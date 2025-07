Metade da temporada da Stock Light está nos livros e, por enquanto, o nome que desponta com autoridade é Enzo Bedani. Vice-campeão e estreante do ano de 2024, o piloto da equipe W2 mostrou mais uma vez todas as credenciais para brigar pelo título desta temporada e o prêmio para subir à Stock Car em 2026.

Bedani não venceu no domingo no Velocitta, mas mostrou uma tocada cerebral e resiliência. O sangue frio para não entrar em disputas desnecessárias na corrida 2 deu lugar ao arrojo na corrida 3, depois de ter sido abalroado, caído para último e lutado para terminar em sétimo com um carro bastante danificado.

Como resultado, Enzo saiu de Mogi Guaçu com 197 pontos, margem de 36 para seu concorrente mais próximo.

A próxima etapa da Stock Light acontece em Cascavel, no dia 7 de setembro.

“Finalizamos nossa terceira etapa com uma vitória, uma terceira colocação e um sétimo lugar. Na última corrida acabei sofrendo um toque, que me jogou várias posições para trás, mas conseguimos retornar a corrida com a traseira um pouco torta e a frente avariada, mas mesmo assim conseguimos um sétimo."

"Seguimos na liderança do campeonato, pouco frustrante o resultado da terceira corrida, porque tínhamos muito potencial para ir bem na disputa, mas o campeonato é assim, sempre tentando terminar e os resultados que dá, não dá para arriscar estando em primeiro. Agora vamos para a próxima etapa, a gente sabe que tínhamos um bom carro e uma boa performance, então, só agradecer a equipe por ter deixado meu carro muito bom. Estou feliz com o campeonato que estamos fazendo e sempre pontuando", disse Bedani após a etapa no Velocitta.

Classificação do campeonato após duas etapas

1. Enzo Bedani, 197 pontos

2. Leo Reis, 161

3. Felipe Barrichello Bartz, 160

4. Alfredinho Ibiapina, 128

5. Guto Rotta, 128

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na Globo, NARRAÇÃO e +: ANÁLISE da F1 fora da Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!