mesmo com Koenigkan próximo e recebeu a bandeirada 1s158 à frente do líder do campeonato. Papareli aproveitou a relargada para superar Tieri e assumir a terceira posição. Tieri ainda sofreu um furo de pneu na parte final e terminou com uma volta de desvantagem.

“Tenho muito a agradecer e estou muito feliz. Tinha o sonho de estar aqui na Stock Light e demorou um pouquinho para conseguirmos essa primeira vitória, mas ela chegou. É uma sensação de realização. Estou vivendo um sonho”, destacou Alexandre Bastos.

Além da vitória, Bastos registrou a melhor volta da corrida, com 1min25s204. João Bortoluzzi terminou em quarto, seguido por Erick Schotten, Juninho Berlanda e Enzo Bedani.

A quinta etapa da Stock Light será concluída neste domingo (6), com mais duas corridas no Circuito dos Cristais. A Corrida 2 terá largada às 13h53, com Gabriel Koenigkan na pole position, enquanto a terceira e última prova do fim de semana começa às 14h33.

Resultado – Corrida 1 – Stock Light

1º – Alexandre Bastos, 17 voltas

2º – Gabriel Koenigkan, +1s158

3º – Vinicius Papareli, +5s500

4º – João Bortoluzzi, +6s120

5º – Erick Schotten, +7s437

6º – Juninho Berlanda, +9s135

7º – Enzo Bedani, +10s698

8º – Enzo Nienkotter, +12s576

9º – Luis Trombini, +14s028

10º – Fausto Filho, +14s436

11º – Augusto Sangalli, +15s599

12º – Enzo Falquete, +16s793

13º – Lucas Moura, +44s675

14º – Kaka Magno, +45s069

15º – Victor Tieri, +1 volta

NC – Carlos Gomes, 6 voltas

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