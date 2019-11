AO VIVO: Assista à corrida 1 da Stock Light em Goiânia

Assim como a Stock Car, a Stock Light dá suas últimas voltas na temporada 2019. Neste fim de semana, aqueles que buscam um lugar ao sol medem forças em Goiânia, local da penúltima etapa do campeonato.

Guilherme Salas lidera com 248 pontos, seguido de Gustavo Frigotto com 198 e Marco Cozzi com 170.

Neste sábado, às 15h20, acontece a primeira corrida da rodada dupla e você confere ao vivo.