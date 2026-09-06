Gabriel Koenigkan e Alexandre Bastos foram os vencedores das duas corridas que encerraram neste domingo (6) a quinta etapa da Stock Light no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Koenigkan venceu a segunda prova do fim de semana e chegou ao sexto triunfo na temporada, enquanto Bastos conquistou sua segunda vitória consecutiva na etapa ao superar Fausto Filho na linha de chegada na Corrida 3.

Koenigkan largou na pole da segunda corrida e sustentou a primeira colocação, seguido por Erick Schotten e Juninho Berlanda. Victor Tieri queimou a largada e recebeu um drive through, comprometendo suas chances na prova.

Koenigkan permaneceu na frente até os minutos finais, quando Enzo Bedani escapou da pista e provocou a entrada do safety car. A relargada aconteceu com cerca de um minuto e meio restante no cronômetro, deixando a definição para as voltas finais.

Augusto Sangalli avançou para a terceira colocação e passou a pressionar Schotten, enquanto Koenigkan sustentava a liderança até a bandeirada. Schotten terminou em segundo, com Sangalli completando o pódio.

“Tenho muito a agradecer à equipe pelo trabalho. O balanço do carro estava muito bom e conquistamos ótimos pontos para o campeonato”, destacou Gabriel Koenigkan.

Bastos decide na linha de chegada

A terceira corrida teve o grid definido pela inversão dos oito primeiros colocados da prova anterior, com Fausto Filho na primeira posição, seguido por Luis Trombini e Enzo Falquete.

A primeira volta foi movimentada. Falquete assumiu a segunda posição, enquanto Augusto Sangalli ficou preso na caixa de brita e Vinicius Papareli rodou. Diante dos incidentes, o safety car foi acionado.

Na relargada, Fausto Filho permaneceu na frente, seguido por Falquete e Trombini. Alexandre Bastos avançou sobre Trombini para assumir a terceira posição, enquanto Koenigkan se aproximava do grupo da frente. O líder do campeonato superou Falquete e, na sequência, Bastos, para chegar ao segundo lugar e iniciar a perseguição a Fausto Filho.

A disputa mudou quando Koenigkan precisou entrar nos boxes para trocar pneus e caiu para o fim do pelotão. Bastos recuperou a segunda colocação e passou a pressionar o líder.

A definição aconteceu somente nos metros finais. Bastos utilizou o push to pass na reta de chegada e superou Fausto Filho por apenas 0s203, garantindo sua segunda vitória no fim de semana. Filho ficou com a segunda colocação, enquanto Enzo Falquete completou o pódio.

“Estou muito feliz. Foi uma corrida difícil do início ao fim e a estratégia com o Push to Pass nos deu a vitória. Nosso sonho era ser competitivo aqui na Stock Light e está dando certo”, comemorou Alexandre Bastos.

Bastos deixou Curvelo com duas vitórias, após também ter vencido a primeira corrida da etapa no sábado. Koenigkan, por sua vez, somou uma vitória e um segundo lugar nas duas primeiras provas do fim de semana e manteve a liderança do campeonato.

A Stock Light volta à pista nos dias 26 e 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. A sexta etapa terá formato especial, com uma prova endurance, e poderá definir antecipadamente o campeão da temporada, dependendo da combinação de resultados.

Resultado – Corrida 2 – Stock Light

1º – Gabriel Koenigkan, 14 voltas/21min29s111

2º – Erick Schotten, +1s033

3º – Augusto Sangalli, +1s303

4º – João Bortoluzzi, +1s958

5º – Juninho Berlanda, +4s207

6º – Enzo Falquete, +4s578

7º – Luis Trombini, +5s007

8º – Fausto Filho, +5s104

9º – Alexandre Bastos, +7s465

10º – Vinicius Papareli, +9s413

11º – Kaká Magno, +12s811

12º – Carlos Gomes, +19s346

13º – Victor Tieri, +1 volta

NC – Enzo Bedani, 9 voltas

NC – Enzo Nienkotter, 2 voltas

NC – Lucas Moura, 1 volta

Resultado – Corrida 3 – Stock Light

1º – Alexandre Bastos, 17 voltas/26min34s968

2º – Fausto Filho, +0s203

3º – Enzo Falquete, +1s391

4º – Erick Schotten, +2s516

5º – Luis Trombini, +10s186

6º – Victor Tieri, +10s753

7º – Juninho Berlanda, +13s400

8º – Gabriel Koenigkan, +1min06s536

9º – Kaká Magno, +1min08s447

10º – Carlos Gomes, +1 volta

11º – João Bortoluzzi, +1 volta

NC – Lucas Moura, 9 voltas

NC – Vinicius Papareli, 8 voltas

NC – Augusto Sangalli, 0 volta

NC – Enzo Bedani, 0 volta

NC – Enzo Nienkotter, 0 volta



Classificação do campeonato – Stock Light

1º – Gabriel Koenigkan, 354 pontos

2º – Enzo Bedani, 229

3º – Alexandre Bastos, 225

4º – Erick Schotten, 224

5º – João Bortoluzzi, 222

6º – Vinicius Papareli, 218

7º – Victor Tieri, 203

8º – Enzo Falquete, 189

9º – Luis Trombini, 186

10º – Juninho Berlanda, 153

11º – Augusto Sangalli, 144

12º – Kaká Magno, 118

13º – Fausto Filho, 112

14º – Lucas Moura, 111

15º – Leonardo Rufino, 109

16º – Enzo Nienkotter, 99

17º – Firas Fahs, 70

18º – Mathias de Valle, 64

19º – Richard Annuziata, 64

20º – Carlos Gomes, 44

Classificação Rookie

1º – Gabriel Koenigkan, 362 pontos

2º – João Bortoluzzi, 258

3º – Alexandre Bastos, 258

4º – Enzo Falquete, 232

5º – Luis Trombini, 221

6º – Victor Tieri, 220

7º – Juninho Berlanda, 190

8º – Augusto Sangalli, 178

9º – Lucas Moura, 148

10º – Fausto Filho, 137

11º – Leonardo Rufino, 131

12º – Enzo Nienkotter, 131

13º – Firas Fahs, 99

14º – Richard Annuziata, 81

15º – Carlos Gomes, 58

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!