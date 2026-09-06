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Stock Light

Gabriel Koenigkan e Alexandre Bastos vencem corridas da Stock Light em Curvelo

Líder do campeonato conquista sexta vitória na temporada, enquanto Bastos decide terceira prova na linha de chegada

Publicado:
Largada 2 Stock Light Curvelo

Largada 2 Stock Light Curvelo

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Gabriel Koenigkan e Alexandre Bastos foram os vencedores das duas corridas que encerraram neste domingo (6) a quinta etapa da Stock Light no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Koenigkan venceu a segunda prova do fim de semana e chegou ao sexto triunfo na temporada, enquanto Bastos conquistou sua segunda vitória consecutiva na etapa ao superar Fausto Filho na linha de chegada na Corrida 3. 

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Koenigkan largou na pole da segunda corrida e sustentou a primeira colocação, seguido por Erick Schotten e Juninho Berlanda. Victor Tieri queimou a largada e recebeu um drive through, comprometendo suas chances na prova. 

Koenigkan permaneceu na frente até os minutos finais, quando Enzo Bedani escapou da pista e provocou a entrada do safety car. A relargada aconteceu com cerca de um minuto e meio restante no cronômetro, deixando a definição para as voltas finais. 

Augusto Sangalli avançou para a terceira colocação e passou a pressionar Schotten, enquanto Koenigkan sustentava a liderança até a bandeirada. Schotten terminou em segundo, com Sangalli completando o pódio. 

“Tenho muito a agradecer à equipe pelo trabalho. O balanço do carro estava muito bom e conquistamos ótimos pontos para o campeonato”, destacou Gabriel Koenigkan. 

Bastos decide na linha de chegada 

A terceira corrida teve o grid definido pela inversão dos oito primeiros colocados da prova anterior, com Fausto Filho na primeira posição, seguido por Luis Trombini e Enzo Falquete. 

A primeira volta foi movimentada. Falquete assumiu a segunda posição, enquanto Augusto Sangalli ficou preso na caixa de brita e Vinicius Papareli rodou. Diante dos incidentes, o safety car foi acionado. 

Na relargada, Fausto Filho permaneceu na frente, seguido por Falquete e Trombini. Alexandre Bastos avançou sobre Trombini para assumir a terceira posição, enquanto Koenigkan se aproximava do grupo da frente. O líder do campeonato superou Falquete e, na sequência, Bastos, para chegar ao segundo lugar e iniciar a perseguição a Fausto Filho. 

A disputa mudou quando Koenigkan precisou entrar nos boxes para trocar pneus e caiu para o fim do pelotão. Bastos recuperou a segunda colocação e passou a pressionar o líder. 

A definição aconteceu somente nos metros finais. Bastos utilizou o push to pass na reta de chegada e superou Fausto Filho por apenas 0s203, garantindo sua segunda vitória no fim de semana. Filho ficou com a segunda colocação, enquanto Enzo Falquete completou o pódio. 

“Estou muito feliz. Foi uma corrida difícil do início ao fim e a estratégia com o Push to Pass nos deu a vitória. Nosso sonho era ser competitivo aqui na Stock Light e está dando certo”, comemorou Alexandre Bastos. 

Bastos deixou Curvelo com duas vitórias, após também ter vencido a primeira corrida da etapa no sábado. Koenigkan, por sua vez, somou uma vitória e um segundo lugar nas duas primeiras provas do fim de semana e manteve a liderança do campeonato. 

A Stock Light volta à pista nos dias 26 e 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. A sexta etapa terá formato especial, com uma prova endurance, e poderá definir antecipadamente o campeão da temporada, dependendo da combinação de resultados. 

Resultado – Corrida 2 – Stock Light
1º – Gabriel Koenigkan, 14 voltas/21min29s111 
2º – Erick Schotten, +1s033 
3º – Augusto Sangalli, +1s303 
4º – João Bortoluzzi, +1s958 
5º – Juninho Berlanda, +4s207 
6º – Enzo Falquete, +4s578 
7º – Luis Trombini, +5s007 
8º – Fausto Filho, +5s104 
9º – Alexandre Bastos, +7s465 
10º – Vinicius Papareli, +9s413 
11º – Kaká Magno, +12s811 
12º – Carlos Gomes, +19s346 
13º – Victor Tieri, +1 volta 
NC – Enzo Bedani, 9 voltas 
NC – Enzo Nienkotter, 2 voltas 
NC – Lucas Moura, 1 volta 

Resultado – Corrida 3 – Stock Light
1º – Alexandre Bastos, 17 voltas/26min34s968 
2º – Fausto Filho, +0s203 
3º – Enzo Falquete, +1s391 
4º – Erick Schotten, +2s516 
5º – Luis Trombini, +10s186 
6º – Victor Tieri, +10s753 
7º – Juninho Berlanda, +13s400 
8º – Gabriel Koenigkan, +1min06s536 
9º – Kaká Magno, +1min08s447 
10º – Carlos Gomes, +1 volta 
11º – João Bortoluzzi, +1 volta 
NC – Lucas Moura, 9 voltas 
NC – Vinicius Papareli, 8 voltas 
NC – Augusto Sangalli, 0 volta 
NC – Enzo Bedani, 0 volta 
NC – Enzo Nienkotter, 0 volta 
 
Classificação do campeonato – Stock Light
1º – Gabriel Koenigkan, 354 pontos 
2º – Enzo Bedani, 229 
3º – Alexandre Bastos, 225 
4º – Erick Schotten, 224 
5º – João Bortoluzzi, 222 
6º – Vinicius Papareli, 218 
7º – Victor Tieri, 203 
8º – Enzo Falquete, 189 
9º – Luis Trombini, 186 
10º – Juninho Berlanda, 153 
11º – Augusto Sangalli, 144 
12º – Kaká Magno, 118 
13º – Fausto Filho, 112 
14º – Lucas Moura, 111 
15º – Leonardo Rufino, 109 
16º – Enzo Nienkotter, 99 
17º – Firas Fahs, 70 
18º – Mathias de Valle, 64 
19º – Richard Annuziata, 64 
20º – Carlos Gomes, 44 

Classificação Rookie
1º – Gabriel Koenigkan, 362 pontos 
2º – João Bortoluzzi, 258 
3º – Alexandre Bastos, 258 
4º – Enzo Falquete, 232 
5º – Luis Trombini, 221 
6º – Victor Tieri, 220 
7º – Juninho Berlanda, 190 
8º – Augusto Sangalli, 178 
9º – Lucas Moura, 148 
10º – Fausto Filho, 137 
11º – Leonardo Rufino, 131 
12º – Enzo Nienkotter, 131 
13º – Firas Fahs, 99 
14º – Richard Annuziata, 81 
15º – Carlos Gomes, 58 

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