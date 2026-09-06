Gabriel Koenigkan e Alexandre Bastos vencem corridas da Stock Light em Curvelo
Líder do campeonato conquista sexta vitória na temporada, enquanto Bastos decide terceira prova na linha de chegada
Largada 2 Stock Light Curvelo
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Gabriel Koenigkan e Alexandre Bastos foram os vencedores das duas corridas que encerraram neste domingo (6) a quinta etapa da Stock Light no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Koenigkan venceu a segunda prova do fim de semana e chegou ao sexto triunfo na temporada, enquanto Bastos conquistou sua segunda vitória consecutiva na etapa ao superar Fausto Filho na linha de chegada na Corrida 3.
Koenigkan largou na pole da segunda corrida e sustentou a primeira colocação, seguido por Erick Schotten e Juninho Berlanda. Victor Tieri queimou a largada e recebeu um drive through, comprometendo suas chances na prova.
Koenigkan permaneceu na frente até os minutos finais, quando Enzo Bedani escapou da pista e provocou a entrada do safety car. A relargada aconteceu com cerca de um minuto e meio restante no cronômetro, deixando a definição para as voltas finais.
Augusto Sangalli avançou para a terceira colocação e passou a pressionar Schotten, enquanto Koenigkan sustentava a liderança até a bandeirada. Schotten terminou em segundo, com Sangalli completando o pódio.
“Tenho muito a agradecer à equipe pelo trabalho. O balanço do carro estava muito bom e conquistamos ótimos pontos para o campeonato”, destacou Gabriel Koenigkan.
Bastos decide na linha de chegada
A terceira corrida teve o grid definido pela inversão dos oito primeiros colocados da prova anterior, com Fausto Filho na primeira posição, seguido por Luis Trombini e Enzo Falquete.
A primeira volta foi movimentada. Falquete assumiu a segunda posição, enquanto Augusto Sangalli ficou preso na caixa de brita e Vinicius Papareli rodou. Diante dos incidentes, o safety car foi acionado.
Na relargada, Fausto Filho permaneceu na frente, seguido por Falquete e Trombini. Alexandre Bastos avançou sobre Trombini para assumir a terceira posição, enquanto Koenigkan se aproximava do grupo da frente. O líder do campeonato superou Falquete e, na sequência, Bastos, para chegar ao segundo lugar e iniciar a perseguição a Fausto Filho.
A disputa mudou quando Koenigkan precisou entrar nos boxes para trocar pneus e caiu para o fim do pelotão. Bastos recuperou a segunda colocação e passou a pressionar o líder.
A definição aconteceu somente nos metros finais. Bastos utilizou o push to pass na reta de chegada e superou Fausto Filho por apenas 0s203, garantindo sua segunda vitória no fim de semana. Filho ficou com a segunda colocação, enquanto Enzo Falquete completou o pódio.
“Estou muito feliz. Foi uma corrida difícil do início ao fim e a estratégia com o Push to Pass nos deu a vitória. Nosso sonho era ser competitivo aqui na Stock Light e está dando certo”, comemorou Alexandre Bastos.
Bastos deixou Curvelo com duas vitórias, após também ter vencido a primeira corrida da etapa no sábado. Koenigkan, por sua vez, somou uma vitória e um segundo lugar nas duas primeiras provas do fim de semana e manteve a liderança do campeonato.
A Stock Light volta à pista nos dias 26 e 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. A sexta etapa terá formato especial, com uma prova endurance, e poderá definir antecipadamente o campeão da temporada, dependendo da combinação de resultados.
Resultado – Corrida 2 – Stock Light
1º – Gabriel Koenigkan, 14 voltas/21min29s111
2º – Erick Schotten, +1s033
3º – Augusto Sangalli, +1s303
4º – João Bortoluzzi, +1s958
5º – Juninho Berlanda, +4s207
6º – Enzo Falquete, +4s578
7º – Luis Trombini, +5s007
8º – Fausto Filho, +5s104
9º – Alexandre Bastos, +7s465
10º – Vinicius Papareli, +9s413
11º – Kaká Magno, +12s811
12º – Carlos Gomes, +19s346
13º – Victor Tieri, +1 volta
NC – Enzo Bedani, 9 voltas
NC – Enzo Nienkotter, 2 voltas
NC – Lucas Moura, 1 volta
Resultado – Corrida 3 – Stock Light
1º – Alexandre Bastos, 17 voltas/26min34s968
2º – Fausto Filho, +0s203
3º – Enzo Falquete, +1s391
4º – Erick Schotten, +2s516
5º – Luis Trombini, +10s186
6º – Victor Tieri, +10s753
7º – Juninho Berlanda, +13s400
8º – Gabriel Koenigkan, +1min06s536
9º – Kaká Magno, +1min08s447
10º – Carlos Gomes, +1 volta
11º – João Bortoluzzi, +1 volta
NC – Lucas Moura, 9 voltas
NC – Vinicius Papareli, 8 voltas
NC – Augusto Sangalli, 0 volta
NC – Enzo Bedani, 0 volta
NC – Enzo Nienkotter, 0 volta
Classificação do campeonato – Stock Light
1º – Gabriel Koenigkan, 354 pontos
2º – Enzo Bedani, 229
3º – Alexandre Bastos, 225
4º – Erick Schotten, 224
5º – João Bortoluzzi, 222
6º – Vinicius Papareli, 218
7º – Victor Tieri, 203
8º – Enzo Falquete, 189
9º – Luis Trombini, 186
10º – Juninho Berlanda, 153
11º – Augusto Sangalli, 144
12º – Kaká Magno, 118
13º – Fausto Filho, 112
14º – Lucas Moura, 111
15º – Leonardo Rufino, 109
16º – Enzo Nienkotter, 99
17º – Firas Fahs, 70
18º – Mathias de Valle, 64
19º – Richard Annuziata, 64
20º – Carlos Gomes, 44
Classificação Rookie
1º – Gabriel Koenigkan, 362 pontos
2º – João Bortoluzzi, 258
3º – Alexandre Bastos, 258
4º – Enzo Falquete, 232
5º – Luis Trombini, 221
6º – Victor Tieri, 220
7º – Juninho Berlanda, 190
8º – Augusto Sangalli, 178
9º – Lucas Moura, 148
10º – Fausto Filho, 137
11º – Leonardo Rufino, 131
12º – Enzo Nienkotter, 131
13º – Firas Fahs, 99
14º – Richard Annuziata, 81
15º – Carlos Gomes, 58
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