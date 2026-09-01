Gabriel Koenigkan disputa etapa de Curvelo da Stock Light mirando ampliar liderança do campeonato

Neste final de semana, Gabriel Koenigkan disputa a etapa de Curvelo da Stock Light, no Circuito dos Cristais. O piloto da W2 Racing chega a quinta etapa do campeonato em alta após vencer no Velocitta e ampliar a liderança da classificação para 70 pontos.

Na quarta etapa, no Velocitta, Koenigkan teve uma excelente performance ao vencer a primeira e subir ao pódio na segunda prova. O piloto acumula quatro vitórias e sete pódios em 12 corridas disputadas na temporada 2026.

O traçado da pista situada em Curvelo, em Minas Gerais, tem 3.330 metros de extensão e 18 curvas, sendo um dos mais desafiadores do calendário para pilotos e equipes. Será a primeira vez que o brasiliense disputa uma prova da Stock Light nesta pista e por isso o jovem de 17 anos terá que aproveitar as sessões de treinos livres para se adaptar a pista.

A programação da etapa Curvelo prevê shakedown na quinta-feira, dois treinos livres na sexta-feira, classificação e primeira corrida no sábado. No domingo os pilotos disputam mais duas provas.

As corridas da Stock Light serão transmitidas ao vivo pelo Bandsports e canais digitais da categoria.

“Vamos para Curvelo confiantes e eu acho que até agora fizemos um bom trabalho em construir uma vantagem na liderança do campeonato. Daqui para frente é importante acumular pontos, não necessariamente arriscar tudo para vencer como fizemos no início da competição. Estamos em uma fase importante e temos que ter consistência de pontos e ponderar sobre a hora de atacar. Agora, mais do que nunca, vamos trabalhar duro para seguir até a liderança do campeonato. Estou ansioso e muito animado para competir em Curvelo", disse Gabriel Koenigkan.

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