A Stock Light realizou neste sábado (7) a primeira corrida válida pela segunda etapa da temporada 2025, no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). A prova disputada na região metropolitana de Porto Alegre teve Alfredinho Ibiapina como grande nome, na sequência de um fim de semana bastante positivo depois da conquista da pole position na última sexta-feira. O curitibano da W2 Racing ProGP largou na frente, teve de lidar com pressão em vários momentos da disputa de 20 minutos mais uma volta, mas cruzou a linha de chegada na frente para vencer pela primeira vez no ano e a segunda vez em sua trajetória na categoria de acesso à Stock Light.

O pódio foi completado por outros dois grandes expoentes da nova geração do automobilismo brasileiro. Correndo agora pela SG28 Racing, Felipe Barrichello Bartz esteve entre os ponteiros durante praticamente toda a prova e consolidou forte ritmo nas voltas finais. Um dos momentos mais marcantes da corrida ficou por conta da definição do segundo lugar, quando ‘Pipe’ superou o amigo Léo Reis praticamente na linha de chegada depois de ter acionado o push-to-pass.

Um dos pilotos do sexteto da W2 ProGP, Reis terminou em terceiro lugar e foi o melhor colocado entre os ‘rookies’. O paulista marcou assim seu terceiro pódio em quatro corridas e mantém a boa forma em seu primeiro ano completo na Stock Light. Mathias de Valle também esteve entre os destaques do sábado e terminou em quarto com o carro da ArtCon Racing, enquanto Enzo Bedani terminou em quinto, em resultado que o ajudou a conservar a liderança do campeonato.

Vitória na raça — A posição de honra conquistada na sexta-feira foi determinante para a jornada de Alfredinho Ibiapina no começo desta tarde no Velopark. O paranaense radicado em Florianópolis teve de lutar bastante, sobretudo no começo da prova, em razão da pressão imposta por Rafael Martins. Mas o paulista da MForce acabou enfrentando problemas depois de tentar fazer a ultrapassagem na primeira curva e se chocar com a zebra, sendo forçado a abandonar logo em seguida.

Pouco depois, a direção de prova acionou o safety-car após incidentes sofridos por Kaká Magno e Lucca Zucchini. Naquele momento, um dos destaques era Enzo Falquete. O ‘rookie’ ganhou muitas posições depois de ter largado em 21º e já ocupava a nona colocação.

Alfredinho manteve a dianteira na relargada e conseguiu abrir ligeira vantagem contra Léo Reis e Felipe Barrichello Bartz, seus concorrentes mais próximos. Mathias de Valle aparecia em quarto e Enzo Bedani, quinto. Bruna Tomaselli aparecia logo atrás, em sexto lugar, com Enzo Gianfratti, Ernani Kuhn, Falquete e João Bortoluzzi em décimo.

As voltas finais reforçaram a pilotagem madura do jovem Alfredinho, que se segurou na frente para confirmar sua segunda vitória, a primeira na temporada 2025 da Stock Light. Na linha de chegada, ‘Pipe’ Barrichello Bartz acionou o push-to-pass para terminar na segunda colocação, enquanto Léo Reis garantiu seu terceiro pódio em quatro corridas no ano. Mathias de Valle foi o quarto e Enzo Bedani marcou pontos importantes com a quinta colocação.

Bruna confirmou o sexto lugar, com Enzo Gianfratti em sétimo, Ernani Kuhn em oitavo, Pedro Garcia em nono e João Bortoluzzi na décima posição. Falquete enfrentou problemas no fim da prova e teve de abandonar antes da bandeirada final.

A festa do pódio — Alfredinho Ibiapina festejou um triunfo que provou novamente sua resiliência depois de suportar forte pressão durante vários momentos da prova. “Foi uma corrida muito boa. Tivemos um ritmo forte desde o começo. Na teoria, uma prova bem tranquila, mas foi bem difícil. Só posso agradecer aos meus patrocinadores e nossa equipe, que fazem tudo isso acontecer. Se Deus quiser, vamos pra cima que amanhã tem mais”, comentou o curitibano, que larga na frente também na Corrida 2, que será disputada na tarde de domingo.

‘Pipe’ exaltou a batalha que teve nas voltas finais com o amigo Léo Reis para conquistar resultado bem importante no campeonato. “Uma corrida bem difícil. Larguei de terceiro, caí para quarto, mas sabia que tinha ritmo para recuperar. Talvez, até tentar uma vitória, mas não deu. Escolhemos os momentos certos para usar os pushes e fazer as ultrapassagens e conseguimos levar um segundo lugar pra casa. Vibrei muito! Uma chegada dessas é emocionante. O carro está muito bom, com qualidade, então só posso estar muito feliz. Agradeço a todos pelo apoio e também ao Léo Reis pela nossa disputa”, destacou.

Da mesma forma, Léo Reis retribuiu os elogios de ‘Pipe’ e se mostrou satisfeito com o resultado de forma geral. “Foi uma disputa muito legal com o Pipe, meu amigo pessoal. Parabéns também ao Alfredinho pelo ritmo e pela vitória. Foi difícil segurar, tentei o que pude, mas de qualquer forma foi um bom resultado, vencemos na ‘rookie’, e bons pontos na luta contra o Enzo Bedani pelo título geral”, completou.

Bedani segue líder — Com o desfecho da primeira corrida do fim de semana, a liderança permanece nas mãos do jovem de 17 anos da W2 Racing ProGP. Enzo Bedani soma agora 97 pontos e tem vantagem de 19 tentos para Felipe Barrichello Bartz, que agora assume a segunda colocação na tabela. Dois pontos atrás está Léo Reis. Destaque para Bruna Tomaselli, que aparece na quarta posição, com 56 pontos, contra 54 de João Bortoluzzi na classificação geral do campeonato.

Com o triunfo neste sábado, Alfredinho Ibiapina tem agora 50 pontos, um a mais que Enzo Gianfratti e três à frente de Guto Rotta. Vindos da Turismo Nacional, Juninho Berlanda e Ernani Kuhn têm a mesma pontuação, 44, e estão em nono e décimo, respectivamente.

Domingo movimentado — Passadas as emoções deste sábado, a Stock Light volta a acelerar neste domingo com mais duas provas no Autódromo Velocitta. A largada da Corrida 2 está marcada para 13h45, com duração de 20 minutos mais uma volta. Logo em seguida acontece a última disputa da categoria de acesso no fim de semana gaúcho, que terá o grid determinado pela inversão dos oito primeiros colocados da Corrida 2 e 25 minutos de duração.

A Stock Light tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da Stock Car Pro Series no YouTube e pelo SporTV e BandSports, emissoras por assinatura.

Stock Light, temporada 2025

Etapa 2, Autódromo Velopark, Nova Santa Rita (RS)

Corrida 1, resultado final

1º - Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), 24 voltas em 26min31s148

2º - Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), s 1s331

3º - Léo Reis (W2 Racing ProGP), a 1s434

4º - Mathias de Valle (ArtCon Racing), a 2s780

5º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 3s457

6º - Bruna Tomaselli (SG28 Racing), a 4s388

7º - Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), a 4s692

8º - Ernani Kuhn (MTF Racing Team), a 7s677

9º - Pedro Garcia (RTR Sport Team), a 7s849

10º - João Bortoluzzi (MForce), a 10s512

11º - Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 11s627

12º - Enzo Falquete (Infinity Competições), a 14s587

13º - Luis Trombini (Garra Racing Team), a 31s699

14º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 1 volta

15º - Will Cesar (MForce), a 1 volta

16º - Kaká Magno (Infinity Competições), a 4 voltas

Não completaram

Lucca Zucchini (ArtCon Racing), a 14 voltas

Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), a 19 voltas

Rafael Martins (MForce), a 22 voltas

Guto Rotta (Garra Racing Team), a 23 voltas

Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 23 voltas

Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 24 voltas

Witold Ramasauskas (RTR Sport Team), a 24 voltas

*resultado extraoficial

Classificação do campeonato

1º- Enzo Bedani, 97 pontos

2º - Felipe Barrichello Bartz, 78

3º - Leo Reis, 76

4º - Bruna Tomaselli, 56

5º - João Bortoluzzi, 54

6º - Alfredinho Ibiapina, 50

7º - Enzo Gianfratti, 49

8º - Guto Rotta, 46

9º - Juninho Berlanda, 44

10º - Ernani Kuhn, 44

11º - Luis Trombini. 40

12º - Rafael Martins, 39

13º - Mathias de Valle, 38

14º - Pedro Garcia, 35

15º - Kaká Magno, 26

16º - Vinícius Papareli, 20

17º - Will Cesar, 19

18º - Erik Schotten, 12

19º - Gabriel Koenigkan, 11

20º - Witold Ramasauskas, 11

21º - Lucca Zucchini, 10

22º - Enzo Falquete, 9

23º - Akyu Myasava, 7

*pontuação extraoficial

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!